Chiara Barchiesi (Part. Republicano): “Tenemos que darle herramientas a las personas para que salgan adelante”

Política

La diputada también sostiene que se debería ir en la dirección de bajar los impuestos, no de subirlos.

Es "la diputada más joven de la historia de Chile", como le gusta recordar, y a sus 25 años llega a la Cámara de Diputados de la mano del Partido Republicano, del que es militante fundadora. Allí Chiara Barchiesi Chávez representará al distrito 6 (Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar).

Antes de postular al Congreso, la ingeniera agrónoma fue candidata a la Convención, sin éxito. Y tiene una mirada negativa acerca de lo que está haciendo el órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

- ¿Qué la llevó a postular a la Cámara?

- La situación actual de Chile, que me hace dar cuenta de que los jóvenes nos tenemos que tomar en serio el futuro de nuestro país. Hoy vemos que la juventud está muy ideologizada con ideas de izquierda extrema, pero sí somos muchos los jóvenes que entendemos la importancia de la libertad, entendemos la vida y la familia y es el momento de que dejemos de quedarnos callados y mirar a la distancia cómo ocurre la historia de nuestro país, sino que nos involucremos en ella.

- ¿La ideologización no existe en la derecha?

- En distintos sectores se puede prestar, pero distintas ideologías de distintos lados pueden mirar el sentido común y cuando estamos en política el principal foco es el bien común. Y muchas veces se toman decisiones por temas ideológicos y se avanza en direcciones distintas a lo que se esperaría. Entonces, es bueno –a pesar de que muchas veces estas ideologías van nublando la visión del Chile real– que vayan despejándose para efectivamente trabajar en serio, con el sentido común por delante.

- Antes postuló a la Convención, ¿qué opina de su trabajo desde fuera?

- Está totalmente ideologizada. Ya hay distintas normas que se han estado aprobando en el Pleno y que llaman mucho la atención, como el hecho de pasar de un Poder Judicial a Sistemas de Justicia, que existe también en Venezuela... ¡Vaya casualidad! Lo que se presta para un paralelismo entre distintos sistemas, como el enfoque de género que tiene que tener, esas cuotas indígenas, que muchas veces van en contra del mérito personal.

- En ese contexto, ¿está más cerca de rechazar que de aprobar en el plebiscito de salida?

- Como se han ido presentando las votaciones del Pleno, creo que sí. Obviamente que hay muchos temas que se han ido discutiendo en algunas comisiones y ya nos pueden alarmar, aunque hay que esperar que el Pleno los apruebe o no con los 2/3.

- ¿Como qué temas son los que la alarman?

- Llama la atención en la forma del Estado, por ejemplo, estos Estados regionales. Hay distintas formas en que muchas veces queremos disminuir tanta burocracia y disminuir tantos políticos, pero con este proyecto de nueva Constitución estamos apuntando en la dirección totalmente opuesta. En seguir aumentando la grasa estatal y eso no es lo que los chilenos queremos. Queremos que esto sea más expedido, darle más oportunidades y más poder a las personas de emprender libremente y no seguir agrandando el Estado.

Tender puentes

- ¿Qué expectativas se ha hecho del trabajo en la Cámara, respecto de llegar a acuerdos?

- El Congreso está bastante equilibrado...

- Pero es muy diverso...

- Es verdad. Hay un equilibrio interesante. En el Senado ya están 50-50 y, por lo mismo, creo que eso es muy bueno. El equilibrio es sano para que, efectivamente, los proyectos sean discutidos de buena manera. Que no sea una suerte de cuatro años de algunos poniendo el pie encima de otros. El hecho de tender puentes es muy importante. A pesar de que tengamos distintas miradas, todos sabemos que, o espero que sepamos, que estamos trabajando por Chile y que eso nos permita tender puentes y concretar proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

- ¿Cómo espera que sea la relación entre el Partido de la Gente (PDLG) y el Partido Republicano (Part. Rep)?

- Ambos partidos son nuevos y vienen, por lo mismo, con aires renovados y eso puede ser una buena oportunidad para oxigenar la política, de saber que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Por lo mismo, espero que tengamos una buena relación en el Congreso y podamos ir avanzando... Hay muchos puntos que tenemos en común, otros que nos diferencian, pero creo que es sano potenciar esos puntos en común, por el bien de nuestra patria.

- ¿Cuáles son los aspectos de tienen en común?

- Si uno piensa son, muchas veces, los puntos que a los chilenos más le importan, por ejemplo, el tema de la inmigración ilegal, que tiene que ser controlada; temas de inflación, de generación de empleo, de impuestos; entender que creemos en una sociedad donde el motor es el emprendimiento, son las personas, no un Estado gigante y que, por lo mismo, tenemos que darle herramientas a las personas para que salgan adelante y tener un país de oportunidades para todos.

- Una reforma tributaria podría ser el primer proyecto que le corresponda estudiar, ¿comparte la necesidad de una reforma tributaria o no?

- Creo que sí, pero de una forma muy distinta. Creo que deberíamos bajar algunos impuestos en este momento. La situación que estamos viviendo con la pandemia -y me gustaría en esto representar a los jóvenes y las mujeres que fuimos los más afectados con la pandemia, sobre todo con el tema del empleo- requiere de una forma de trabajar para disminuir el desempleo e intentar incentivar ciertos emprendimientos, lo que pasa por disminuir ciertos impuestos y preocuparse de mejorar la economía, porque eso genera oportunidades, que es lo que necesitamos hoy.

- En este periodo en que habrá un bajo crecimiento económico, ¿habría que bajarle los impuestos a las grandes empresas?

- Más que a las grandes empresas, porque hay distintos tipos de impuestos, pensando en empresas y emprendimiento, especialmente, porque las PYME son las que se ven más perjudicadas con el aumento de los impuestos y creo que hay que ayudarlas a que se mantengan estables, ya que dan la mayor cantidad de empleos en nuestro país y en mi región especialmente. Entonces, si es que no somos una mano aliada de ellos se les complica la situación.

Otro impuesto importante que queremos disminuir es el impuesto a los combustibles, porque los vehículos son herramientas de trabajo. Por ejemplo, Polonia anunció que por la alta inflación iba a disminuir los impuestos por algunos meses.

- La reforma de pensiones será otra prioridad. ¿Qué cree que se debería hacer para que esta vez realmente se concrete?

- Lo que nosotros queremos es mejorar las pensiones. Es un gran desafío, y cómo hacerlo es la gran pregunta. Nosotros hemos sido bastante claros en algunos puntos importantes. Creemos que el ahorro individual es bueno; que hacer un fondo común como han hecho otros países como Argentina terminó siendo contraproducente a lo que ellos querían, porque no mejoró las pensiones. Creemos que expropiar las pensiones es un ejemplo de lo que no hay que hacer y que, lamentablemente, la izquierda hoy día está proponiendo como buenas ideas. Es importante que esté claro que la plata de las pensiones es de las personas y con los retiros se comprobó que esas platas existen y eso no se podría hacer con un fondo común. Obviamente, cómo seguir aumentándolo, cómo incentivar el trabajo formal, aumentar la tasa de cotización, hay distintas formas de ir mejorándolo, como fortalecer el Pilar Solidario, que tiene que nutrirse de impuestos generales.

- ¿Subir la edad de jubilación iría en la línea de mejorar las pensiones?

- Hay distintos economistas expertos que han señalado que es bueno irlo desarrollando conforme al aumento en la expectativa de vida de los chilenos, de forma armoniosa obviamente, y creo que sería bueno escucharlos.

- ¿Usted apoyaría un proyecto que implicara subir la edad de jubilación?

- Si los expertos lo apoyan, de todas maneras que habría que tomar las decisiones que mejoren las pensiones y actuar conforme a ello.