Desbordes defiende sus dichos: "No soy funcionario de gobierno"

Política

Timonel RN indicó que no le llamaron la atención en el comité político y que "La Moneda nos insiste que la integración es fundamental y que cree que se ha ido avanzando en las conversaciones".

"Nadie me ha planteado molestia, yo soy diputado y presidente de un partido político, no soy funcionario de Gobierno", afirmó el timonel de RN, Mario Desbordes, a la salida del comité político en La Moneda luego de realizar diversas críticas y pedir que se deseche el artículo de la integración en la reforma tributaria. Además, lamentón que no se deje participar a las AFP en la administración del 4% adicional de cotización que se plantea en la reforma de pensiones.

El parlamentario defendió su postura y a pesar de que varios ministros salieron a rechazar sus dichos, insistió en que no le han llamado la atención en el oficialismo "a mí no me lo han dicho por lo menos. No me parece inoportuno, yo represento a un partido político y tenemos que preocuparnos por lo que pasa hacia adelante, apoyar al Presidente, apoyar al Gobierno y eso es lo que estamos haciendo".

Explicó que "lo que dije el sábado es que yo insistiría en el tema de reintegración, esto no ha podido avanzar todavía y si no se logra avanzar hay que buscar alternativas para que todas las otras iniciativas que contiene la modernización tributaria puedan tomar vuelo. Yo no he hablado de descartar a priori la integración. Ser realista, nada más que eso. Podría incluso avanzarse en integración solamente para las pymes o las pymes hacia abajo".

Sin embargo, indicó que "La Moneda nos insiste que la integración es fundamental y que cree que se ha ido avanzando en las conversaciones".

Administración del 4% adicional

Desbordes también se refirió a su postura de no respaldar el proyecto del gobierno si es que no se permite que las personas puedan elegir quien les administre el 4% de cotización adicional, señalando que le llama la atención que no se quiera dejar participar a las AFP.

Planteó que "no me lo han cuestionado, ni al interior del comité político, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por ninguna vía me han cuestionado lo que dije".

Enfatizó que "lo que pido es que haya alternativas de elegir, a mí me hace un poco de ruido que caigamos como sector en esta demonización de las AFP, no lo comparto. Me parece razonable que estén y que la gente elija entre lo estatal y las AFP, pero si no están al menos tiene que haber alternativas de elección". El parlamentario dijo que cuando corresponda y si no hay acuerdo con la oposición, en especial con la DC -que sostiene que se está rompiendo un acuerdo-, "lo voto en contra", lo que también es compartido por el jefe de bancada de los diputados RN, Alejandro Santana.