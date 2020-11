Política

La candidata de Comunes dio la sorpresa en el Frente Amplio, superando al representante de RD, Sebastián Depolo.

Tal como se esperaba, durante la jornada de esta elección primaria de gobernadores regionales, en todo el país, y alcaldes en 36 comunas, los ojos del mundo político estuvieron puestos principalmente en las disputas de la Región Metropolitana, en el primer caso; y, en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea. Aunque algunos resultados eran esperados, otros sorprendieron.

Desde que se cerraron las mesas, a las 18:00 horas, comenzaron a escrutarse rápidamente los votos de los aspirantes a gobernador regional. Desde el comienzo los candidatos de la DC Claudio Orrego (53,23%) en Unidad Constituyente, y Karina Oliva de Comunes (39,23%) en el Frente Amplio se escaparon de sus competidores, asegurándose la posibilidad de estar en la papeleta del 11 de abril del próximo año.

Pasadas las 19:30, la DC ya festejaba el triunfo y minutos más tarde, los otros precandidatos del pacto, Helia Molina del PPD (24,23%) y Álvaro Erazo del Partido Socialista (21,54%) llegaban a la sede del falangismo a reconocer su derrota y felicitar al triunfador.

Unas cuadras más allá, en el Barrio Concha y Toro, ocurría lo propio en la sede del partido Comunes, donde en paralelo destejaban el triunfo de Karina Oliva, que dejó atrás a Sebastián Depolo (32,16%) de Revolución Democrática, quien parecía ser el favorito en esta justa; y, a la representante del Partido Liberal, María José Cumplido (28,61%).

Más disputadas en Valparaído y Coquimbo

Una de las disputas más estrechas de Unidad Constituyente se dio en la Región de Valparaíso, donde el exrector Aldo Valle, quien postuló como independiente apoyado por el PPD, al final logró imponerse al candidato de la DC Cristián Mella por un estrecho margen de 51,94% contra 48,06%.

En esta región también sorprendió la alta votación obtenida por el independiente en el pacto del Frente Amplio, Rodrigo Mundaca (63,93%), vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente.

En gobernadores regionales también fue muy estrecha la justa en la Región de Coquimbo, en el pacto de Chile Vamos, donde hasta última hora la exalcaldesa de La Serena, Adriana Peñafiel de RN le disputaba el cupo a Marco Sulantay de la UDI, hasta que este último se impuso de manera muy ajustada por 39,64% contra 38,67%.

Al término de la jornada, tanto la DC como RN celebraban los resultados, ya que el primero se impuso en seis de las 16 contiendas y la RN en cinco.

En las municipales...

En cuanto a las primarias municipales, la candidata de Evópoli en la comuna de Vitacura, la exministra Camila Merino, dio una sorpresa en Chile Vamos, ya que se impuso cómodamente a sus adversarios de la UDI y RN, con un 45,78%, frente al 22,70% de Pablo Zalaquett y 31,52% de Maximiliano Del Real, respectivamente.

La otra comuna donde Chile Vamos disputaba el cupo, es Lo Barnechea. Aquí se impuso cómodamente el actual alcalde de la UDI, Cristóbal Lira, frente a la postulante de RN Consuelo Alvial.

En estas contiendas RN resultó ser el gran perdedor, ya que el actual alcalde de Vitacura, Raúl Torrealaba, es militante de sus filas y se esperaba que tras 24 años de gestión le entregara la posta a un compañero de partido; mientras que Lo Barnechea también era de RN hasta que su alcalde, Felipe Guevara, fue designado intendente.

GANADORES EN GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN CANDIDATO

-Arica y Parinacota Jorge Díaz (DC)

-Tarapacá José Carvajal (Comunes) Marco Pérez (Indep.) Jorge Fistonic (UDI) -Antofagasta Ricardo Díaz (Indep.) Marco Díaz (RN)

-Atacama Carlo Pezo (Indep) Fernando Ghiglino (RN) -Coquimbo Ricardo Cifuentes (DC) Marco Sulantay (UDI)

-Valparaíso Rodrigo Mundaca (Indep.) Aldo Valle (Indep.)

-Metropolitana Karina Oliva (Comunes) Claudio Orrego (DC)

-O’Higgins Pablo Silva (PS)

-Maule Cristina Bravo (DC) George Bordachair (RN) -Ñuble Oscar Crisóstomo (PS)

-Biobío Eric Aedo (DC)

-La Araucanía Eugenio Tuma (PPD) Luis Levi (Indep.)

-Los Ríos Luis Cuvertino (PS) María Gatica (RN)

-Los Lagos Jaime Saez (RD) Patricio Vallespín (DC)

-Aysén Andrea Macías (PS) Raúl Rudolphi (RN)

-Magallanes Mauricio Flies (Indep.)

Polémica por electores que no pudieron sufragar

Desde muy temprano quedó en evidencia que poca gente estaba concurriendo a las urnas, pese a que 14.470.550 chilenos estaban habilitados para sufragar en las primarias y que según información del Servel se constituyó un 94,97% de las mesas, es decir, 20.211 de 21.281. Según la Ley Nº18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios: “En ningún caso las mesas podrán integrarse pasadas las doce horas”. El senador Felipe Kast (Evópoli) expresó su molestia debido a que “muchos ciudadanos no pudieron ejercer su derecho a voto”, advirtió que “esta es una falla grave de nuestro sistema democrático” y dijo que le exigirá al Servel que haga un diagnóstico y una propuesta para que nunca vuelta a ocurrir una situación como esta. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, diputada Joanna Pérez (DC) anunció que citará a la instancia al Servel para pedir explicaciones “por no garantizar el derecho a sufragio a todos los ciudadanos”, porque según subrayó, el organismo “tenía las facultades legales para adoptar medidas y no lo hizo”.