En el oficialismo estiman que en la semana distrital la ciudadanía aumentará la presión sobre los diputados. En la oposición hacen un cálculo similar, lo que podría afectar a Yasna Provoste.

El tan esperado inicio de la votación en particular del proyecto de cuarto retiro desde las AFP se frustró en la jornada de ayer en la Comisión de Constitución. Esto, pese a los esfuerzos de los parlamentarios oficialistas, que llegaron a plantear la disposición a legislar durante la semana distrital con el fin de acelerar el proceso. Finalmente, se aprobó la propuesta del presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS), en virtud de la cual la reforma sólo se votará el 22 de septiembre.

En la sesión de ayer se acordó, además, que el plazo para presentar indicaciones se agota el 15 de este mes -algunas de las que se han anunciado apuntan a la universalidad del beneficio y otras a las rentas vitalicias-; y que se trabajará sobre el texto de la base de la ley de tercer retiro.

Casi 50 minutos le tomó a la comisión llegar a tales acuerdos, entre otras cosas, porque algunos de los representantes del oficialismo en la instancia buscaban apurar el proceso. De hecho, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) propuso que se tramitara durante el resto de la semana el proyecto en particular, para que la Sala fuera convocada durante la próxima para votar, que corresponde a distrital y a los parlamentarios se les exige estar en terreno en sus distritos.

Factor distrital

Lo cierto es que, en esta ocasión, dicha dinámica resulta especialmente incómoda para el Gobierno, pues se estima que podría generar una mayor presión ciudadana sobre los legisladores oficialistas en favor del polémico cuarto retiro, asegurando su aprobación en la Sala.

Sobre todo, cuando el no haber ingresado el proyecto de ley corta de pensiones sólo generó mayor incertidumbre y no logró el objetivo de inhibir de aprobar el cuarto. Por el contrario, sólo aceleró la decisión de algunos parlamentarios que estaban en proceso de "reflexión".

Por otro lado, ha quedado de manifiesto que este debate ha estado cruzado por la carrera presidencial.

De hecho, el abanderado oficialista, Sebastián Sichel, ha intentado frenar el apoyo de su sector al proyecto de retiro con escaso éxito, interviniendo abiertamente en el proceso legislativo al sostener que no apoyará a los parlamentarios que van a la reelección que voten a favor.

En la otra vereda, la representante del Nuevo Pacto Social (exConcertación), senadora Yasna Provoste, ha evitado pronunciarse derechamente sobre el proyecto, argumentando que espera revisarlo cuando llegue al Senado, si es que logra sortear la valla de la Cámara. De hecho, ayer insistió en que por respeto al trabajo parlamentario no se ha reunido con los diputados de su sector para analizar el tema.

Sin embargo, desde la oposición comentan que en el entorno de Provoste han seguido el proceso con preocupación y enviado el mensaje a los diputados de que lo mejor es que el proyecto no llegue al Senado, porque eso "complicaría" a la candidata que, como es obvio, se vería obligada a pronunciarse. De ahí que a su candidatura también la afecte la semana distrital, ya que -como se ha dicho- en su entorno también calculan que la presión ciudadana sobre los diputados aseguraría la aprobación de la reforma, de modo que llegaría a la Cámara Alta.

Liderazgos a prueba

En esta elección poco o nada se ha visto de la ascendencia que los abanderados presidenciales suelen tener sobre sus parlamentarios. En la oposición advierten acerca de una falta de "compromiso" con la candidatura de Provoste, lo que hace difícil prever el resultado de la votación. Mientras que un fenómeno similar se observa en la de Sichel.

Este último, traspasó al presidente de RN, Francisco Chahuán, la responsabilidad por los diputados de ese partido que aprobarán el cuarto retiro: "El liderazgo es de los partidos, yo soy independiente y quienes son responsables de cómo votan sus militantes son los partidos", se defendió. La respuesta no se hizo esperar: "A nuestro candidato presidencial, le quiero decir que las preocupaciones de su campaña son las suyas y las de liderazgos del partido son las nuestras" y adelantó que el cuarto retiro no superará la valla del Senado, pues "no van a estar los votos, ni siquiera de senadores de oposición".

Hacienda cita de forma extraordinaria

al CEF para monitorear retiro

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, citó de forma extraordinaria para mañana al Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). La tabla de la reunión, según comunicó la tarde de ayer la cartera, incluye analizar los efectos en la estabilidad financiera que podrían tener las iniciativas que se discuten en el Congreso sobre nuevos retiros desde los fondos previsionales, entre otros temas,.

Creado en 2011, el CEF tiene como misión velar por la integridad y solidez del sistema financiero, coordinando e intercambiando información para el manejo preventivo de situaciones de riesgo para la estabilidad financiera. La instancia, presidida por el Ministro de Hacienda, la integran el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Superintendente de Pensiones y el presidente del Banco Central de Chile, este último en su rol de asesor permanente de este consejo.

Esta convocatoria se da en un contexto en que el Ejecutivo sigue atento a la tramitación legislativa del nuevo retiro y luego de anunciar una ley corta de pensiones, cuyo arribo al Congreso se prevé para la próxima semana.

