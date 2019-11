Diputados UDI piden utilizar 2% constitucional para que Carabineros y PDI reparen implementos dañados

Política

Parlamentarios indicaron que "en momentos como estos, el Gobierno debe poner a disposición de nuestras policías, todo el respaldo político y el apoyo económico para poder llevar adelante su función".

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, propusieron al Gobierno utilizar el 2% del Presupuesto Nacional para reabastecer a las Fuerzas de Orden y seguridad, debido a que Carabineros, PDI y Bomberos se han visto seriamente afectados con daño a sus equipos de trabajo, como vehículos, chalecos antibalas, cascos y otros implementos.

Los legisladores señalan que es urgente dotarlos de mayores recursos económicos. "El Presidente cuenta con la facultad de usar el 2% del presupuesto de la Nación para tiempos de calamidad pública, de problemas de seguridad interno o externo. Y le hemos pedido que ese 2% lo ocupe para abastecer a Carabineros, a la PDI, a los Bomberos también de Chile, de todos los elementos que necesitan para resguardar y mantener el orden público. No puede ser que nuestras fuerzas policiales o bomberos están quedando sin elementos para defenderse y defender la ciudadanía", dijo el integrante de la comisión de Seguridad, Jorge Alessandri.

Coloma, explicó que "en momentos como estos, el Gobierno debe poner a disposición de nuestras policías, todo el respaldo político y el apoyo económico para poder llevar adelante su función. Carabineros necesita recursos frescos para comprar vehículos policiales, reparar los dañados a la brevedad, comprar carros blindados, asegurar que en cada comisaría tengan los implementos para hacer frente a las turbas, como por ejemplo, bombas lacrimógenas. En estos momentos la burocracia estatal no puede convertirse en un freno para las policías".

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 32, número 20 de la Constitución, el Presidente de la República "con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país", este monto no deberá exceder el 2% de la Ley de Presupuestos vigente. El dinero puede obtenerse de distintos lugares, como los fondos soberanos.