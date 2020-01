Desbordes criticó la actuación del comité político del gobierno en la acusación contra intendente Guevara

Política

El presidente de RN responsabilizó al gobierno por la votación de este jueves en la Cámara de Diputados

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, responsabilizó este viernes al gobierno por la votación de ayer jueves en la Cámara de Diputados, la que terminó aprobando la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien debió apartado temporalmente de su cargo, hasta que el Senado resuelva este trámite.

Junto con lanzar sus dardos en contra de la Democracia Cristiana, que no colaboró con sus votos en el salvataje de Guevara –uno de los vicepresidentes de RN-, Desbordes llamó al Senado a rechazar la acusación.

Pero también se refirió a la actuación de los ministros políticos, señalando que "se cometieron errores esta semana, se tensionó el Congreso en cosas que no era necesario, en proyectos que no eran tan urgentes como para provocar tensiones. Y creo que no hubo la coordinación adecuada ni suficiente", de parte del comité político.

Y manifestó su esperanza de cara al trámite de la acusación en el Senado de que "corrijan eso, voy a estar en el Senado el día que se vote la acusación constitucional (3 de febrero) acompañando a Felipe y preocupado del trabajo que va a haber que hacer, conversar con los senadores y explicarles lo que hemos planteado, voten, y rechacen la acusación".