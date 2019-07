Crece presión transversal para asegurar la elección de gobernadores regionales el próximo año

Política

En el marco de un encuentro sobre descentralización, parlamentarios de todas las bancadas insistieron en la necesidad de no postergar este compromiso.

Con la recepción por parte de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera concluyó el encuentro sobre descentralización en el que más de 400 asistentes –entre alcaldes, concejales, parlamentarios y dirigentes sociales- se comprometieron con el tema, exigiendo que se cumpla con el itinerario de elección de los gobernadores regionales.

En el encuentro, los asistentes reflexionaron sobre la redistribución de los recursos sectoriales de los ministerios, asignándolos a las regiones como fondos de disposición autónoma; asegurar que un porcentaje significativo de patentes y permisos para inversiones queden en el territorio donde éstas se efectúan, especialmente, las portuarias, mineras, forestales y pesqueras; el modelo político centralista; la elección de gobernadores regionales en octubre de 2020 y el crecimiento económico desde los territorios y sus desigualdades.

En este contexto, las organizaciones y representantes que participaron del encuentro suscribieron una carta dirigida al presidente Piñera, en la que llaman a establecer un "Compromiso por un Chile Descentralizado Regional y Localmente". En este contexto, proponen, entre otras materias, reafirmar la elección de gobernadores regionales en el mes de octubre del año 2020; impulsar las medidas fiscales necesarias para aumentar los fondos regionales del actual 7% del presupuesto nacional al 15% en un período de 3 años y profundizar y aumentar las competencias transferidas desde los servicios centrales a los gobiernos regionales".

Asimismo, abogan por la implementación de los mecanismos de participación en la gestión pública, fortalecer las atribuciones de los consejeros regionales y concejales y poner en marcha un plan de difusión y participación ciudadana, que asegure la generación de condiciones para que los chilenos, a nivel regional y local, conozcan los alcances e impactos de las reformas descentralizadoras.

El coordinador de la bancada regionalista del Senado, senador por Antofagasta Alejandro Guillier emplazó directamente el presidente Piñera: "Presidente, tenemos toda la disposición a colaborar con usted, pero con una condición: No hay marcha atrás en la elección de gobernadores regionales en octubre de 2020", advirtió.

Guillier añadió que "la fuerza del regionalismo está en la transversalidad que hoy expresamos. Todas las bancadas presentes en el Senado están representadas en la bancada regionalista, qué más transversalidad en la manera de hacer alianzas para construir Chile. No hay ninguna región donde no haya al menos un parlamentario en la bancada regionalista. En todas hay al menos una universidad comprometida con el proceso. Y no hay ninguna comuna donde no haya alcaldes, concejales, cores, gobernadores incluso, que entienden que este es un proceso impostergable".

El excandidato presidencial de la exNueva Mayoría recordó que quienes integran la bancada regionalista también tienen un "acuerdo de cómo avanzar en una ley de rentas regionales que haga justicia a los territorios en cada rincón de Chile, nadie está fuera de los beneficios de esta reforma".

Por su parte, en la misma línea de Guillier, el senador oficialista Francisco Chahuán advirtió que "hay una fuerza trasversal que exige una descentralización política, administrativa y fiscal que implica terminar con los fantasmas de una eventual postergación de la elección de gobernadores regionales, la cual debe hacerse el próximo año. Definitivamente, debemos despachar prontamente la ley corta".

Y acto seguido añadió que "exijo a mi gobierno que tengamos presentada la Ley de Rentas Regionales a más tardar en octubre tal como fue el compromiso del ministro de Hacienda. No podemos tener gobernadores regionales de papel sin competencia y sin recursos; por eso estamos luchando, para que haya una vez por todas equidad territorial".