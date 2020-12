El TC le da un espaldarazo al gobierno y declara inconstitucional la reforma opositora que permitía un segundo retiro desde las AFP

Política

A la resolución se llegó después de más de cuatro horas de deliberación y fue la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, con su voto dirimente la que le dio el triunfo al gobierno.

El Tribunal Constitucional terminó con la expectación sobre el requerimiento del gobierno en contra de la reforma opositora que permitía el retiro de fondos previsionales desde las AFP y resolvió, con el voto dirimente de la presidenta del organismo María Luisa Brahm, declarar la propuesta opositora como inconstitucional

Luego de pedir antecedentes a ambas partes y escuchar a las exposiciones sobre el tema en debate, esta mañana el pleno se reunió para tomar una decisión el destino del requerimiento, que resulta ser histórico, ya que antes que el presidente Sebastián Piñera, sólo Salvador Allende había solicitado un pronunciamiento similar de parte del organismo, que en esa oportunidad se declaró incompetente.

En esta ocasión, votaron por acoger el requerimiento la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm Barril (voto dirimente), y los ministros Iván Aróstica Maldonado, Cristián Letelier Aguilar, José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel Fernández González; mientras que votaron por rechazarlo los ministros Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva, señora María Pía Silva Gallinato y Rodrigo Pica Flores.

El ministro Romero, quien votó en contra de declarar inconstitucional la reforma, advirtió, sin embargo, que no descarta que futuros proyectos de reforma constitucional puedan infringir la Carta Fundamental; por lo que adelantó que elaborará un voto particular en el que desarrollará un argumento autónomo que no adhiere a algunos argumentos esgrimidos por parte del Presidente de la República, pero tampoco a otros esgrimidos por las cámaras de Diputados y del Senado.

Decisión "muy compleja"

Sin embargo, desde la oposición están convencidos de que el mandatario cometió un error con la polémica presentación e insistieron, hasta el final del proceso, que lo que defienden es un "principio", pese a que el proyecto del gobierno ya está en vigencia.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), había adelantado a Diario Financiero que "espero que el TC entienda que lo que está en juego es algo tan relevante como la certeza jurídica. En el sentido, que mientras no tengamos una nueva Constitución, el Congreso Nacional y el gobierno, como órgano colegislador, mantienen un poder constituyente que se puede ejercer, con las grandes mayorías que exige nuestra Carta Fundamental".

Tras conocer el resultado, Walker advirtió que le parece "muy compleja" la decisión del TC nuevamente con el voto dirimente de la presidenta del organismo, quien "fuera jefa del grupo de asesores del segundo piso de la primera administración del presidente Piñera"; ya que, a su juicio, lo más complejo es que se deja en entredicho el ejercicio del poder constituyente derivado que tiene el Congreso junto con el Presidente de la República.

Ello, porque este fallo, "en la práctica, hace depender cualquier proyecto de reforma constitucional, de la bendición de un Presidente de la República que tiene un 7% de aprobación". Y añadió que de este modo el Congreso siempre será cuestionado por el TC, pese a aprobar cualquier reforma con altos quórums.

El abogado Tomás Jordán, quien defendió la postura de los DC, senadora Ximena Rincón y diputado Matías Walker, ante el TC, coincidió con lo expuesto por el legislador, profundizando en que para él es muy dificíl de entender el fallo a que llegó el organismo, "sobre todo con el voto dirimente", porque -según explicó- a partir de ahora se dará el escenario en que una reforma constitucional está vigente y es constitucional -en referencia al primer retiro- con la venia del Presidente; y otra reforma constitucional igual es declarada inconstitucional por el TC.

Jordán está convencido que la resolución del TC "va a traer consecuencias jurídicas complejas, tanto respecto a la vigencia de la primera reforma como también de la ley que se acaba de publicar, porque si el TC la considera inconstitucional se podría recurrir a ella de inaplicabilidad", por lo que concluye, adelantando que "es muy complejo el escenario jurídico que se viene".

Por su parte, el diputado Gabriel Silber hizo hincapié en que los fallo se acatan; no obstante, aprovechó también la ocasión para anunciar que presentará una reforma para que se elimine el control preventivo de la ley del TC.