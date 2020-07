Diputados DC piden bono para pensionados que no han recibido apoyo estatal

Política

Este martes presentarán un proyecto de resolución para que el presidente Sebastián Piñera se ocupe de estos jubilados.

Un proyecto de resolución presentará el martes 21 de julio la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) con el fin de emplazar al gobierno para que proponga un instrumento de ayuda estatal a los pensionados que no han recibido aportes para enfrentar la pandemia.

Los diputados emplazaron al presidente Sebastián Piñera que "proponga al país un instrumento rápido y eficiente de entrega de ayuda estatal a los pensionados del país, considerando a aquellos que no han recibido aportes estatales".

Según la diputada Joanna Pérez muchos pensionados que están en mala situación no han recibido ninguna ayuda, "ni bono Covid, ni IFE, y tampoco estarían hasta el momento considerados en el retiro de fondos previsionales quienes tienen renta vitalicia y se está abriendo esa discusión que podría ser perjudicial hoy para ellos".

Adicionalmente, dijo, se suma que la red de apoyo familiar que tienen habitualmente también está complicada, porque han visto mermados sus ingresos.

La parlamentaria DC agregó que "al comienzo se dijo que no había recursos y poco a poco, a goteo, han ido apareciendo esos recursos. Desde un comienzo desde la Democracia Cristiana abogamos por transferencias directas a las familias, pero lamentablemente se optó por el cuestionado sistema de las cajas de mercadería y por ingresos familiares que, producto de los requisitos solicitados, no han llegado a todos. Hoy estamos legislando por el retiro de fondos, pero hay un sector de pensionados que tampoco ha recibido ayuda y la necesitan ahora, no mañana".