El Enade de Piñera: defendió el crecimiento, pidió a empresarios seguir invirtiendo y detalló lo que espera de la nueva Constitución

Política

El mandatario, que hasta última hora mantuvo el hermetismo de si iba o no, fue el encargado de inaugurar el encuentro que tendrá como nombre "El comienzo. Economía + Política"

Hasta la mañana de este miércoles era todo un misterio la asistencia del Presidente Piñera a una nueva versión de Enade, el encuentro empresarial que esta vez estaría marcado por el estallido social del 18 de octubre. Pero llegó. Y en un discurso marcado por un recorrido de lo que fue para él y para el Gobierno lo que han sido estos últimos meses, el mandatario realizó definiciones de lo que espera de una posible nueva Constitución, además de pedir a los empresarios que sigan apostando por el país.

En su presentación que duró 40 minutos, defendió el crecimiento económico como la vía para concretar y financiar la agenda social y que el mandatario considera que ha estado fuera del debate en los últimos meses.

"La importancia de mantener y acrecentar nuestra capacidad de crear, innovar y emprender, que son los motores que permiten crear empleos, oportunidades, incrementar productividad y salarios y además de ayudar a financiar el gasto público y la agenda social. Sin crecimiento económico no hay ninguna agenda social sustentable", dijo ante los asistentes que respondieron con aplausos ante los dichos del mandatario.

Piñera además dio un breve balance y proyecciones de las arcas fiscales, que se han visto presionadas por los recursos que tendrá que destinar el Estado para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Detalló que buscando una responsabilidad fiscal es que los gastos permanentes se financiarán por medio de ingresos permanentes provenientes de la modernización tributaria, mientras que los gastos transitorios se harán haciendo uso de fondos soberanos e incremento de deuda.

Comentó que el financiamiento de las medidas significará un gran desafío fiscal "y nos va a desviar por una vez de la trayectoria de convergencia que veníamos trayendo en materia de déficit estructural", agregando que al asumir su Gobierno recibieron con un déficit que estaba en 2 puntos del producto, -y tras haberlo bajado a 1,5 puntos-, los nuevos gastos y menores ingresos llevarán a que este año se proyecta en 3,2%, por lo que se convergerá a un 1% -que era la meta de esta administración- al año 2024.

"Con esta trayectoria la deuda pública va a crecer este año a cerca del 30% y llegará a un 35% a 2022, para después estabilizarse. Son rangos razonables y nos ponen dentro de los rangos adecuados dentro del contexto internacional", pero precisó que aún no se puede determinar la trayectoria y el efecto del estallido "todavía no está escrito, no sabemos cómo va a terminar lo que comenzó ese 18 de octubre".

Llamado a los empresarios

En sus palabras, además realizó un llamado a los empresarios a que cumplan con la ley, cuiden a los trabajadores, respeten a los consumidores, protejan el medioambiente y traten con justicia a las comunidades que los acogen y "que mantengan siempre ese espíritu innovador, emprendedor que les permite invertir, generar empleos, crear oportunidades y aportar al bienestar de los chilenos".

Definiciones constitucionales

En materia constitucional, y ante al proceso que se inicia a fines de abril con el plebiscito, indicó que es indispensable que la discusión sobre una nueva Carta Magna se inicie con la idea de que el nuevo texto tenga "algunos principios básicos", "y eso dará estabilidad y certeza en un proceso que por su naturaleza, si es que se decide el camino de una convención constituyente, tomará mucho tiempo".

En este sentido, el mandatario sostuvo que los temas que deberían estar en una nueva Constitución son: el principio de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho; la separación, independencia y transparencia de los poderes del Estado; el valor de la vida y la familia; la igualdad de derecho entre hombres y mujeres; el derecho a la salud, educación, seguridad social, vivienda y orden público; la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos; el derecho de propiedad y de libre emprendimiento; la libertad de expresión de conciencia y de culto; el reconocimiento de los pueblos originarios; la responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado; y la existencia y autonomía de instituciones claves como Contraloría, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Servicio Electoral y Banco Central.