Coordinador de comisión de Formas de Estado: “no estamos perdidos, hay una mayoría amplia en el camino que anoche trazamos”

DF Constitucional

Adolfo Millabur realizó un positivo balance tras aprobación de 28 de los 36 artículos que propusieron al Pleno para avanzar en la descentralización y dar mayor capacidad de gestión a las regiones.

Hasta la madrugada se extendió la segunda sesión plenaria de la Convención Constitucional abocada a la Formas de Estado que terminó aprobando 28 de los 36 artículos.

“Siempre hay que ver el vaso medio lleno”, señaló Adolfo Millabur, constituyente y coordinador de la mesa como balance de la aprobación de la mayoría de los artículos que presentaron y algunos de ellos incluso con más de los 2/3 del quorum lo que a su juicio indica que “no estamos perdidos” en plantear una descentralización.

“Hay un indicador claro de que no estamos perdidos, sino que hay una mayoría amplia de 2/3 -que es muy difícil de conseguir- en el camino que anoche trazamos”, comentó este jueves.

Respecto a aquellas propuestas que no alcanzaron el quorum -la mayoría relacionados a las atribuciones y competencias de Asambleas Regionales Legislativas- el exalcalde de Tirúa, manifestó en conversación con T13Radio, que volverán a la comisión para realizar mejoras.

En este contexto, aclaró que aun cuando hay algunos convencionales que no quieren Asambleas Regionales Legislativas, igual “vamos a tener Estado Regional”, pero si es que no se aprueban estos artículos en esta segunda etapa de debate sería “a medias”. Esto porque la región no podría legislar sobre aquellas materias que le competen y que la legislación nacional autorice.

Aclaró que “no se trata de que la región tenga camino propio”, sino que la idea que está detrás de lo que porponen, es que las autoridades regionales tengan las atribuciones para resolver los problemas de la zona.

“Hoy las regiones tienen un ente colegiado que son los Consejos Regionales (Core), por lo tanto si bien van a desaparecer, va a haber este mismo cuerpo colegiado que hoy día ya existe pero -uno le podría decir 2.0- van a tener mayores competencias y atribuciones que hoy no tienen”, explicó.

Agregó: “Para qué ir al poder central si en la región (…) ellos son los que conocen su realidad” para resolver sus diversas problemáticas.

En específico sobre las propuestas relacionadas a la posibilidad de que las regiones creen empresas públicas y puedan endeudarse directamente comentó que el sentido de esas ideas es que se puedan dar soluciones para proveer servicios básicos en zonas lejanas en dónde hoy el sector privado no entrega el servicio porque, por ejemplo, “no es rentable”.

En cuanto a la postura de los constituyentes de Chilevamos que se declaró en reflexión comentó que “sé que la derecha en general, está incómoda en la discusión” ya que se está dando un avance con la aprobación de 2/3 de los votos.

“Ahora, no son todos los de derecha lo que uno observa”, aclaró, ya que según la dinámica de aprobación de los artículos de anoche hubo apoyo por 140 votos y por más de 110 por lo que hay un sector de ellos que también aprobó varios artículos.

“Hay un sector muy pequeño que no va a estar nunca contento con nada porque ellos no quieren una nueva Constitución y siempre van a tener frases que van a ser rimbombantes para poder desvirtuar la atención y descalificar el contenido porque están trabajando para que el Plebiscito tenga dificultades”, aseveró.