Chahin renuncia a presidencia de la DC en medio de críticas por elecciones y dudas en torno a candidatura de Rincón

Política

Aunque la Junta Nacional del partido ratificó a la senadora por El Maule como su abanderada, la votación fue de 146 a favor y 100 en contra.

La primera baja producto de los malos resultados de la exConcertación en las elecciones del fin de semana se produjo esta noche en el marco de la Junta Nacional convocada para ratificar la candidatura presidencial de la Democracia Cristiana, representada en la senadora Ximena Rincón, pues el peso de las críticas públicas de algunos representantes de la colectividad en contra de su timonel, obligó a Fuad Chahin a renunciar a su cargo.

La dimisión del ahora extimonel se produjo luego de la compleja situación generada entre Yasna Provoste y la misma Rincón, quien emplazó a la presidenta del Senado a definirse respecto de la candidatura presidencial del partido. Este hecho en un marco donde no son pocos en la colectividad los que estimaban que durante esta jornada se debía tomar una decisión respecto de la continuidad de la candidatura presidencial de Rincón, que no logra repuntar en las encuestas, mientras que Provoste ha asumido un rol de liderazgo en la oposición, lo que la ha llevado a mostrar una mejor performance.

Tanto es así que la ratificación de la candidatura de la senadora por el Maule fue proclamada por 100 votos en contra y sólo 146 a favor -aunque pese a ello se declaró en reflexión-, lo que confirma la división que existe en el falangismo en torno al futuro de la candidatura.

Más temprano, Chahin había contactado telefónicamente a Provoste, que se encontraba en el Senado, para preguntarle acerca de su disponibilidad para asumir la responsabilidad de una candidatura presidencial.

Dicha conversación fue transparentada por la propia presidenta del Senado, aprovechando de criticar duramente al hasta entonces presidente del partido.

"Hace unos minutos he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana, quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Rincón y yo", comentó Provoste, añadiendo que la forma de actuar de Chahin refleja una "irresponsabilidad para la cual no estoy disponible". Tras lo cual agregó que, además, constituía una "falta de respeto" tanto para ella misma como para hacia Rincón.

No conforme con hablar de irresponsabilidad y falta de respeto, la senadora añadió que "este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar".

Sin embargo, hacia el final su declaración fue menos tajante y más ambigua, ya que asegura que "una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centro izquierda, sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente (...). En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país".

Agradecimiento del apoyo de las bases

Al concluir la cita de hoy de la Junta Nacional que se retomará este miércoles a partir de las 15:00 horas -donde se definirá quién reemplaza a Chahin hasta las elecciones internas- , el extimonel de la DC agradeció a las bases que lo apoyaron para llegar a la directiva hace casi cuatro años, señalando que nunca se ha "apernado" a los cargos y que pese a la renuncia, seguirá "comprometido, porque vienen grandes desafios".

En cualquier caso quien reemplace a Chahin en el cargo deberá enfrentar la segunda vuelta de la elección de gobernadores y la presidencial y parlamentaria de la colectividad que, tal como están las cosas por ahora, no tienen buen augurio. De hecho, podría ser que tampoco dure mucho en su cargo.