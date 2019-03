Daniel Núñez, el primer comunista que presidirá la comisión de Hacienda de la Cámara

Política

En los próximos días reemplazará a Pablo Lorenzini, posición en la que jugará un rol clave en las reformas del gobierno. Integra la comisión política del PC desde 2001 y pertenece a la misma generación que los exministros Claudia Pascual y Marcos Barraza.

Corría el año ’88 y el joven militante de las Juventudes Comunistas Daniel Núñez concretaba una de sus primeras decisiones estratégicas en el ámbito político: dejó el colegio particular Francisco de Miranda, donde cursó de primero a tercero medio –luego de haber estudiado la básica en el emblemático Colegio Latinoamericano-, para hacer cuarto medio en el Liceo de Aplicación. El propósito era competir y ganar para su partido la presidencia de la Federación de Estudiantes Secundarios (Feses) –misma táctica que 16 años antes había estrenado el senador Andrés Allamand (RN), que se cambió del Saint George al Liceo Lastarria con el mismo fin, aunque con disímil resultado-.

Quienes lo conocen lo definen como un “animal político”. Sociólogo de la Universidad de Chile y magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado -es fanático de la U y asiste al estadio con sus dos hijos cuando puede-, el diputado comunista por el distrito 5 -Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña- se enamoró de la Cuarta Región cuando hizo capacitación sindical en la zona.

Este año, al diputado Núñez (48 años, casado, dos hijos), le corresponderá presidir la comisión de Hacienda de la Cámara y se ha preparado para este desafío. Reconocido como un hombre ordenado, estudioso y aplicado, su oficina en el quinto piso de la Corporación es un reflejo de aquello: rigurosamente ordenada, al igual que su amplio escritorio café moro. En el primer cajón del archivero destaca un letrero grande que dice “tributaria”, en alusión a la reforma del gobierno.

No tiene ni el vozarrón ni la altura de su compañero de bancada Hugo Gutiérrez. No es de los que gritan o vociferan en los pasillos de la Cámara. Sin embargo, es considerado uno de los “duros” del PC en el Congreso. De ahí la preocupación del gobierno, puesto que Núñez liderará desde la primera semana de abril la comisión de Hacienda -donde aún no se vota la idea de legislar de la reforma tributaria-, luego que el diputado DC Pablo Lorenzini le entregue la posta.

“Lo cortés…”

En el Ejecutivo hay preocupación, puesto que la mayoría de los proyectos deben pasar por esa comisión, especialmente las reformas, y no es nada fácil hacer cambiar de opinión a Núñez cuando se ha formado una convicción acerca de algún tema. Por otra parte, el diputado ha comentado que el gobierno “hace bien en preocuparse, porque voy a defender las conquistas sociales que se obtuvieron en el gobierno de Bachelet”, sin ofensas pero con firmeza, haciendo gala de su máxima de vida: “Lo cortés no quita lo valiente”.

Justamente por ser aplicado es difícil comprender que el diputado Núñez haya dejado pasar el polémico proyecto del cambio de medidores. En su entorno dicen que ha reconocido que cometió un error y que como jefe de bancada debió estar más atento al contenido de la iniciativa cuando volvió del Senado. Hizo su mea culpa y aprendió.

Militante disciplinado, es integrante de la Comisión Política del PC desde 2001 y si bien su trayectoria es menos conocida que la de los exministros Claudia Pascual y Marcos Barraza, son todos de la misma generación.

Sus cercanos

Es hombre de pocos amigos. De buen trato con la mayoría de sus pares, en su sector se le considera cercano a los socialistas Maya Fernández y Manuel Monsalve, Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Gabriel Ascencio (DC). En el oficialismo cultiva una buena relación con el UDI Ramón Barros –hermano del presidente de la Bolsa de Productos, César Barros-. Con él tuvieron la oportunidad de conocerse un poco más cuando en enero integraron una delegación a China. Barros dice que tienen una “relación muy cordial” y que de repente “echan la talla” para relajarse un poco.

Pero el diputado también tiene una vida fuera del Congreso a la que se escapa para liberar el estrés que le provoca la labor parlamentaria. Su "compañera" profesora es su cable a tierra y con sus hijos le gusta hacer actividades al aire libre: mucho trekking y montañismo. También le gusta la lectura, pero no sólo aquella de estudio que suelen leer los políticos. El diputado Núñez es asiduo a las novelas policiales, las que devora de principio a fin. No sólo lo entretienen, sino que es un estilo, dice, que "retrata muy bien la realidad de las sociedades".