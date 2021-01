Congreso aumenta la presión para que Briones defina si será candidato presidencial

Política

Con mayor o menor dureza, existe un consenso transversal en que la incertidumbre afecta el trabajo que realizan en conjunto el Parlamento con el Ministerio de Hacienda.

Algunos expertos dicen que toda publicidad, positiva o negativa, puede ser buena en política. Algo que podrá comprobar in situ el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien además de su evidente visibilidad por la cartera que encabeza, desde que se conoció que podría entrar a la carrera presidencial ha recibido todo tipo de comentarios. De hecho, en el Congreso siguen con atención los movimientos del secretario de Estado, por los efectos que genera en la tramitación de los proyectos que lidera, la incertidumbre acerca de su decisión de abandonar o no el gabinete.

Tanto, que desde su sector y desde la oposición coinciden con mayor o menor fuerza en que la incertidumbre que genera al mantener en vilo la decisión afecta el normal desarrollo de la labor que realiza en coordinación con el Congreso, especialmente en esta etapa marcada por los efectos de la pandemia en la economía. Todos, eso sí, partiendo de la base de que está en todo su derecho de querer asumir un desafío tan importante como lo es una carrera presidencial.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), integrante de la comisión de Hacienda y quien asegura tener una muy buena relación con el ministro y admirar la labor que ha realizado en una etapa particularmente compleja, advierte su preocupación acerca del tiempo que Briones se tome para definir su continuidad o salida del gabinete.

A juicio de Coloma, en estas cosas "hay que tener un cierto timing", porque a veces "el tiempo que media para tomar la decisión puede generar efectos" no deseados y, especialmente, en este caso en que la cartera que encabeza Briones es tan relevante, especialmente en el actual escenario.

En términos más duros, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) -también integrante de Hacienda- parte reconociendo que Briones "cumple con atributos" para asumir el desafío presidencial, con una "vertiginosa carrera en política". Sin embargo, hace hincapié en que "este gobierno que está en el suelo, con una pésima imagen, con un delicado manejo económico, no sé si pueda aguantar un tercer ministro de Hacienda".

Porque, desde su punto de vista, eso efectivamente "podría generar algún nivel de incertidumbre y preocupación". A eso, el senador suma la necesidad de avanzar en la reforma de pensiones, materias que "se terminan manejando desde Hacienda", por lo que un tercer ministro en esta cartera "podría terminar por afectar negativamente a este gobierno. En todo caso, lo importante es que esto se defina a la brevedad".

Mientras que el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), coincide en que el titular de esta cartera es "por lejos, el que tiene más peso en relación con el trabajo en el Congreso, por el tipo de proyectos" que lidera.

Pizarro estima que para enfrentar esto "no hay posibilidad de generar otra interlocución de peso en el gabinete", dado que la agenda está muy marcada por el tema socioeconómico.

Para la integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, la DC Carolina Goic, dadas las responsabilidades del ministro de Hacienda "es fundamental que en esto no exista incertidumbre" y que si va a ser candidato presidencial, o no, lo defina ya. A juicio, de la parlamentaria en un año como la pandemia seguirá estando presente "creo que tener certeza respecto del manejo de la billetera fiscal es fundamental y más importante que nunca".

"Con la billetera del país no se puede hacer campaña"

Menos diplomáticos en sus apreciaciones resultaron el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), y la diputada de RN Camila Flores. Al primero le inquieta "tener un ministro cuasi candidato presidencial", ya que desde su punto de vista "no genera las condiciones para saber si está enfocado en su tarea o en su lanzamiento como candidato".

Incluso, Núñez reflexiona que se podría producir un conflicto de interés y generar dudas respecto de su comportamiento en determinados proyectos. Pero en lo concreto, al diputado comunista le preocupa lo que pueda pasar con el compromiso asumido por Briones respecto de enviar al Congreso un proyecto para terminar con algunas exenciones.

Mientras que la diputada Flores, integrante de la comisión de Constitución, manifestó su esperanza de que Briones termine "lo antes posible" con la incertidumbre y haga pública su decisión. "El ministro Briones no puede ser ministro de Hacienda y, a la vez, candidato presidencial, más con un ministerio tan sensible como es el de Hacienda, pretender incluso hacer campaña presidencial", sentenció.

Flores recordó que el extitular de Defensa, Mario Desbordes, dejó la cartera en cuanto decidió abocarse a una candidatura presidencial y recalcó que lo mismo debiera hacer Briones, considerando que tiene "una visibilidad significativa por ser ministro de Hacienda", recalcó. Y, por si fuera poco, concluyó advirtiendo que la incertidumbre que se genera no sólo daña al gobierno, porque "estamos hablando del Ministerio de Hacienda, que no sólo tiene que liderar una serie de ayudas y proyectos (...) fundamentales para la clase media y los más vulnerables. El Ministerio de Hacienda es muy sensible y con la billetera del país no se puede hacer campañas políticas".

En este escenario, el principal artífice de la incipiente campaña de Briones, el senador de Evópoli Felipe Kast, salió a poner paños fríos al debate, ya que recién el 30 de enero el Consejo General del partido definirá la candidatura presidencial y luego Briones deberá conversar con su familia para tomar una decisión, detalló.

E instó a quienes se han mostrado preocupados por cómo este proceso afectaría a la economía: "Les digo, si hay una buena noticia para la economía es que el próximo presidente de Chile sea alguien tan preparado y tan buen economista como el ministro Briones".