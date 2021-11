Claudia Pascual: “La baja de 20% en el presupuesto 2022 más parece una medida casi de revancha"

Política

Candidata PC al Senado afirma que un tema fundamental en la RM es la reactivación económica a partir de la recuperación del empleo, con enfoque prioritario en las mujeres, sin brecha salarial.

Tiene una larga militancia en el Partido Comunista, al que ingresó a los 13 años; fue concejala por Santiago entre 2008 y 2014, cuando asumió con ministra del Ministerio de la Mujer. Ahora, la antropóloga Claudia Pascual Grau (48) busca llegar al Senado en representación de la Región Metropolitana (RM).

La exministra asegura que aunque no le gustan los retiros como política pública también habría aprobado el cuarto giro, porque "sé que la gente lo está esperando para recuperar su poder adquisitivo". El presupuesto 2022 presentado por el gobierno le parece una "muy mala señal (...). Es un pie forzado innecesario, por lo demás, está lejos de un plan para robustecer la economía".

-¿Cuál será su sello de su gestión, en caso de llegar al Senado, y su aporte en materia de políticas sociales y económicas?

-Lo que me motiva para llegar al Senado es acompañar, en primer lugar, las definiciones que emanen de la nueva Constitución, tomando la posta de la Convención Constitucional, acomodando la legislación actual y derogando aquella que no esté en sintonía con la nueva Constitución, para garantizar los derechos sociales universales, que es lo que siento que la ciudadanía demanda. Y promover toda la legislación que permita ir generando cambios en nuestro modelo de desarrollo para que sea más justo, equitativo, con mayor distribución del ingreso, mayor sostenibilidad y sustentabilidad del medioambiente. La promoción y generación de una reindustrialización de nuestro país. Además, me parece fundamental que la democracia salde las deudas con las mujeres, las y los trabajadores, las disidencias sexuales, pueblos originarios, niñas y niños, adolescentes, personas mayores, jóvenes, el medio ambiente.

-A partir de la situación económica generada por la crisis social, primero, y la pandemia después, ¿cuáles estima que son, entonces, los principales desafíos de la Región Metropolitana?

-Un tema fundamental es la reactivación económica a partir de la recuperación del empleo, con un enfoque prioritario en las mujeres, sin brecha salarial, que las mujeres no seamos vistas siempre como el sueldo complementario de un hogar y, por lo tanto, se espere pagar menos. El otro gran esfuerzo es un profundo apoyo y reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa. También son las y los grandes afectados de la crisis económica y de la pandemia, por lo que tienen que haber planes específicos de recuperación con acompañamiento sostenido de política pública, con enfoque de género.

-¿Si fuera senadora en este período habría aprobado el cuarto retiro?

-Sí, lo hubiera aprobado, no feliz, pero sí lo haría porque sé que la gente lo está esperando para recuperar su poder adquisitivo, pagar deudas y de esa manera ir recuperando de a poco su estabilidad e ingresos para mejorar sus condiciones de vida.

-¿Qué tanto le preocupa el crecimiento económico (se habla de un fuerte freno en 2022) y qué medidas cree que deberían impulsarse?

-Indudablemente siempre es preocupante que pueda haber problemas con el crecimiento económico, que se avecine una recesión o un frenazo; sin embargo, creo que el problema central que tiene Chile hay que mirarlo de más largo plazo y no sólo de esta crisis económica, producto de la pandemia y del mal manejo del gobierno, sino que Chile viene con tasas de crecimiento más desgastadas desde hace varios años. Hay que hacer un proceso de recuperación que ponga en equilibrio los índices macroeconómicos, que a veces se ponen como sobredimensionados en la urgencia, con un proceso de recuperación que sea sostenible social y políticamente en el tiempo y que nos permita ir aliviando la carga de la deuda.

-También hay otros desafíos como la inflación y recobrar la salud de las finanzas públicas, ¿qué le parece un presupuesto que reduce el gasto público en más de 20% el próximo año?

-Creo que, lamentablemente, es una muy mala señal. La caída del 20% más parece una medida casi de revancha, de acción electoralista de querer constreñir al gobierno que viene, en términos de su capacidad de invertir y de trabajo en materia de políticas públicas en el primer año del gobierno siguiente. Creo que es un pie forzado innecesario, por lo demás está lejos de un plan para robustecer la economía; mucho más lejos de la mirada de largo plazo que le acabo de plantear y, por lo tanto, me parece que es de una mezquindad sin límites. No va a permitir la recuperación y la vida pospandemia, puesto que aún no se consolida.