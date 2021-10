Crece tensión Provoste-Goic y abanderada advierte que cada uno es responsable de sus votaciones

Política

La senadora por Magallanes señaló que el tema del liderazgo es una “trampa” por la que la candidata presidencial no debe dejarse llevar.

Aunque los senadores de la bancada DC estaban confiados en que lograrían convencer a su camarada Carolina Goic de aprobar el proyecto cuando se hubiera mejorado con indicaciones, resultó que el factor Goic pesará mucho más de lo esperado en la votación del cuarto giro desde las AFP.

De paso, pondrá en tela de juicio el liderazgo político de la senadora Yasna Provoste que ya comprometió su respaldo y que, sin embargo, no ha logrado cuadrar ni siquiera a su bancada completa tras esta posición.

Pero a Goic -quien sí hizo uso del primer retiro- no la convence ese argumento calificándolo como una “trampa” e instó a Provoste a no dejarse arrastrar por ella. Ello, pese a que incluso intervino en el debate la presidenta de la colectividad, Carmen Frei, quien apelando a la “conciencia y a la responsabilidad” le pidió a la senadora por Magallanes que “conversemos nuevamente y que ella cambie su votación”. Pese a ello, Goic no da señales de escuchar el emplazamiento.

Por su parte, la abanderada DC se hizo cargo de los dichos de su compañera de bancada, retrucando que cada cual es “responsable de sus actuaciones y sus votaciones” y que en la DC “no somos todos lo mismo”. Según sentenció, “nosotros no estamos en ninguna trampa” y agradeció que la timonel DC haya señalado que las y los democratacristianos están apoyando “con claridad y con decisión el cuarto retiro”.

Mientras tanto, en la bancada sacan cuentas y están preocupados, porque saben que llegado el momento no están los votos para aprobar el proyecto en general en la Sala.