Cofundador de NotCo critica a Boric: "Si fuera un emprendedor haciendo un pitch de sus ideas a inversionistas no levantaría un peso"

La situación se produjo en el marco de una entrevista en LaRed, lo que provocó una dura crítica de parte del CEO de NotCo, Matías Muchnick.

En la medida que se acorta la distancia de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre, para la que falta un mes exacto, los candidatos a La Moneda se ven más presionados por información concreta respecto de sus propuestas, lo que implica datos y cifras exactas, lo que les puede jugar malas pasadas.

Ese fue el caso del representante de Apruebo Dignidad, el actual diputado Gabriel Boric, quien no supo responder respecto de los ingresos del 1% más rico del país, lo que le valió una dura crítica de parte del cofundador y CEO de NotCo, Matías Muchnick.

El episodio ocurrió en el marco de una entrevista en el programa de LaRed "Mentiras Verdaderas", en el que Boric explicaba su propuesta tributaria, señalando que lo que plantea es "una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad, que en Chile concentra el 30% de los ingresos", lo que de paso calificó "como absurdo".

Y consultado acerca de a cuánto corresponde el ingreso del 1% más rico, Boric no supo responder y en primera instancia sólo atinó a decir que esos ingresos corresponden a "ingresos sobre, eeeh... sobre 1000 UF, en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población", a lo que se le retrucó que esa cifra no es tanto para el caso de las empresas.

Ante esta aclaración, el candidato respondió, evidentemente confundido, que "no, mil UF...uy, no tengo la cifra exacta en estos momentos, pero pido por favor...". Y añadió que "muchas veces se hace un juego con las cifras y, seguramente, después van a salir a tratar de atacar por esto. Uno no tiene siempre todas las cifras en la cabeza".

Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal. pic.twitter.com/9TFXSowRh3 — Matias Muchnick (@MatiasMuchnick) October 21, 2021

Este episodio provocó que Matías Muchnick, socio fundador y CEO de NotCo, criticara duramente al candidato presidencial a través de su cuenta de Twitter, señalando que "si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de sus ideas a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal".