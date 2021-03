Diputados oficialistas evalúan ingresar proyecto de retiros del Fondo de Cesantía sin el patrocinio del Ejecutivo

Política

Si bien esperan que el gobierno tome la propuesta “en serio” y se allane a respaldarla, el diputado UDI Jorge Alessandri dice que evalúan presentarla de igual manera para “presionar”.

Con el fin de que el gobierno patrocine la iniciativa de un grupo de diputados oficialistas que busca permitir el retiro de hasta $ 1 millón del Fondo de Cesantía, llegaron hasta La Moneda Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN), donde junto con presentar su iniciativa públicamente se reunieron con representantes del Ejecutivo para hacerles ver los beneficios de respaldar el proyecto.

La iniciativa se hace eco de la propuesta que hiciera el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, a inicio de la semana y pretende alinear a la coalición oficialista y cautivar a quienes en su propio sector se han mostrado inclinados a aprobar un tercer retiro, para frenarlo en la Cámara.

Según comentó uno de los autores del proyecto, el diputado Jorge Alessandri, han conversado con los ministros de Hacienda, Segpres y Segegob, Rodrigo Cerda, Juan José Ossa y Jaime Bellolio, respectivamente, para explicarle los beneficios que tendría para el gobierno patrocinar la propuesta.

Y que los ministros se comprometieron a estudiarlo con sus equipos técnicos, a analizar su factibilidad, el costo que tendría y "nos quedaron de contestar mañana (sábado) sus comentarios, mejoras, qué cosas hay que ponerle o sacarle" a la iniciativa original, señaló Alessandri.

Advertencia

El legislador gremialista aclaró que aún no han ingresado el proyecto en el Congreso, debido a que existen dudas –reconoció- acerca de si esta materia es de iniciativa parlamentaria o no, ya que "hay muchos expertos que creen que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo; por lo tanto, para no irnos contra lo que dice la Constitución, lo presentamos en La Moneda para que lo estudie y mañana nos diga 'le pongo mi firma' o 'le pongo mi urgencia' o 'no se la pongo".

Sin embargo, consultado acerca de si entonces no ingresarían el proyecto al Congreso de no contar con el respaldo del Ejecutivo, Alessandri aclaró que "no es así tampoco" y añadió que "estamos tratando que el Gobierno lo patrocine, pero si hay que presionar presentándolo igual, lo estamos evaluando. No lo hemos descartado", sentenció.

El diputado gremialista, argumentó que "le estamos dando la oportunidad al gobierno" de que contribuya a redactarlo, mejorarlo, dado que –a su juicio- es una alternativa menos dañina que el tercer retiro y puesto que ya algunos diputados de RN han señalado que si el gobierno no mejora las medidas anunciadas por el presidente Piñera, votarán a favor de un tercer retiro –dijo-, "le estoy diciendo al gobierno que aunque puede que no le encante mi propuesta, es mucho peor con lo que están amenazando los diputados de RN". Por lo que insiste en que espera que el Ejecutivo "tome en serio" la iniciativa que proponen.