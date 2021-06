Congreso despacha a ley el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Política

La iniciativa amplía la cobertura al 100% del RSH, llegando a unos 7 millones de hogares.

Finalmente, el Senado aprobó durante esta jornada el proyecto del gobierno que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con lo que fue despachado a la Cámara para que dé cuenta y luego sea promulgado por el Ejecutivo.

En sesión especial, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la iniciativa que aumenta el IFE, amplía su cobertura al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), en el tramo de ingresos hasta $ 800 mil líquido, extendiendo los aportes por familia.

Se espera que unos 5,7 millones de hogares reciban los montos comprometidos de forma automática en junio hasta llegar en total a más de 7 millones de hogares (cerca de 15 millones de personas), en los próximos meses.

El texto aprobado incrementa las ayudas para hogares de tres y cuatro integrantes, hasta llegar a $ 400 y $ 500 mil, respectivamente. Asimismo permitirá que, en los meses de junio, julio y agosto, el 100% de los hogares que forman parte del RSH reciban el beneficio, mientras en septiembre, el IFE Universal entregará el 50% de estos montos.

"Reflexión justa"

Tras la aprobación del proyecto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, rescató el espíritu de diálogo mostrado en la tramitación de la iniciativa y el aporte realizado por todos los sectores para su avance, aprovechando de señalar que la "agenda de mínimos comunes vamos bien encaminados".

Y reflexionó acerca de que todos -desde sus distintos cargos- han hecho sus mejores esfuerzos para enfrentar la pandemia y que lo que hoy el gobierno ha dispuesto son casi US$ 12 mil millones, "lo que quiero decir es que se trata de una pandemia difícil, dinámica (...), pero también que hay que destacar lo bueno (del gobierno) (...), lo que estoy haciendo es hacer un llamado a hacer una reflexión justa".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, subrayó que "el esfuerzo no es menor, se trata de un presupuesto de casi US$ 3 mil millones por mes", para graficar el esfuerzo indicó que "un hospital de alta complejidad, que cuesta mucho construirlo, tiene un costo de US$ 300 millones; por lo tanto, estos beneficios que vamos a entregar son equivalentes a 10 hospitales por mes...esa es la magnitud de recursos que se está probando para los próximos meses".

Por último, consultado por el proyecto que implica beneficios para las pequeñas y medianas empresas, el titular de Hacienda señaló que tras la aprobación del IFE, lo que sigue es tratar de despachar las ayudas para las pyme, sin comprometer fechas.

Mientras que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), recalcó que "hemos logrado que el gobierno y la derecha acepten que la universalidad en materia de ayuda a las familias es indispensable y el único camino posible para enfrentar esta situación de emergencia", con una ayuda de tres meses (junio a agosto) y un cuarto parcial (septiembre) si la situación así lo amerita, señaló.

Junto con valorar el que se haya aporbado el proyecto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante de la Comsión de Hacienda, detalló que "esta ayuda se va a entregar, sin perjuicio de la fase sanitaria en que se encuentren las comunas, como insistía el gobierno hasta principios de año; se elimina eso". E insistió en que el recurso se entregará a todo evento "salvo que en una familia el ingreso per cápita supere los $ 800 mil; es decir, si en un hogar de cuatro personas, la totalidad de sus miembros recibe menos de $ 3 millones 200 mil, reciben el beneficio. Esa es una política para la emergencia y, por eso, hay que valorarla".

El también integrante de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), por su parte, admitió que le hubiera gustado que el beneficio fuera más contundente, pero "ahora estamos triplicando las ayudas en un plazo breve de dos o tres meses. Al Estado siempre hay que hacerlo más eficiente, haciendo que los apoyos lleguen a la mayor parte de la población", recalcó.