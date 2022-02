Convención: comisión aprueba coexistencia de sistemas jurídicos y a Chile como Estado plurinacional

Política

Comisiones comenzaron votaciones en particular que deben ser ratificadas por el pleno con un quórum de 2/3, 103 votos favorables. Se rebajó a 70 años edad de jubilación de jueces.

Un intenso trabajo de votación de normas están desarrollando algunas de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional, que este lunes ya despacharon algunos artículos al pleno que deberá someter a ratificación cada texto. Entre los temas que avanzaron está el establecimiento de un "pluralismo jurídico", el cambio de Poder Judicial por Sistema de Justicia y la definición de Chile como un estado plurinacional.

La comisión de sistemas de justicia, en votación dividida de 12 a favor y siete en contra, aprobó el "principio de pluralismo jurídico", que reconoce la coexistencia y, en igualdad de condiciones, de un sistema nacional de justicia y los sistemas jurídicos indígenas.

El texto señala que el "sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente".

El coordinador de la comisión Christián Viera, se mostró satisfecho con lo aprobado: "Nos ponemos en sintonía con una fórmula política que es el Estado plurinacional, que ya existe en países como Nueva Zelanda y Canadá. Vamos a tener sistema nacional de justicia, pero también jurisdicción indígena".

Sin embargo, la convencional de Vamos por Chile, Ruth Hurtado, se manifestó en contra y afirmó que con la fórmula aprobada "se pierde el principio de unidad jurisdiccional, vamos a estar regidos por dos sistemas paralelos y con privilegios para algunos".

La comisión también aprobó eliminar el concepto de "Poder Judicial" y reemplazarlo por "Sistemas de Justicia" y "función jurisdiccional", que jueces y juezas son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino por el Consejo de Justicia ni tampoco podrán militar en partidos políticos; y se rebajó su edad de jubilación de 75 a 70 años.

En paralelo, la comisión de Formas de Estado, aprobó que Chile es un "Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado".

También se estableció que las regiones autónomas son entidades políticas y territoriales, dotadas de personalidad jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, que cada región establecerá su propio orden político interno regional.

La comisión de Medioambiente aprobó la norma "construcción en armonía con la vida", que señala que "el Estado reconoce y garantiza el derecho a una vivienda digna y ecológica con pertinencia territorial, indígena y cultural, eficiencia energética, y adecuada para la salud humana y la biodiversidad".

El debate que viene para terminar con

las AFP y las alternativas sobre la mesa

Este jueves la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional iniciará la discusión y votación de las normas relativas a la seguridad social, que incluye el rol del sistema de AFP. Hasta ahora, se trata de cerca de 10 iniciativas, de las cuales cuatro mantienen al sector privado como eje del modelo pero con cambios, cinco lo eliminan pasando a un sistema estatal y una deja a las AFP.

"Con mi plata No" fue la iniciativa popular de norma que más apoyos logró al superar las 60 mil firmas. El texto considera un esquema donde coexisten prestadores públicos y privados, consagra la libertad de elección para definir donde cotizar y no elimina a las AFP. Señala el derecho a la propiedad individual de los ahorros previsionales de cada persona, con retiros parciales o totales.

Integrantes del Colectivo Socialista, INN y el Frente Amplio presentaron una norma que define a la seguridad social como un servicio público sin libertad de elección ni derecho a la propiedad y permite a las organizaciones sindicales y de empleadores participar en la administración del sistema.

Pero también está presente una propuesta para tener un sistema totalmente estatal. Lo sugieren convencionales de pueblos originarios, movimientos sociales y exLista del Pueblo. El texto señala que dos años desde aprobada la nueva Constitución las AFP deberán hacer traspaso de los fondos y documentos individuales de cada afiliado al nuevo órgano.

La coordinadora "No +AFP" logró también ingresar una norma de iniciativa popular que elimina a toda entidad privada del sistema de pensiones y deja el sistema en manos del Estado, fija un año desde aprobada la Constitución para que los privados se retiren del sistema y traspasen los recursos e información de los afiliados al Instituto de Previsión Social.

Convencionales del Colectivo del Apruebo, que reúne entre otros a Felipe Harboe y Fuad Chahin, presentaron un texto que permite la participación de privados, obliga al Estado a reconocer y garantizar el derecho a la seguridad social y define una pensión mínima. También entrega al Congreso la facultad de definir y regular el monto de las cotizaciones y su administración.

Desde Chile Vamos, un grupo de convencionales -encabezados por Bernardo Fontaine- establece que se consagra el derecho de los afiliados al sistema a elegir las entidades prestadoras de seguridad social con el objeto de proteger a las personas frente a un mal servicio; mandata al Estado a asegurar una pensión básica y faculta a las entidades privadas a participar del sistema.