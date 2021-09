Cuarto retiro desde las AFP y feriado irrenunciable se toman el debate del Congreso esta semana

Política

Además vuelve a la agende del Senado la ley que modifica el sistema notarial.

En otra semana marcada por los temas políticos y las carreras presidencial y parlamentaria que parecen estar influyendo en las decisiones legislativas, el Congreso tendrá una ajetreada semana, pero especialmente centrada en el polémico proyecto de cuarto retiro desde las AFP, la moción que declara el 17 de septiembre feriado irrenunciable y la iniciativa que adelanta el horario de cierre del comercio.

El cuarto retiro se comienza a analizar en particular este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, luego que la semana pasada se aprobara la idea de legislar en la misma instancia sólo con los votos de la oposición. Sin embargo, persiste la duda acerca de si el gobierno logrará alinear a sus parlamentarios para la votación en la Sala.

Es por ello que esta semana debería haber noticias acerca de lo que han pedido las bancadas de Chile Vamos para asegurar que no haya fuga de votos del sector hacia el cuarto retiro. Según han comentado algunos parlamentarios se le ha pedido al gobierno que mejore las ayudas sociales, ya sea la Pensión Básica Solidaria o el IFE Laboral y el gobierno estaría analizando alguna propuesta.

Se estima que a mediados de mes se votaría el proyecto en la Sala, por lo que las tratativas se están haciendo a toda máquina. Ello, porque el gobierno quiere evitar tener que llegar a su plan B en el Senado.

No obstante, cada vez se ve más probable que la iniciativa no consiga los votos de la oposición en la Cámara Alta. Por lo pronto, los senadores DC Carolina Goic y Jorge Pizarro se han mostrado derechamente en contra, mientras que las senadoras Yasna Provoste y Ximena Rincón han eludido una respuesta concreta sobre el tema, aunque no parecen muy entusiasmadas con la idea de aprobar.

Un feriado polémico

Por otro lado, a partir de hoy, la Comisión de Trabajo de la Cámara comienza a estudiar a toda velocidad el proyecto que decreta feriado irrenunciable el 17 de septiembre y que tuvo un ingreso a trámite muy accidentado la semana pasada. Tras sortear una votación que lo declaró inadmisible, debido a que su autor, el diputado Gabriel Silber (DC), modificó levemente la propuesta y se volvió a votar, con lo que pudo avanzar. Hoy a partir de la 12 se comienza a tramitar.

La propuesta tiene un periodo muy acotado para su tramitación, pues sólo tiene esta y parte de la próxima semana para ver la luz. Ello en un contexto en que el gobierno, a través del ministro del Trabajo, Patricio Melero, ha anunciado que se opone a la medida y que no la respaldará. Todo, pese a que Silber le solicitó al secretario de Estado y al de Economía, Lucas Palacios, su apoyo.

Por otro lado, otro proyecto del que se hablará esta semana es el que promueve adelantar el horario de cierre del comercio para las 20:00 y 18:00 horas los fines de semana. Aunque está en la Comisión de Trabajo aún no inicia su tramitación, pero ha abierto un fuerte debate. A este entraron ahora último las municipalidades que, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), están exigiendo que los malls, supermercados y grandes tiendas cierren sus puertas a las 19:00 horas. Horario que respaldan algunos parlamentarios en otros proyectos que se han presentado sin éxito.

Notarios y cambio climático

Además, luego de la polémica por las firmas falsificadas de la Lista del Pueblo para presentar candidato a la presidencia, vuelve a reactivarse la tramitación del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que se retoma este martes 7 en la Comisión de Constitución del Senado, a la que está invitado el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Uno de los nudos que no ha permitido el avance de este proyecto, además de la contingencia que le ha dado prioridad a otras medidas, tiene que ver con la creación de la figuras de los "fedatarios", una especie de ministros de fe que podrían suplir a los notarios en algunas funciones, algo que no le termina de gustar a los incumbentes, por lo que se acusa un fuerte lobby de su parte en el Congreso.

Por otro lado, el miércoles 8, la Comisión de Hacienda del Senado continúa analizando el proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático. Y la Comisión de Obras Públicas también del Senado avanzará con la tramitación del proyecto que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos.