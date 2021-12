Cristóbal Martínez (UDI): “Es muy importante que el gobierno siga haciendo un esfuerzo por mejorar las pensiones”

Política

El diputado electo también cree que por la disminución del gasto habrá que ser "mucho más creativos", con proyectos que no necesariamente involucren recursos.

A sus 37 años está bastante familiarizado con el poder, no sólo porque ejerció el cargo de gobernador de la Provincia de Punilla –el primero desde que se creó-, sino también porque Cristóbal Martínez Ramírez e hijo del exdiputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez.

A diferencia de su progenitor, el ingeniero comercial milita en la UDI y representará en la Cámara de Diputados al distrito 19 (Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco y Yungay), hijo del exdiputado Rosauro Martínez de RN (exdistrito 41Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, Pinto, San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay de la entonces Provincia del Ñuble).

El exgobernador adelanta que durante su gestión en el Congreso va tratar de llevar "agendas que apunten a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, pero con especial énfasis en quienes vivimos en regiones y que sabemos de la profunda centralización que existe en nuestro país".

-¿Qué sello le gustaría imprimir a su gestión en la Cámara?

-Lo más importante para mí es que el trabajo que realicemos en el Congreso sea entendible y amigable para todos los chilenos, especialmente para los habitantes de Ñuble. Y en materia de gestión, me interesa trabajar en políticas públicas que permitan atraer una mayor inversión a regiones como la nuestra, que es una de las más pobres del país. Y también enfrentar la alta migración de jóvenes ñublensinos, a través de políticas que generen un mayor desarrollo e innovación en los territorios, permitiéndonos así retener a nuestro capital humano.

-¿Qué políticas públicas impulsaría desde el Congreso?

-Mi intención es desde el primer día generar una agenda de trabajo sobre distintas materias, entre ellas la seguridad ciudadana, el acceso al agua potable en los sectores rurales, el mejoramiento de la conectividad y los caminos rurales, la agricultura, entre otras. En definitiva, van a ser agendas que apunten a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, pero con especial énfasis en quienes vivimos en regiones y que sabemos de la profunda centralización que existe en nuestro país. También habrá que hacer un esfuerzo mucho mayor en materia de pensiones, donde necesariamente tendremos que ponernos de acuerdo todos los sectores para sacar una reforma que garantice mejores pensiones. Para eso va a ser necesario conocer la realidad de los territorios y entender cuáles son las principales demandas y urgencias que tienen nuestros vecinos.

-Para todo eso se necesitan recursos, ¿cómo cree que afecta al trabajo parlamentario la reducción del gasto público en 22% en el Presupuesto 2022?

-La pandemia provocó que el gobierno llegara a un nivel de gasto y endeudamiento que no estaba previsto y que, indudablemente, va a significar que en los próximos años el gasto tenga que ser mucho más eficiente y enfocado en las principales necesidades y urgencias de nuestro país. Pero en lo concreto, no veo que pueda existir una afectación a nuestro trabajo parlamentario. Vamos a tener que ser mucho más creativos para buscar la mejor fórmula de ayudar a los chilenos con proyectos e iniciativas que no necesariamente conllevan recursos.

-¿Sería necesaria una reforma tributaria para recaudar más para responder a las crecientes necesidades post pandemia?

-Tengo la impresión de que más que subir impuestos como fórmula mágica, lo que nos debiera preocupar es cómo mejoramos las condiciones para que las empresas puedan invertir de forma más segura y estable en nuestro país, lo que en la práctica va a significar una mayor recaudación fiscal.

-¿Cómo haría eso?

-Si somos capaces de impulsar distintas medidas que sean atractivas y le generen certeza a los inversionistas, vamos a lograr un crecimiento sostenible que nos permitirá financiar distintas políticas públicas y programas sociales. Pero además, es urgente que seamos más eficientes en el gasto público. Teniendo un gasto público mucho más eficiente y un Estado moderno, que vaya de la mano con incentivos que nos permitan crecer de manera sostenible y no sólo en el corto plazo, podremos incluso fomentar la transferencia directa de recursos a los chilenos para así ir enfrentando las necesidades y urgencias que se generarán, una vez que se vayan terminando los beneficios asociados a la pandemia.

"La cotización adicional debiese ir a un fondo individual"

-¿El Presidente anunció la creación de una Pensión Garantizada Universal, qué le pareció la iniciativa?

-Es muy importante que el gobierno siga haciendo un esfuerzo por mejorar las pensiones de millones de chilenos, aunque le queden pocos meses de gestión. Lo ideal hubiese sido avanzar estos años en una reforma sustancial a las jubilaciones. De todas maneras, la Pensión Garantizada Universal permitirá que casi todos los mayores de 65 años reciban una importante ayuda, independiente de si estén o no jubilados, o si mantienen una remuneración formal. Así que espero que en estos meses se apruebe este proyecto y así, desde marzo, empecemos a trabajar en una reforma profunda que garantice pensiones dignas para todos nuestros adultos mayores.

-En una reforma de pensiones, ¿qué le gustaría cambiar y cómo?

-En lo personal, me parece importante entender que la cotización de un 10% es insuficiente y que debemos avanzar hacia un 16% o un 18% como mínimo, que sea con cargo al empleador y de manera gradual para no afectar el empleo. Y lo otro en que debiese existir un acuerdo transversal es que la cotización adicional debiese ir a un fondo individual, además de implementar beneficios e incentivos a quienes retrasen su edad de jubilación.

-¿Le preocupa el crecimiento, qué medidas de deberían adoptar para crecer más?

-Por supuesto que sí. Sin crecimiento económico no hay ninguna posibilidad de avanzar en los cambios que nos exigen los chilenos, como mejorar las pensiones, la seguridad o la salud pública. Y para ello es indispensable potenciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, elaborando medidas y planes de apoyo a los emprendedores, tanto locales como nacionales. También es fundamental generar nuevos incentivos a la inversión y revisar los altos impuestos corporativos que pueden estar frenando el crecimiento, que debe tener una mirada sostenible y no sólo de corto plazo.

-¿Cómo atraería la inversión extrajera?

-No hay mejor forma de atraer la inversión extranjera que recuperando la confianza y el prestigio de que gozaba nuestro país a nivel internacional, estableciendo un marco regulatorio atractivo que le otorgue certeza jurídica y estabilidad a todos los inversionistas. Debemos ser capaces de garantizar una mayor estabilidad y seguridad; de la mano con políticas concretas que le permitan a los emprendedores e inversionistas desarrollar sus proyectos con tranquilidad y certezas.