Cristián Araya (Partido Republicano): “Más que hacer una reforma tributaria, Gabriel Boric tiene que hacer un uso más eficiente de los recursos”

Política

El diputado adelanta que no aprobará ningún proyecto que implique alza de impuestos para nadie.

Cristián Araya Lerdo de Tejada (33), Partido Republicano, abogado y psicólogo. Fue concejal de Vitacura y candidato a alcalde de la comuna, sin éxito. Ha estado vinculado al servicio público en diversas áreas.

Resultó electo diputado por el distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura). Y fue vocero de la campaña de José Antonio Kast en materia de seguridad. En su fallida campaña a alcalde propuso una serie de iniciativas polémicas como crear una "frontera" en la comuna de Vitacura blindando sus accesos con controles permanentes, para hacer frente a la delincuencia.

- ¿Por qué decidió postular a la Cámara?

- Creo que los jóvenes no podemos hacernos al costado, tenemos que asumir roles de liderazgo y es fundamental que quienes tenemos una determinada posición, como es el caso de los republicanos, asumamos el rol que nos corresponde, yendo a desafiar a esta izquierda radical, refundacional, en todos lados. Y uno de esos lugares clave es el Congreso.

- ¿Cuáles son sus expectativas en materia de acuerdos, con quienes ve más probable conversar en el oficialismo?

- Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdo con todos los sectores, siempre que las propuestas beneficien al país. Estas no son palabras de buena crianza, nuestro discurso es muy claro: Chile está primero y el bienestar de los chilenos es la prioridad. Y si en materia de seguridad –que va a ser una de las temáticas clave de mi trabajo y pretendo integrar la Comisión de Seguridad– hay una buena idea para mejorar la seguridad de los chilenos, para combatir el narcotráfico, para enfrentar el terrorismo, bueno, ahí de todas maneras lo voy a respaldar, venga de donde venga.

Lamentablemente, al oficialismo ha dado señales equívocas al nombrar como delegados presidenciales a personas que legitiman la violencia. Frente a eso no va a haber ningún punto de acuerdo, porque nosotros creemos en el orden, la institucionalidad, en el Estado de Derecho.

- ¿Ve posible una alianza entre su partido y el Partido de la Gente?

- El Partido Republicano es el partido debutante más exitoso en la historia parlamentaria chilena, nuestra bancada está formada por 15 diputados, y evidentemente hay muchos puntos en común, en sintonía, con el PDLG y frente al escenario actual, con un gobierno de la izquierda radical como el del Frente Amplio y el Partido Comunista. Evidentemente ellos tienen mucha más sintonía con nuestras ideas que con el gobierno comunista frenteamplista. Entonces, evidentemente, nuestro desafío es conformar una oposición lo más amplia posible, que le dé respaldo a las ideas de la democracia y de la libertad.

- La plataforma de apoyo con que llega el nuevo gobierno, como los partidos socialista, PPD, los radicales, ¿ustedes están dispuestos a conversar con ellos para llegar a acuerdos?

- El gran problema es que el gobierno de Gabriel Boric está controlado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Que participen el PPD, el Partido Radical y el PS es una buena noticia porque dentro de sus filas hay personas que creen en la democracia y con los cuales podemos dialogar e incluso llegar a acuerdos. Pero lamentablemente en este afán refundacional hay muchos que se sienten acomplejados de la historia de la cual fueron parte.

- Se ha dicho que en los próximos dos años el crecimiento económico será bajo. ¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para enfrentar el bajo crecimiento y para atraer inversión?

- Lo primero es dejar las reglas claras. En la medida que tengamos el proceso constituyente abierto y que el mismo gobierno esté apoyando ideas radicales que atentan contra la estabilidad de nuestro país, en un afán refundacional, es una señal muy negativa para la inversión. Se necesita certeza jurídica, certeza tributaria y seguridad. No se puede pensar en atraer inversión, en la medida que en el norte hay un caos migratorio como nunca antes se había visto, o en el Sur se sufre el terrorismo en La Araucanía, que cobra más víctimas día a día.

- ¿Qué habría que hacer en concreto?

- Para recuperar la inversión, el gobierno tendría que centrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad, en dar certeza jurídica y tributaria a los inversionistas, hacer valer nuestras fronteras y combatir decididamente el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

- O sea, tiene que hacerse cargo de temas que se arrastran del gobierno anterior, porque uno de los compromisos del presidente Piñera era de mayor seguridad y no se cumplió.

- El gobierno de Sebastián Piñera no tuvo los pantalones para enfrentar la violencia callejera, respaldar a los policías, combatir el narcotráfico y el terrorismo. Lamentablemente el "se les acabó la fiesta" es un mero eslogan y el gobierno de Sebastián Piñera no estuvo a la altura en materia de seguridad. Y ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera estuvieron a la altura del desafío de hacer respetar nuestras fronteras.

- Sin embargo, para el nuevo gobierno la prioridad es una reforma tributaria. ¿Usted estará en contra de una reforma tributaria que aumenta los impuestos?

- Mi posición es estar a favor de la reducción de todo tipo de impuestos. No voy a apoyar ningún proyecto de ley que persiga aumentar los impuestos a nadie. Porque acá en lo que nos tenemos que centrar en hacer un buen uso de los recursos públicos, un Estado más exigente, más pequeño y no seguir agrandando el Estado para se llenen más puestos con apitutados y amigos de los políticos. Creo que si Gabriel Boric quiere hacer algo por la economía de nuestro país, lo primero que tiene que hacer es eliminar todos los puestos burocráticos, amiguismos y apitutados; más que hacer una reforma tributaria tiene que hacer un uso más eficiente de los recursos.

- En ese contexto, asumo que descarta también un royalty minero.

- Sí, por supuesto. De partida el proyecto actual de royalty minero es inconstitucional, porque fue presentado por parlamentarios y no por el Ejecutivo. Pero también es un mal proyecto porque desincentiva la inversión. Tenemos que entender como país que somos parte de un escenario mundial, en el que competimos con otras naciones para ver dónde se invierten los dineros. Y, en ese sentido, tenemos que buscar ser los más competitivos, los más atractivos para los inversionistas.

Pensión Garantizada Universal

- ¿Qué le parece la creación de la PGU?

- Creo que es una política pública interesante. Creo que tenemos que buscar favorecer a las personas que más lo necesitan, pero personalmente soy partidario de una política más de focalización que las universales. Es un esfuerzo importante, pero el foco de las políticas públicas debe estar en la pobreza y la extrema pobreza.

- En este sentido, ¿cree que una reforma de pensiones tiene destino en el próximo gobierno?

- De lo que debemos discutir es cómo mejoramos las pensiones de los chilenos sin sesgo ideológico, sino que poniendo como prioridad favorecer un sistema que permita mejorar las pensiones y que sea sostenible en el tiempo. En ese sentido, lamentablemente, esta discusión se ha postergado demasiado y es una de las razones por las que la gente bien intencionada salió a manifestarse hace dos años. Pero eso pasó a segundo plano y ahora se está discutiendo cualquier otra cosa. Más que una discusión sobre una reforma tributaria, discutamos cómo mejoramos las pensiones de los chilenos y eso va a significar discutir la edad de jubilación, el monto de la cotización de los chilenos, cosas que a los políticos no les resulta tan fácil discutir.

- Porque son impopulares.

- Pero hay que atreverse, aunque resulten impopulares. Hay que discutirlas porque está el porvenir de las otras generaciones en juego. Así es que espero que Gabriel Boric esté dispuesto a hacerlo, pero en esto queremos ser claros: las jubilaciones son de propiedad de las personas y que no llegue el día de mañana de querer nacionalizar o expropiar los fondos de pensiones de los chilenos. Para eso no vamos a estar jamás de acuerdo y vamos a defender nuestra postura con todas las fuerzas que tengamos en el Congreso.

- ¿Hay que subir la edad de jubilación definitivamente?

- Evidentemente es una de las cosas que se debe discutir y va a estar presente en la discusión de la reforma de pensiones. Es algo que no podemos seguir tapándonos los ojos. Es impopular decirlo y discutirlo, pero es una de las cosas que durante los últimos 30 años nadie tuvo los pantalones para ponerlo sobre la mesa y que es una de las tantas razones que llevan a que los chilenos tengan malas pensiones.

- También se estudiaría reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales de manera gradual. ¿Cree que es viable en el actual escenario económico?

- Creo que es tremendamente complejo en la crítica situación que vive Chile. Creo que todo apunta a favorecer la flexibilidad laboral. Ojalá el Congreso se metiera de lleno en la flexibilidad laboral, en el teletrabajo, más que en la mera discusión de la jornada laboral, porque eso tiene una serie de repercusiones en las pequeñas empresas, sobre todo en aquellas que tienen que conformar turnos.