Diputado Marcelo Schilling: “Es evidente que no se puede pedir hoy día un gran esfuerzo en el reajuste del salario mínimo”

El diputado no descarta que si se aprueba la idea de legislar, el gobierno decide negociar una sola vez y lo haga en el Senado.

Ad portas de la votación del proyecto de salario mínimo en la Sala de la Cámara y consciente del espíritu que existe en la oposición en cuanto a no darle luz verde a la propuesta del gobierno, el diputado socialista Marcelo Schilling, integrante de la Comisión de Hacienda, se mostró contrario a eso, y, en cambio, plantea que hay que abrir un proceso que conduzca a una mejoría real en un cierto horizonte de tiempo.

Sin embargo, advierte que eso es necesario, porque este debate ya viene tensionado por el conflicto social del 18 de octubre y si se da una señal en el sentido de ponerle un horizonte al reajuste, "la aspiración manifestada por el movimiento social del 18 de octubre se vería más que satisfecha".

-Tras escuchar al ministro, ¿con qué sensación se quedó?

-Bueno, por la técnica legislativa, el ministro no podía presentar una indicación que mejorara la apreciación que tiene la mayoría de los parlamentarios sobre el proyecto de reajuste, así es que lo va a tener que hacer en Sala. Hubo la oportunidad de escuchar a la señora Bárbara Figueroa por la CUT.

-¿Ella hizo alguna propuesta, dado lo que ocurrió en Trabajo?

-Sí, lo que propone en complejizar el debate y darle una proyección de más largo aliento, no situarlo sólo en la coyuntura y sus apremios, que todos somos realistas al respecto y no se puede hacer un gran esfuerzo hoy día, por mejorar el salario mínimo, pero algún esfuerzo se podrá hacer. Sobre todo si va acompañado de una perspectiva de futuras negociaciones que sean más complejas que el sólo guarismo de en cuánto se reajusta.

-¿Y cuál es su postura?

-Yo creo que es evidente para todo el mundo que no se puede pedir hoy día un gran esfuerzo en el reajuste del salario mínimo. Pero aquí no se trata sólo de resolver las variables que tradicionalmente se analizan para determinar la recuperación del poder adquisitivo, el crecimiento, aumento de la productividad; por lo que algún pasito en dirección a mayor justicia social y mejor distribución del ingreso tendría que haber. Pero al contexto realista, por decirlo así, le falta un ingrediente fundamental para terminar de ser completamente realista...

-¿Cuál?

-Es que Chile viene tensionado por un conflicto social, entre los cuales está el tema de los ingresos de los sectores más precarizados de la sociedad y eso tiene relación directa con el salario mínimo; entonces, alguna señal hay que dar en dirección a que el sistema político se hace cargo de la demanda social existente y que no ha sido resuelta. Ahora, como no puede ser resuelta al tiro, por la crisis económica, hay que ponerle una perspectiva, pues.

"Punto de partida lo que propone el gobierno ahora"

-¿A cuánto aspira usted que sea esa señal?, porque hay que ponerle una cifra.

-Para mí el ideal sería decir 'en el horizonte de tantos años, vamos a hacer coincidir el salario mínimo con el ingreso mínimo necesario para vivir sobre la línea de la pobreza', que es en el momento actual, según el Estado chileno y sus instituciones, $ 456 mil para una familia de cuatro personas. Ese debería ser el horizonte, pero está claro que no se puede lograr hoy día. Pero ¿no se puede comprometer, el conjunto de la sociedad chilena, a un esfuerzo de llegar a esa meta en tres o cuatro años? Con una decisión de ese tipo, la aspiración manifestada por el movimiento social del 18 de octubre se vería más que satisfecha.

-Eso es pensando a cuatro años, pero tiene que haber un punto de partida, ¿cuál debería ser, a su juicio, ese punto de partida, tendría que estar en esta negociación?

-El punto de partida podría ser lo que propone el gobierno ahora, pero una segunda negociación del salario mínimo en otras condiciones económicas en tres o seis meses más y la subsiguiente en otros seis meses más y así vamos paso a paso y sin un esfuerzo que sea desestabilizador para las empresas, alcanzar hasta el ideal. Y aquellos que difícilmente puedan alcanzarlo, bueno, aceptar que va a haber una discriminación positiva en favor de las empresas más débiles, pero las realmente más débiles, a las cuales se les subsidiará el salarios de sus trabajadores, para que puedan acompañar al resto a llegar al mínimo que las otras sí pueden ir satisfaciendo con sus propios recursos y esfuerzos.

-¿Cree que en la Sala podría cambiar lo que ha pasado hasta ahora en las comisiones?

-Mire, yo creo que es muy difícil negarse a la idea de legislar, como lo dije en la comisión, porque es evidente la necesidad del reajuste, aunque partamos de un reajuste casi cero. Pero negarse completamente a legislar... poniendo pasos progresivos, en la medida que vaya cambiando la situación económica a favor, ahí hay algo razonable.

-Entiendo de lo que me dice, que hay que aprobar la idea de legislar en la Sala.

-Hay que abrir el proceso, porque la necesidad del reajuste del salario mínimo es evidente; entonces debería dejarse abierto. Ahora, puede ser que el gobierno diga que va a negociar una sola vez y lo haga en el Senado y no en la Cámara de Diputados. Pero en la Cámara, lo que le hemos pedido no es tanto que aumente el guarismo ahora, sino que abra el proceso que conduce a una mejoraría real del salario mínimo en un cierto horizonte de tiempo.