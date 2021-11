El factor Parisi: sus votantes serían más proclives a Kast

Política

Tras una campaña remota, sin poner un pie en Chile, el abanderado del Partido de la Gente se ubicó sorpresivamente en el tercer lugar. “No dará apoyo a nadie por el momento”, señalaron desde su entorno.

#ParisiLaSorpresa fue el mensaje que subió a sus redes sociales Franco Parisi ayer a primera hora. Y el candidato inscrito por el Partido de la Gente fue la sorpresa: tras una campaña remota, sin poner un pie en Chile, el economista se ubicó en el tercer lugar.

El candidato consiguió 848.211 votos, equivalente al 12,95 % de las preferencias, casi tres puntos más de lo que logró en 2013, cuando fue su primera incursión presidencial. Aquella ocasión, cuando salió electa Michelle Bachelet tras la segunda vuelta frente a Evelyn Matthei, el economista obtuvo 666.015 votos, un 10,11% de los emitidos. Parisi dijo esa vez que no votaría en el balotaje y dejó en libertad a sus votantes.

Ahora, el economista deslizó que hará una consulta online para definir a quién apoyará en la segunda vuelta que enfrentará a José Antonio Kast y Gabriel Boric.

"Estamos analizando el escenario de segunda vuelta", señalaron desde el entorno de Parisi. "Franco no dará apoyo a nadie por el momento", añadieron.

La mayor votación del economista -ingeniero comercial de la Universidad Chile y doctor en finanzas de la U. de Georgia de EEUU- fue en Antofagasta, donde se impuso en el primer lugar con un 29,3% de los votos. En Atacama, donde Yasna Provoste lanzó y cerró su candidatura, Parisi logró el segundo lugar tras la senadora, con un 23,9%.

Además, el Partido de la Gente logró siete diputados.

Según coinciden los expertos, el mayor apoyo de Parisi son quienes se declaran "sin posición política". Esto muestra una gran diferencia respecto a los otros candidatos, donde la mayoría de sus seguidores se declaran de derecha, izquierda o de centro.

"Queremos hablar con ustedes..."

Anoche mismo, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta salieron a buscar los votos de Parisi, cuya campaña fue 100% telemática y desde Alabama, EEUU. Se estima que su apoyo podría resultar crucial en el balotaje.

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, celebró su paso a segunda vuelta en las elecciones presidenciales con un llamado a la unidad.

"Tenemos vocación de mayoría, queremos convocar a más chilenas y chilenos", señaló el exdiputado. En conversación con Canal 13, Kast dijo: "Yo no tengo problemas de hablar con Yasna Provoste y Franco Parisi, y ver cuál es su proyecto país". Consultado sobre qué porcentaje de los votos de Parisi podría sumar en segunda vuelta, el ex diputado señaló: "No sé cuánto, aunque sí será un porcentaje importante".

Gabriel Boric también apuntó a los electores del economista. "A los votantes de Franco Parisi, queremos hablar con ustedes (...). Aquí hay un proyecto serio", dijo anoche.

El académico y cientista político Mauricio Morales hizo en 2015 un estudio del trasvasije de votos de Parisi en las elecciones presidenciales de 2013, en su paper denominado "Debut y despedida. La derecha chilena en las elecciones presidenciales de 2013".

En el documento, el experto sugirió que la candidatura de Parisi fracturó los apoyos electorales de la derecha, impidiendo que ambos sumaran en segunda vuelta.

El académico dijo que Parisi atrajo la votación joven de derecha y, adicionalmente, al grupo de personas con altos niveles de educación, pero que pertenecían a los segmentos socioeconómicos medios o pobres. Dijo que esto se explicó porque, precisamente, el economista enfatizó en la necesidad de dar oportunidades a los jóvenes, abrir espacio al mérito como mecanismo de selección de cargos públicos, y mostrar, sobre la base de su propia experiencia, que el esfuerzo es la base del éxito.

En su análisis, el experto destacó que la votación de Parisi estuvo positivamente relacionada con la tasa de crecimiento de Matthei. En su estudio destacó que en las comunas donde el economista tuvo un mejor desempeño, el aumento de la votación por Matthei en la segunda vuelta fue más significativo. "Esto permite complementar la tesis de la fractura de las bases electorales de la derecha en la primera vuelta. Si bien Matthei no pudo capturar la totalidad de la votación de Parisi, cosechó parte importante de ellos", señaló el análisis.

Anoche, Mauricio Morales señaló en su cuenta de Twitter: "Kast es máquina como candidato. No será fácil derrotarlo. Los votantes de Parisi serán más proclives a él que a Boric".

Coincide con este análisis el analista político y académico de la U. Central, Marco Moreno, aunque con un leve matiz: "El 2013, una parte importante de los votos de Franco Parisi se fue a Matthei. Por lo tanto, debiéramos ver ese fenómeno ahora, y que esos votos migren a José Antonio Kast, aunque creo que una parte de esos votantes se pueda abstener".