Diputados opositores advierten que examinarán “cuidadosamente” defensa de Piñera ingresada anoche

Política

El documento fue ingresado casi al límite del plazo a las 23:15 del jueves y reitera muchos de los argumentos esgrimidos públicamente por el Ejecutivo durante estas semanas.

A las 23:15 horas de este jueves, en la casa del secretario de la Cámara Miguel Landeros, fue entregada la defensa del presidente Sebastián Piñera para enfrentar la acusación constitucional en su contra, que ya estudia la comisión revisora y ante la cual concurrirá esta tarde el abogado defensor, penalista, Jorge Gálvez.

El texto, de 242 páginas, reitera los argumentos que ya ha entregado públicamente tanto La Moneda como el propio mandatario. En este sentido, a lo largo del documento se vuelven a platear argumentos como que la presentación de la acusación tiene un fin electoral, dada la oportunidad de la presentación; se insiste en que el tema Dominga es cosa juzgada y que la operación se realizó cumpliendo con todas las normas exigidas para ello.

Incluso se sostiene que "no es efectivo que los mandatos de administración discrecional de carteras de inversiones sin información al mandante no hayan sido verdaderos ´fideicomisos ciegos´".

Cumplida, casi a punto de vencer el plazo de 10 días para presentar la defensa del mandatario, esta tarde el abogado Gálvez deberá hacer la defensa de Piñera, ante la comisión revisora, a partir de las 15:00.

Diputados patrocinantes

Pero ya antes de esta etapa de la acusación constitucional al jefe de Estado, a la que están muy atentos en la Cámara, el diputado de UNIR Marcelo Díaz, adelantó que "vamos a examinar muy cuidadosamente la defensa que presentó el presidente Sebastián Piñera", pero aclaró que a partir de lo que han visto hasta ahora "son los mismos argumentos que esgrimió el día que se conoció el caso Pandora Papers y que, a pesar de esos argumentos, se derivó a la acusación constitucional; pero también, no olvidar, en una investigación penal por parte del Ministerio Público".

Y enfatizó en que los hechos de los que se acusa no se produjeron sólo en el primer mandato de Piñera, sino también en el segundo.

Por su parte, el subjefe de la bancada DC, diputado Gabriel Silber (firmante de la acusación), fue aún más duro que Díaz, advirtiendo que "no hay peor ciego que el que no quiere ver". El legislador –uno de los patrocinadores de la acusación, detalló que "se nos señala que hay cosa juzgada y el Ministerio Público dice lo contrario; se nos señala que es una maniobra electoral y el Servicio de Impuestos Internos abre una investigación... y ninguno se inhibe por estar próximos a un periodo electoral".

Además destacó que la defensa no contiene "un mea culpa de Piñera a la hora de celebrar operaciones que tiene efectos en Chile, fuera del país, a sabiendas de la elusión fiscal y el secreto de realizarlas en paraísos fiscales". Más aún, dice, no se reprocha la existencia de la polémica tercera cláusula que compromete la no creación de un área protegida en el sector donde se emplazaría el proyecto Minera Dominga.

Quien también se refirió al tema fue el diputado de RN Andrés Celis, quien adelantó que sólo podría respaldar la acusación si se constata que el Presidente haya incurrido en algún acto de los que se le acusa, en la actual administración, "ya sea porque hay una abierta infracción a la ley, a la Constitución, como también que hay comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación".