Congreso: Oposición resiste reapertura “apresurada” de la economía

Política

Los parlamentarios no descartan usar interpelaciones o comisiones investigadoras si el Ejecutivo no retrocede.

Pese a las presiones, especialmente desde la oposición, para que el gobierno retroceda en su decisión de reabrir el comercio y que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar presencialmente, el gobierno no dará vuelta atrás. Pero en el Congreso estiman que esta estrategia iría en sentido contrario a las señales de la propia autoridad desde mediados de marzo, lo que podría resultar no sólo en un error de cálculo, sino producir efectos contrarios a los buscados, tanto económicamente como en términos sanitarios, por lo que hay sectores que incluso advierten que el parlamento resistirá una reapertura "apresurada" de la economía.

En este sentido, tanto la Cámara de Diputados como el Senado convocaron a sendas sesiones especiales para este martes 21, en la mañana y en la tarde para analizar la situación del país producto del Covid-19 y las medidas anunciadas por el Ejecutivo en esta materia. Los ministros de Interior, Hacienda, Trabajo, Salud y Educación fueron convocados.

Desde la Democracia Cristiana, incluso el diputado Gabriel Silber –a quien en la oposición se ha acusado de "traidor" por su apertura a llegar a acuerdos con el gobierno- señala que como oposición entendieron que el proceso tendría dos etapas, por lo que apoyaron al gobierno en los proyectos para proteger a la población y que pudiera quedarse en sus casas, "pero este aceleramiento temerario que puede costar más vidas nos obliga a ejercer la fiscalización que le corresponde a la Cámara y nos podría llevar a tomar otro tipo de acciones de manera escalonada" advierte.

Más explícita es su compañera de bancada, la diputada Joanna Pérez, quien junto con hacer un llamado al gobierno para que rectifique, añade que "dado que los diputados tenemos el rol de fiscalizar los actos de gobierno y si consideramos que estos se apartan, para proteger la vida de las personas, no se puede descartar ninguna acusación constitucional, interpelación o comisión investigadora". Mientras que la jefa de la bancada de senadores falangistas, Ximena Rincón, le exigió "al Presidente que retire la circular 18 (que ordena a los funcionarios públicos a volver a trabajar ) y adelantó que su sector está elaborando un proyecto de acuerdo en esa línea.

El modelo alemán

Si bien, en el Congreso, todos coinciden en que las medidas destinadas a la protección de la población y la reactivación económica deben ir en paralelo, en la oposición estiman que el gobierno ha sido "imprudente" en avanzar.

Según el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), Chile no puede seguir el modelo alemán, ya que en ese país se volvió a la actividad normal "después del día 80 de la crisis, cuando ya se había determinado que los contagios y las muertes estaban en descenso", advierte y agrega que "hubo una mala decisión en la forma y oportunidad en la que se comunicó esto, más encima sin diálogo con los gremios correspondientes, para establecer turnos éticos o retorno gradual".

A ello, se suma según el senador Carlos Montes (PS), que es necesario activar organismos como Indap, Sercotec y otros, "que atienden a empresas que no entran en el Fogape" y eso no se estaría haciendo, lo que da cuenta –dice- de que "el Estado no se está moviendo suficientemente".

Condiciones para la reactivación

Montes añade que "los municipios también pueden aportar mucho en ese sentido". Además, expresa su preocupación respecto de que "recién el tercer trimestre de este año comience la reactivación y lo que hay que hacer ahora es generar condiciones para que eso ocurra", advierte.

Por su parte el senador Felipe Harboe (PPD), agrega que el mandatario "está empecinado en copiar el modelo de Alemania, pero ellos lo están haciendo después de 14 semanas y entrando a la primavera, mientras que nosotros estamos entrando al invierno lo que puede producir un problema mayor con las enfermedades que se producen en esa estación". A su juicio, "Piñera está en la lógica de evitar el colapso económico, pero creo que aquí se está equivocando".

El parlamentario opositor comenta, además, que el escenario generado a raíz de las medidas anunciadas por el gobierno, ha provocado que el oficialismo, en privado, se debata entre el apoyo al Ejecutivo y la preocupación por los efectos que puedan tener en la ciudadanía. De hecho, el timonel de RN, Mario Desbordes, ha expresado públicamente su desacuerdo con la decisión de la autoridad.

Recuperando la normalidad

Sin embargo, el senador gremialista Juan Antonio Coloma –integrante de la Comisión de Hacienda- cree que "el gobierno está en la línea correcta", aunque admite que el Ejecutivo "está en esa delgadísima línea de no generar una contradicción entre proteger la vida de la población y comenzar a reactivar la economía, pues tiene que haber una buena concordancia entre reactivar la economía y proteger la salud".

Coloma advierte que el actual escenario, "no puede durar para siempre, hay que ir recuperando la normalidad, porque los efectos económicos pueden terminar siendo peores y más graves que la pandemia en sí misma".