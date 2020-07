Con Chile Vamos debilitado proyecto de retiro de fondos inició debate en la Comisión de Constitución del Senado

Política

Lejos todavía de convencer a la oposición, los ministros María José Zaldívar e Ignacio Briones no dieron señales de ceder.

El comienzo del debate en la Comisión de Constitución del Senado sobre el retiro del 10% de fondos de las AFP –en su segundo trámite, tras ser aprobado en la Cámara-, constituyó una clara aproximación de lo que será la discusión en la Sala y lo lejos que están las posturas del oficialismo y la oposición. La discusión continuará el lunes 20, tal como lo anunció el presidente de la instancia, Alfonso De Urresti (PS), hasta total despacho, para que pase a la Sala esa misma semana.

Sin embargo, también parece haber diferencias entre los parlamentarios opositores en cuanto al tema de la restitución de los recursos que se retiren, ya que si bien varios de ellos estiman que se debe reponer el artículo sobre el fondo de compensación que se cayó en la Cámara, no hay propuestas concretas acerca de la fórmula para hacerlo; y tampoco está claro a quiénes debería favorecer la iniciativa y si los sueldos más altos tendrían que pagar impuestos por el retiro o no.

A la sesión de la comisión –iniciada a las 10:30 de la mañana- asistieron a defender el proyecto los ministros de Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, Ignacio Briones. Este último, particularmente, intentó mantener el debate en el área técnica, donde claramente se siente más cómodo, advirtiendo de los riesgos que implica la aprobación de una medida como la que se estudia.

Doble presión en Chile Vamos

El ministro llegó bien provisto de una serie de cifras con el objetivo de hacer recapacitar a los senadores. Señaló que esta medida irroga un importante desembolso para el Estado, que alcanza a US$ 3.520 millones, y advirtió que al no pagar impuestos por el retiro de los fondos, el Estado deja de percibir US$ 1.060 millones más, tanto por los impuestos que no pagarían los más ricos (US$ 760 millones) como por menores pagos de tributos de APV (US$ 300 millones).

Por su parte la ministra Zaldívar puso el énfasis en el quórum con que fue aprobado el proyecto en la Cámara, 3/5, asegurando que dado que es una reforma constitucional debería haber sido de 2/3, lo que vaticina que nuevamente se abrirá ese debate en la Cámara Alta.

El senador de RN, Andrés Allamand hizo suyo el argumento, advirtiendo sobre la gravedad que implica para la institucionalidad la forma como se está tramitando la polémica iniciativa, ya que en lo concreto –a su juicio- termina con la exclusividad que tiene el Presidente de la República en estas materias, traspasándosela al Congreso. El parlamentario oficialista fue enfático en que el quórum para aprobar esta reforma es de 2/3, lo que obliga a la oposición a prepararse para este debate en la Sala, ya que están convencidos de que Allamand lo pondrá nuevamente en discusión.

El expresidente de RN ha liderado este debate desde su sector y en particular al interior de su partido, haciendo contrapunto con la postura más laxa del timonel de la colectividad Mario Desbordes. Al diputado se le fue de las manos su bancada, ya que pese a los intentos de último minuto no logró alinear a sus legisladores con la postura del gobierno. De ahí que la presión esté ahora sobre Allamand.

Y la situación en la UDI no está mucho mejor. Los efectos de la aprobación del proyecto en la Cámara -a la que también concurrieron diputados de la tienda que fueron pasados al Tribunal Supremo de la colectividad, varios de los cuales renunciaron al partido durante esta jornada-, obligan a la presidenta de la tienda, senadora Jacqueline van Rysselberghe, a cuadrar a su bancada tras el rechazo, de lo que aún no tiene certeza.

Indicaciones

Durante la jornada de este viernes en la Comisión de Constitución del Senado quedó en evidencia la polarización de las posturas. En la ocasión los senadores de ambos bloques pusieron sus cartas sobre la mesa. Desde la oposición defendieron con uñas y dientes la iniciativa, argumentando que el proyecto del gobierno para apoyar a la clase media resulta insuficiente para cubrir las necesidades que la pandemia ha generado para este sector social; pero también invitaron al gobierno a sumarse a mejorar la iniciativa si estima que es necesario.

Por su parte, el senador DC Francisco Huenchumilla enfrentó al oficialismo esgrimiendo que el gobierno quedó "cazado" por su propia tesis jurídico-política al sostener que los fondos de las AFP son de propiedad de los trabajadores y que si estos recursos les pertenecen, por qué no sacarlos para enfrentar la crisis.

Más allá del debate de este viernes, algunos senadores –como es el caso del PPD Ricardo Lagos Weber y el independiente Carlos Bianchi- anunciaron que presentarán indicaciones. El tema que preocupa al primero tiene que ver con que, tal como está la norma, los afiliados con más altas remuneraciones quedarían exentos de pagar impuestos, lo que –desde su punto de vista- habría que corregir.

Por su parte, Bianchi ya elabora dos indicaciones, una que va en la línea de limitar a los beneficiados con la norma, restringiéndola a un monto determinado, ya que según planteó en el debate, los sueldos más altos –incluidos los parlamentarios- no se han visto afectados por la pandemia. Otra indicación va en la línea de aclarar que estos recursos se retiran "en razón" de la pandemia y no solo durante el periodo de excepción. Esto permitiría que los fondos se retiren aun cuando haya terminado el periodo de excepción, fijado hasta mediados de septiembre.

Complejo escenario

La indicación de Bianchi obedece a que en la oposición manejan tres escenarios posibles para la tramitación del proyecto. El primero es que en la Sala se vuelva a abrir el debate acerca del quórum, que si fuera de 2/3 sería imposible de alcanzar. Segundo, que aunque sea aprobado, el gobierno trate de demorar la tramitación llevándolo al Tribunal Constitucional por el quórum, Y, por último, que pese a haber superado todas estas barreras, el Ejecutivo ocupe el veto y lo retarde hasta último minuto, con lo que expiraría el periodo de excepción constitucional, lo que en principio dejaría sin efecto la norma, contraviniendo su espíritu. Es ahí donde cobra relevancia la segunda indicación que prepara Bianchi.

En cualquier caso, es un hecho que la tramitación en el Senado no será fácil. Tanto es así que el presidente Sebastián Piñera se reunió con el comité político antes de que se iniciara la sesión de la comisión.

