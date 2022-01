Daniel Manouchehri (PS): “Tienen que realizarse cambios sociales profundos y el ideal es que cuenten con el apoyo del empresariado”

Política

El diputado electo también aspira a que “una parte de la oposición entienda que hay ciertas reformas que son extremadamente necesarias para Chile”.

De ascendencia iraní, nacido en Austria, creció en la Región de Coquimbo, comuna en la que su hermano Manuel es alcalde actualmente. Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos (37), militante del Partido Socialista (PS), resultó electo a la Cámara Baja en representación del distrito 5 (Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña).

Este fue el segundo intento del abogado -con una larga trayectoria política- por llegar a la Cámara, ya que en 2009 postuló sin éxito por el entonces distrito 8, que ahora es parte del 5.

Trabajó como asesor del senador Álvaro Elizalde, cuando este fue ministro de la Segegob. En 2009 postuló a diputado por el mismo distrito sin éxito. En 2001 presidió el Parlamento Juvenil y lideró el movimiento estudiantil "Mochilazo" por el pase escolar; vicepresidente de la Juventud Socialista en cuatro ocasiones; vicepresidente de la Internacional Socialista de Jóvenes; encabezó la campaña juvenil de Bachelet el 2005, sobreviviente del accidente del Puente Maipo, Y el año 2013 enfrentó a Osvaldo Andrade en la disputa por la presidencia del PS, pero sólo consiguió una vicepresidencia.

-¿Postular a la Cámara es un paso más en su carrera política?

-Postular a la Cámara hoy día fue hacerse parte de un momento histórico importante...

-¿A propósito del proceso constitucional?

-A propósito del momento que estamos viviendo en la historia. Estamos en medio de una crisis climática, en medio de una pandemia, tuvimos un estallido social; estamos redactando una nueva Constitución de manera democrática y acabamos de elegir a un presidente de 35 años, que creo que es un tremendo síntoma de los tiempos... Entonces, para alguien que tiene interés en la política son tiempos extremadamente interesantes.

-En este contexto, ¿cuál sería su sello en la Cámara?

-Lo primero es la seriedad. Es importante dejar las agendas personales y pequeñas de lado en el trabajo de la Cámara de Diputados, para entender que los desafíos que vienen por delante son más grandes. Es importante ejercer el liderazgo necesario que nos permita enfrentar con fuerza los abusos y llevar a adelante la tarea que nos ha puesto la ciudadanía.

-¿Cómo cree que se va a desarrollar la necesaria coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo?

-Tiene que existir un diálogo constante del Ejecutivo con las bancadas de diputados y el llamado a hacer eso va a ser, sin duda, el próximo ministro de la Segpres, que esperamos que tenga una coordinación constante y fluida con la Cámara de Diputados.

-Se lo preguntaba debido a que Boric ha propuesto reformas profundas y va a requerir un gran respaldo para aprobarlas, ¿cómo espera que se desarrolle la relación del Ejecutivo especialmente con la oposición a partir de marzo, dado que las fuerzas están divididas?

-Sin duda son tiempos muy complejos. Uno de los hechos relevantes que tiene hoy día la composición de la Cámara es su diversidad, hay muchas fuerzas políticas, pequeñas algunas de ellas, por lo que hay que construir mayorías para llevar adelante las reformas que el presidente Boric tiene en su programa. Y eso va a ameritar un alto grado de coordinación política; un muy buen trabajo prelegislativo; y, una apertura fuerte al diálogo. Eso, sin duda alguna, es lo más relevante que debiera caracterizar a este nuevo periodo.

-¿Le preocupa la relación con la oposición?

-Bueno, la oposición también es diversa y espero que esté a la altura de los desafíos y uno esperaría que una parte de la oposición entienda que hay ciertas reformas que son extremadamente necesarias para Chile.

"El royalty es el piso desde donde se debería estar construyendo"

-Una de ellas sería la reforma tributaria, ¿cuáles deberían ser los timings de este proyecto?

-La reforma tributaria debería ser la primera reforma que impulse el presidente Boric, porque es la que va a permitir hacer caja para llevar a cabo las reformas que tiene su programa. Inclusive hoy día con el tema de las pensiones que es un tema muy relevante. Diría que los desafíos que tiene el gobierno en los primeros doce meses, sin duda, son la reforma tributaria y sacar adelante la nueva Constitución, que puede ser el hecho más significativo incluso del gobierno del presidente Boric y todos tenemos que colaborar activamente para que la reforma tributaria y la aprobación de la nueva Constitución sean exitosas.

-En el Congreso se está tramitando un proyecto de royalty minero, ¿se debería integrar a la reforma tributaria o continuar su tramitación en paralelo?

-Indistintamente de cuál sea la fórmula que se utilice, porque eso tendrá que resolverlo el gobierno, creo que el royalty es el piso desde donde se debería estar construyendo hoy día. Todavía hay un tremendo déficit de recursos en el Fisco y parte significativa de esos recursos deberían porvenir del mundo de la minería; las utilidades que están presentando las mineras en Chile ameritan una reforma de fondo para que una parte significativa de esos recursos sean focalizados a políticas públicas.

-En Enade, Boric insistió en que las reformas serán graduales, ¿cómo se debería enfrentar el tema de las expectativas respecto de la velocidad de los cambios?

-La ciudadanía es muy sabia en ese sentido y creo que sabrá entender que hay determinados cambios que no son de un día para otro. Lo que la ciudadanía quiere es que la situación del país vaya pa' delante, pero el ir rápido muchas veces puede hacer cometer errores que terminen siendo más perjudiciales. Por eso que en algunas materias hay una posición mayoritaria de un llamado a la responsabilidad. Eso no quita que hay algunas reformas que son urgentes y en las que hay que avanzar: en materia de salud, poner énfasis en materia de vivienda y hacernos cargo de todo lo que tiene que ver con las garantías ciudadanas, fundamentalmente en materia de educación y de subvención. Esos son los ejes que el gobierno debería considerar y, sin duda, la ciudadanía apoyaría eso.

-¿La reforma de pensiones habría que dejarla para más adelante?

-Lo urgente es que las pensiones suban.

-¿Es suficiente entonces con la PGU?

-Eso es insuficiente, porque lo que se requiere es una mirada completa del sistema de pensiones. Sin duda alguna la Pensión Garantía Universal es un tremendo avance y es un triunfo, fundamentalmente de la centroizquierda, que durante largo tiempo ha puesto sobre la mesa el tema de las garantías universales por sobre las políticas focalizadas. Pero hoy amerita un proceso más serio respecto de la mirada del sistema de pensiones. Eso lo dividiría en dos tiempos: primero hagamos que suban las pensiones y, en segundo término, nos podemos sentar a discutir respecto de un proyecto más profundo de reforma de pensiones.

-¿Le preocupa que con las reformas que ha comprometido Boric la inversión se vaya del país?

-No creo que la inversión se vaya del país. Hoy día, están las condiciones para invertir en Chile, que sigue siendo un país serio, con una maza de ciudadanos muy capacitados, un país donde la corrupción –no obstante ha penetrado-sigue en niveles más bajos que en otros países; la criminalidad, no obstante también va en aumento, sigue siendo más baja que en otros países cercanos al nuestro; entonces, no veo que las inversiones se vayan, tendría que haber condiciones más favorables en otros países para que ello ocurriera.

-¿No cree que sea así?

-No sé cuáles son los países de Latinoamérica que pueden generar mejores condiciones que Chile para invertir, como para estar tan preocupados. Y el gobierno del presidente Boric actuará con la seriedad suficiente como para hacer las cosas bien para que la inversión privada sienta que Chile es un país que está abierto a la inversión y eso no dice relación con que no se pueda avanzar en reformas sociales. Si incluso el premio nobel de Economía ha dicho que es factible aumentar el salario mínimo y no va a generar un problema de inflación ni de inestabilidad económica. Aquí hay un debate de fondo que es que los grandes capitales en Chile tienen que entender que no pueden seguir ganado lo que han ganado, que nadie está en contra de que ganen dinero, pero que tiene que existir una distribución justa.

-Gabriel Boric estuvo en Enade, ¿diría que los empresarios le creen?

-Lo importante es que los empresarios tienen que entender que hay una voluntad popular mayoritaria respecto de un gobierno que tiene un mandato para hacer transformaciones importantes; que tuvimos un estallido social que terminó de la mejor manera porque tuvimos una vía institucional, que permitió estar discutiendo de manera democrática la nueva Constitución; y, que indudablemente son tiempos en que tienen que realizarse cambios sociales profundos y el ideal es que esos cambios cuenten con el apoyo del empresariado