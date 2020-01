Cómo afrontan los partidos políticos la agenda climática marcada por la sequía

Política

La DC y el PPD llevan la delantera en este desafío. Los primeros ya entregaron un paquete de propuestas al gobierno del que no recibieron respuesta y la tienda encabezada por Heraldo Muñoz, el año pasado se declaró “partido verde”.

El cambio climático y, en particular, la sequía que está afectando a gran parte del planeta, también a nuestro país, comenzó a tomarse la agenda política con mayor fuerza durante 2019; sin embargo, los partidos no han avanzado a la misma velocidad que estos fenómenos de la naturaleza, ya que la mayoría, con la excepción de la Democracia Cristiana y el PPD, no ha diseñado una fórmula o mecanismo para avanzar en propuestas y medidas para enfrentar el tema en el corto, mediano y largo plazo. El falangismo, en cambio, lo viene haciendo desde 2018.

Cuando sus pares descansan especialmente en el proceso legislativo y en sus parlamentarios para abordar este tipo de materias, el actual presidente de la DC, Fuad Chahín, puso manos a la obra en esta materia apenas asumió el cargo en mayo de 2018. El timonel opositor creó una serie de comisiones abocadas a diagnosticar una serie de problemas que estimaba acuciosos para la ciudadanía, pero con sus respectivas propuestas. Ello con el objeto de elaborar una agenda de mediano y largo plazo en materias estructurales.

Fue así como nació la Comisión la Comisión de Desarrollo Sostenible, integrada por una veintena de profesionales del partido, más tarde se amplió a una mesa de trabajo en la que fueron invitados representantes del mundo social, que no milita en la colectividad.

La comisión del partido fue encabezada por la senadora Ximena Rincón y se dedicó al trabajar con prisa, tanto que ya en agosto de 2019 había elaborado una serie de propuestas en materia ambiental, y en ese contexto una serie de iniciativas enfocadas especialmente en la crisis hídrica que afecta al país y, por ahora, con mayor énfasis en el área agrícola.

En tal sentido, el secretario ejecutivo de la instancia, el abogado experto en medio ambiente Jorge Cash, explica que la instancia, que por estos días está en receso lleva un año y medio funcionando y retomará sus funciones a partir de marzo, con la senadora Rincón a la cabeza. Durante el primer año esta comisión que apunta a generar iniciativa para un desarrollo sustentable, le da a la crisis hídrica un importante espacio de debate y propuestas.

Tanto es así, argumenta Cash, que en agosto del año pasado, la propia senadora Rincón, junto al timonel de la DC, le entregó al gobierno un documento con propuestas concretas para enfrentar la crisis hídrica. Tema que, según el abogado –quien también fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2014 y 2016-, “ha copado gran parte de la agenda del partido”.

No obstante, lamenta que hasta el día de hoy no han recibido respuesta de parte del Ejecutivo. “Del gobierno, en general, no hemos tenido respuesta acerca de la agenda ambiental que le hemos planteado y no hemos visto de su parte genuina atención al tema”.

Algunas de las propuestas que contenía el documento entregado al gobierno en agosto de 2019 apuntan a "chilenizar las empresas sanitarias"; crear una subsecretaría de Recursos Hídricos; y, entregar al Estado la potestad de regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a particulares sobre el agua, atendiendo las características de cada territorio;

Y en materia de infraestructura, el documento plantea que "desde el punto de vista institucional, resulta imprescindible que Chile realice una evaluación sistemática de los recursos hídricos, con el objeto de conocer verazmente su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad".

También propone crear "un gran fondo de inversión en infraestructura hídrica que logre recaudar, a través de diversos mecanismos la suma de US$ 800 millones de dólares".

El enfoque del PPD

Desde su fundación, el Partido por la Democracia se ha destacado por ir a la vanguardia en temas medioambientales. Pero en su Congreso Ideológico y Estratégico de fines de mayo de 2019, la colectividad, encabezada por el excanciller Heraldo Muñoz se declaró como “partido progresista de izquierda democrática y liberal” y “verde, feminista y de futuro”.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del partido, Pablo Santander, explica que su partido ya el 22 de marzo de 2019 –en el marco del Día Mundial del Agua- convocó al Partido Socialista y al Partido Radical (en lo que constituye la Convergencia Progresista) a una declaración pública conjunta en la que expresaban su preocupación por la crisis hídrica. En el texto, además del crudo diagnóstico que comparte todo el espectro político, los tres partidos firmantes se comprometen a trabajar para que se establezca en la Constitución que “el agua es un bien nacional de uso público, junto con el “derecho humano al agua”.

Adicionalmente, Santander explica que en lo que resta de este año, considerando que vienen elecciones y la posibilidad de elaborar una nueva Constitución, “el tema del agua va a ser una bandera de lucha del partido”. Por lo pronto, la comisión interna que preside, se sumó a la organización Sociedad Civil por la Acción Climática, en la que participarán en la instancia abocada a generar políticas públicas en este ámbito.

Y recalca que “como Comisión de Medio Ambiente del PPD nuestro enfoque este año va a ser el tema del agua, respecto del cual haremos propuestas de políticas públicas y de gestión”.

Los demás partidos políticos, tanto del centro a la izquierda como del centro a la derecha, descansan en la labor de sus parlamentarios y en las propuestas que surjan desde sus equipos para transformarlas en proyectos de ley. Resulta llamativa la falta instancias partidarias enfocadas en un tema que no sólo se ha tomado la contingencia, sino que el tratamiento del agua es un tema que, ya han anunciado algunos dirigentes, será abordado en el debate por una nueva Constitución, si en abril se impone el “apruebo”.