Diputado Crispi presenta recurso de protección por apertura de la frontera aérea

Política

El legislador de oposición pidió, en concreto, que se deje sin efecto del Decreto 500 del 5 de noviembre.

Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ministerio del Interior por la apertura de la frontera aérea presentó hoy el diputado Miguel Crispi (RD).

"Con esta acción se busca cautelar los intereses y derechos constitucionalmente reconocidos de la recurrente y de los habitantes residentes del territorio nacional, ya que las medidas que han sido arbitrariamente dejadas sin efecto por el recurrido, permiten a la administración del Estado dar protección a la población y a las familias, así como respetar y promover los derechos esenciales garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, sin que existan razones para ponerles en riesgo", sostiene el documento de 24 carillas que busca frenar la medida que rige desde mañana 8 de diciembre, sin la obligación de cuarentena para los turistas que ingresen a Chile.

Ello pese a que a quienes ingresen a Chile por el aeropuerto Arturo Merino Benítez se les exigirá un test PCR negativo, realizado 72 horas antes del viaje como máximo o la realización de uno en el terminal aéreo. Y, además, antes de embarcarse en su lugar de origen deberán firmar una declaración jurada que detalle su origen, destino y su condición de salud junto con la eventual presencia de síntomas atribuibles al Covid-19.

El legislador, en tanto, explicó que lo que se busca con el recurso es revertir la medida, que contrasta con el llamado del ministro de Salud, Enrique Paris, al autocuidado, debido a que el país enfrentará una segunda ola de contagios por Covid-19. Y que aunque las personas que ingresaran al país con PCR negativo se les debería dejar igualmente en cuarentena.

"Es preocupante y contradictorio que mientras se anuncia una segunda ola de contagios -más fuerte que la primera- el Gobierno decida bajar la guardia en cuanto al ingreso de turistas al país", advirtió Crispi, quien expresó que debido a que "el propio ministro de Salud advierte que podríamos tener una segunda ola de casos por Covid-19 en enero, mucho peor que la primera, la apertura de la frontera aérea a turistas es una medida arriesgada y temeraria, sobre todo teniendo en cuenta que ya sumamos más de 20 mil fallecidos por Covid-19 y que el virus no está controlado".

Decreto 500

El diputado opositor añadió que "el propio Consejo Asesor expuso en su minuta del 15 de octubre que "actualmente la transmisión comunitaria es muy extensa en Chile", por lo que no recomienda esta medida" y cuestionó al Ejecutivo: "Si sabemos que la propagación del virus está volviendo a aumentar en distintas regiones del país, incluida la Región Metropolitana, y se advierte de la fuerza de una segunda ola, ¿por qué se deja entrar turistas, con el enorme riesgo que eso conlleva? Se anuncia una plataforma para hacerles seguimiento diario, pero no hay certeza de cómo está funcionando y no tiene previsto que turistas mientan en sus datos", señaló el diputado.

Es por esto que el parlamentario pidió, en concreto, dejar sin efecto el decreto 500, que permite el ingreso de extranjeros, "mientras no exista una estrategia de trazabilidad robusta, que permita dar garantías de seguimiento al ingreso de 300 mil turistas en lo que resta del año".

Mira el documento aquí.