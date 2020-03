Política

La Cámara de Diputados tiene un presupuesto de $ 72.534 millones, mientras que el Senado gasta $ 43.043 millones. Aparte para su operación, el Congreso utiliza otros $ 130.715 millones. Este martes, la Cámara Alta aprobó por unanimidad rebajar la dieta parlamentaria, que hoy asciende a $ 9,38 millones mensuales por congresista.

"El costo de Espacio Riesco al mes, para Chile, es menos que lo que cuesta al país un parlamentario", fue la frase con que el presidente Sebastián Piñera salió a contrarrestar las críticas por el arriendo de ese centro de eventos, a fin de intentar sortear la falta de infraestructura para combatir el avance del Covid-19. Con ello, abrió nuevamente el debate sobre cuánto gasta el Estado en el Congreso, donde este martes, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca rebajar la dieta parlamentaria.

Ahora, la iniciativa pasará a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, para ser analizada en particular, para lo cual se abrió un periodo de indicaciones hasta el 20 de abril.

Los dichos del mandatario, este domingo en Chilevisión no pasaron inadvertidos. Hubo molestia en la clase política, pese a que en redes y encuestas cunde la sensación de que los ingresos de los parlamentarios chilenos son desmasiado altos. "La recomendación que le pudiera hacer al Presidente de la República de Chile, no al señor Sebastián Piñera, es que se abstenga de hacer esos comentarios ofensivos, cuando tanto en el Senado como en la Cámara, el Congreso Nacional (...) lo único que estamos tratando de hacer es colaborar. Por lo tanto, no dañe, no lesione, no provoque. Eso no ayuda", exhortó el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, al jefe de Estado.

¿Cuánto gasta Chile en cada parlamentario anualmente?. Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a la Cámara de Diputados se le asignaron este año $ 72.534 millones en total, de los cuales $ 41.684 millones están destinados al ítem 'gasto en personal', que incluye las dietas de los 155 legisladores.

En el caso de los senadores, la Cámara Alta recibió este año un presupuesto de $ 43.043 millones, de los cuales $ 23.439 millones corresponden al ítem de gasto en personal, que incluye la dieta de los 43 senadores.

El artículo 62 de la Constitución de la República indica que la dieta de cada congresista es exactamente igual a la de un ministro de Estado: $ 9.349.853 brutos.

Además, el Congreso también recibe recursos. Para este año, el Parlamento tiene asignados $ 130.715 millones, de los cuales la mayor parte se invierte en mantener operando con normalidad las cámaras Alta y Baja. Adicionalmente se contemplaron recursos para la mantención de la Biblioteca del Congreso y al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

Asignaciones, el otro gasto

Aunque no son parte del sueldo y están reglamentadas por un Consejo Resolutivo, las asignaciones parlamentarias permiten a cada congresista chileno disponer de varios millones de pesos mensuales para realizar su trabajo parlamentario. Con esos recursos pagan asesores, arriendos, traslados y hasta los softwares de los computadores. Su monto no es exactamente igual para todos los congresistas, sino que depende de la realidad del territorio que representa cada uno.

Para este año, el Presupuesto nacional destinó a las asignaciones para diputados $ 30.844 millones que se distribuyen principalmente en gastos operacionales de la labor parlamentaria ($ 8.419 millones), personal de apoyo a la labor parlamentaria ($ 8.714 millones), bienes y servicios de consumo ($ 7.396 millones), asesorías externas a la labor parlamentaria ($ 3.326 millones) y personal de apoyo para los comités ($ 1.375 millones), entre otros.

Con estos $ 30.844 millones, los diputados también pagan la previsión de su personal, su participación en organismos internacionales y mobiliario.

En el caso de los senadores las asignaciones suman $19,6 mil millones y el gasto se concentra en bienes y servicios de consumo ($ 5.973 millones), personal de apoyo ($ 4.073 millones), asesorías externas ($ 1.585 millones). También se destinaron $ 63 millones a la Asociación de Congresos y $ 732 millones en pensiones a los ex presidentes de la República.

El año pasado, durante el inicio del estallido social, entre cuyas demandas figuraba la rebaja de los sueldos de parlamentarios, el centro de estudios Clapes UC estimó que la dieta parlamentaria bruta mensual promedio de Chile al 2018 correspondía a unos US$ 23.035 de entonces, una de las más altas del mundo.

Cuatro año antes, un informe de la OCDE, indicaba que mientras en ese grupo de países, el promedio de la dieta parlamentaria era de 2,9 veces el PIB per cápita, en Chile llegaba a 12 veces.