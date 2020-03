Coronavirus: senadora Adriana Muñoz propone la creación de una comisión nacional de crisis

Política

Así lo planteó en su discurso de asunción a la mesa del Senado, tras la jefatura de su compañero de bancada Jaime Quintana.

En la sesión de Sala de este martes asumió la nueva presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien será acompañada en la testera por el vicepresidente socialista Rabindranath Quinteros, quienes deberán afrontar un difícil 2020, ya que no solo tendrán que lidiar con un eventual cierre del Congreso producto del Covid-19 para lo cual propuso la creación de una comisión nacional de crisis; sino también con el efecto secundario de la postergación del plebiscito de entrada para una nueva Constitución, al que la oposición viene aspirando hace a lo menos 30 años.

Consciente de lo que le espera a la nueva mesa, en el primer discurso ante sus pares, Muñoz señaló que "el periodo 2020-2021 estará marcado por dos grandes hechos: cómo enfrentaremos la emergencia de salud que estamos viviendo y cómo somos capaces de adaptar a esta nueva realidad nuestra determinación impostergable de cambiar nuestra constitución y muchas de nuestras leyes para dar respuesta a la enorme demanda social".

Y no escatimó en mostrar disposición para trabajar con el gobierno en la duda tarea de enfrentar la pandemia: "Desde esta mesa, proponemos al Presidente de la República una comisión nacional de crisis, de cara a la emergencia, coordinada por un delegado presidencial, integrada por el colegio médico, exministros de salud, decanos de medicina y científicos del área, que permita guiar y ponderar las decisiones necesarias", propuso y acto seguido, agregó que "todas las medidas que requieran ley y vayan en ese sentido, tendrán el apoyo esta mesa".

Sin embargo y pese a los problemas que ha generado el Covid-19, la nueva presidenta del Senado no deja de lado el estallido social, cuyas demandas aún no ha sido satisfechas a través de proyectos de ley. A este respecto advirtió que "aunque el intentar disminuir la propagación del coronavirus ocupe en estos momentos todas nuestras energías, no podemos olvidar nuestra otra gran urgencia: atender la voz de una ciudadanía que exige que la sociedad pague la deuda de equidad que existe con la gran mayoría de los chilenos y -muy especialmente- con las chilenas".

Y añadió "quiero ser enfática: no tengo duda alguna en condenar la violencia y el vandalismo, pero no es aceptable que se siga usando esta situación para hacer política de trincheras a partir de una falacia: que están de un lado quienes rechazan la violencia y, por el otro, quienes la avalamos. Digo que es falacia y digo que es de trinchera porque a quienes estamos en la oposición se nos pide una y otra vez que nos pronunciemos contra la violencia, cosa que hemos hecho; mientras nada dicen quienes nos acusan sobre la violencia desatada desde sus propias filas y desde las fuerzas de orden y seguridad".

Según la senadora, "el 2020 será un año decisivo para la democracia", por lo que, desde su punto de vista "el primer desafío de esta mesa es escuchar. Atender el mandato que se nos entrega, ser capaces de generar un diálogo constructivo y no una confrontación".

Por último, Muñoz espetó que "el Parlamento debe ser un facilitador de la democracia, nunca un obstáculo para ella. Debe ser el lugar donde sea posible consensuar la agenda legislativa que reclaman nuestros compatriotas, ponernos de acuerdo en contenidos, prioridades y urgencias. Donde tomar definiciones democráticas, de mayorías, si esos consensos no llegan. Ese es mi compromiso", concluyó.