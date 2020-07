Diego Pardow: “Por poder de compra seguimos siendo la dieta parlamentaria más alta de la OCDE”

Política

Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público critica la fórmula de rebaja de sueldos a autoridades. “Tenían una oportunidad de dar una señal potente de austeridad fiscal, de igualdad salarial, y no se hizo”, reclama.

El presidente ejecutivo de Espacio Público entra al debate sobre la dieta parlamentaria, rebajada en un 25% por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) y es enfático en sostener que la cifra es insuficiente y discrepa con los argumentos del organismo para defenderla.

De hecho, en esta entrevista telefónica con Diario Financiero, comenta que participó en las audiencias que realizó el CADP y en ellas propuso acercarse al promedio de la OCDE "lo que significa reducirla, al menos, en un 50%, al doble de lo que hizo".

-Sin embargo, el CADP destacó que con esta rebaja ya no estamos entre los países de la OCDE con la dieta más alta.

-Y no estoy de acuerdo con eso, porque por poder de compra seguimos siendo la dieta más alta de la OCDE.

-¿Por qué?

-Al mirar el propio informe del CADP, ellos proponen dos métricas, una sin corregir por poder de compra y una que corrige por poder de compra; y con la segunda fórmula estaríamos terceros, lo cual no es cierto. Porque los dos países que estarían sobre nosotros son Colombia, que acaba de entrar a la OCDE y, básicamente, tiene el mismo problema que nosotros; y Japón, que incluye las asignaciones. Entonces, no es cierto que hayamos dejado de ser el país con la dieta más alta de la OCDE, ajustado por poder de compra seguimos teniendo la dieta más alta de la OCDE.

-¿Qué efectos tendrá esta rebaja?

-Lamentablemente, la dieta parlamentaria y el sueldo de los ministros de Estado se tienen que determinar simultáneamente, aunque en el contexto internacional, la remuneración de los ministros de Estado está dentro del promedio de la OCDE. Ese era un problema asociado a esta remuneración conjunta y el CADP se decantó por bajar la dieta parlamentaria, pero sin reducir demasiado las remuneraciones de los ministros. A mí no me parece que esa sea la aproximación correcta.

-¿Cómo se debió resolver ese problema?

-Es cierto que cuando se fija la remuneración de los ministros de Estado por debajo de lo que sería su costo de continuidad en el mercado privado, se corre el riesgo de que nadie quiera trabajar como ministro, por lo tanto, se perdería el talento que está en el gobierno, lo eso es malo en cualquier parte del mundo. Pero ese efecto sólo se produce cuando la regla es permanente y esta es transitoria; entonces, la consecuencia que hubiera provocado subestimar la remuneración de los ministros no habría sido privar de talentos al aparato estatal, sino obligar al propio Ejecutivo a apurar el tranco e implementar el mecanismo definitivo para establecer las remuneraciones de parlamentarios y ministros de Estado.

-Según la normativa es una comisión la que debe encargarse de eso...

-Claro, pero todos los actos administrativos para que eso ocurra dependen del Ejecutivo. En una regla como ésta el incentivo no está puesto en acelerar el tranco y ese es un problema porque se va a tener una regla transitoria cuya vigencia va a ser demasiado larga.

-Se dice que podría llegar a durar cuatro años...

-Mal, porque lo ideal sería que durara lo menos posible. Lo que muestra la comparación internacional es que las remuneraciones de parlamentarios y ministros de Estado son muy distintas. Entonces, lo lógico sería que la regla transitoria fuera lo más corta posible, porque está mal diseñada desde el inicio.

-¿Eso podría ser percibido por la opinión pública como una especie de letra chica?

-Yo creo que esa es la percepción que tiene la gente, al menos si uno mira la reacción inicial. Lo que es lamentable, porque tenían la oportunidad de dar una señal de austeridad fiscal, de igualdad salarial, tenían una oportunidad de dar una señal potente y no se hizo.

-¿Qué medidas adicionales se deberían adoptar?, porque da la sensación de que sólo bajar la dieta no fuera suficiente

-Hay que seguir dando la disputa para que se implemente rápido el mecanismo definitivo. Es importante dejar de tener la dieta más alta de la OCDE, que la seguimos teniendo, en eso quiero ser súper claro.

-¿Qué otras medidas adicionales?

-Después vienen todas las otras medidas adicionales que no tienen que ver con los parlamentarios en particular. Los parlamentarios, efectivamente, son la institución pública que está en cuestión, pero el Poder Ejecutivo no está mejor. Lo hay que hacer es reencantar a la gente con la política, con la participación democrática. Para eso hay varias medidas, algunas de ellas están muy a la mano y este gobierno ha fallado en implementarlas.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, extender las reglas de límite al gasto electoral al plebiscito de octubre. Esa es una medida muy concreta que el gobierno ha fallado en implementar y tiene un impacto directo en la calidad de la política y en reencantar a las personas con la participación en la democracia representativa. Otra medida es el voto obligatorio, que es otra discusión en que el gobierno sistemáticamente esquiva el bulto.

-Se argumenta que el monto en que se fijó la dieta asegura la independencia de la actuación parlamentaria, de lo que se desprende que evita la corrupción, pero con la actual dieta igual se produjeron los conflictos por el financiamiento irregular de la política, ¿una dieta alta inhibe la corrupción?

-No he visto ninguna evidencia comparada con otras partes del mundo que respalde esa opinión. Yo, al menos, no conozco ningún estudio que sostenga esa tesis, la he oído. Uno podría encontrarle cierta lógica, pero no he visto ninguna evidencia que la respalde.