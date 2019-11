El mensaje de Briones tras acuerdo tributario: "Sin crecimiento nada será posible en forma sostenida"

Política

Ministro de Hacienda aseguró que "la responsabilidad fiscal no está en entredicho" con el acuerdo y que iniciarán estudio para identificar franquicias tributarias o tratamiento tributario especiales que no se justifiquen.

Con un apretón de manos el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cerró el acuerdo con senadores de oposición en materia de reforma tributaria y firmó finalmente el documento de cinco páginas en que detalla los alcances del proyecto que ahora recaudará US$2 mil millones en régimen, cuatro veces más que el texto original.

Sin embargo, el ministro sabe que es un primer paso en una dura tarea y anticipó que "así como hoy pedimos un esfuerzo al mundo privado y ciudadanos para una mayor recaudación, esto es una mesa de dos patas, recaudar impuestos y subir impuestos es la parte fácil, pero nos obliga a nosotros asegurar que esos recursos sean bien gastados y mi compromiso es hacer una revisión profundo de la calidad y eficiencia del gasto público, se trata de velar por la productividad de cada peso y que rinda lo más que se pueda".

Puntualizó que "otro punto fundamental es preocuparnos del crecimiento, hay perspectivas complejas en adelante y nuestro rol es volver a dar certezas para la inversión, empujar la máquina para que esto retome, porque sin crecimiento económico nada de lo que estamos hablando será posible en forma sostenible".

Briones dijo además que en el marco de las negociaciones "un punto importante era que la tasa final de las personas y empresas que están en el régimen semi integrado no llegara al 49,5%, y quedó finalmente en 44,45%, que son los niveles vigentes en el país, es decir, tenemos una reforma que construye sobre lo conocido, hay cambios, saca y agrega cosas en forma acotada y respecto al Código Tributario se mantiene la gran cantidad de los avances de la Cámara de Diputados".

Reconoció que "es verdad que siempre vamos a ser criticados, porque es mucho o poco, pero las asumimos con humildad, porque pienso que es un buen acuerdo para Chile y recauda recursos para financiar una agenda social de manera responsable y sostenible. Porque en esto no me pierdo, la responsabilidad fiscal no está en entredicho, la responsabilidad fiscal es condición necesaria para que esos programas sociales que importan sean sostenibles en el tiempo".

Revisión del IVA

Respecto a la posibilidad de una nueva reforma tributaria el próximo año indicó que "debo aclarar con sinceridad que tenemos esta agenda que conocemos, pero hay otra agenda para largo plazo que la verdad que es un compromiso para convocar a un grupo de expertos internacionales y nacionales para que en un plazo acotado hagan un informe de revisión de todas las partidas del gasto tributario que son exenciones y tratamientos diferenciados de forma tal de evaluar con rigurosidad en qué medida se justifican, cuál es la mejor práctica internacional y qué montos son los involucrados, quiénes son los beneficiarios, Tener esa información en un acuerdo político es relevante, no porque nosotros vayamos a tomar la decisión de impulsar en el corto plazo nuevas reformas, sino que es una hoja de ruta relevante para que quien quiera que sea gobierno en el futuro tener un consenso respecto al tratamiento de estos elementos".