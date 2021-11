Elecciones parlamentarias: El pronóstico de los expertos de cara al Congreso 2022

Política

Aunque los comicios presidenciales han opacado las otras candidaturas, algunos opinan que la conformación del futuro Parlamento podría ser más importante aún que quien gobierne.

Este domingo 21 de noviembre la ciudadanía concurrirá a las urnas en la elección general que ha generado más incertidumbre desde el regreso a la democracia, según señalan los expertos. Y aunque el foco ha estado en los candidatos presidenciales, lo cierto es que la carrera parlamentaria es tanto, o más importante, pues quien sea que resulte vencedor en el balotaje necesitará del Congreso para concretar los compromisos asumidos en el programa de gobierno ofrecido durante la campaña.

Uno de los temores que ha rondado a la elección parlamentaria es que el Congreso termine tan fraccionado como la Convención Constitucional, lo que todos los analistas consultados descartan de plano. Lo que tiene directa relación con las reglas utilizadas, que fueron distintas a las parlamentarias. De hecho, la elección de convencionales constituyentes, además de paritaria e incluir escaños reservados para los pueblo originarios, permitía la creación de pactos de listas independientes y la postulación de independientes fuera de pacto, esta fórmula facilitó la llegada de un gran número de ellos al organismo electo para elaborar la nueva Constitución.

Sin embargo, en la elección parlamentaria se usará una vez más el ya tradicional método D'Hondt que propicia la formación de coaliciones, aun cuando en los meses pasados ingresaron al Congreso, sin éxito, múltiples mociones para replicar en estos comicios la fórmula que se usó en los de la Convención en lo relativo a los independientes.

¿El fantasma de los tres tercios?

En cualquier caso, el cientista político Mauricio Morales cree que lo más probable es que se produzca un "rebaraje" en la correlación de fuerzas al interior del Congreso, pese a que persistirían, las que llama "tendencias" actuales. El matiz con el concepto de "tres tercios", es que para este último cada conglomerado debería acercarse al 30% de los escaños, cosa que no cree que ocurra. Así, en el marco de las tres tendencias que visualiza, pronostica que Apruebo Dignidad –Frente Amplio (FA) + Partido Comunista (PC)- aumentaría su representación; la centroderecha probablemente no recuperaría los 72 que posee actualmente y, para el caso de Nuevo Pacto Social –exConcertación + Ciudadanos + Partido Liberal-, prevé que posiblemente el resultado no sea tan halagüeño, pero le permitirá actuar como coalición "bisagra": "Cualquiera que sea el próximo presidente va a necesitar de Nuevo Pacto Social para llevar a cabo su agenda de gobierno", adelanta Morales.

Según el experto, "es muy difícil que alguna de estas tres tendencias sea abiertamente mayoritaria, entendiendo por mayoritaria no sólo el quorum que implica la mayoría absoluta, que son 78 diputados, sino también para los otros como 4/7, 3/5 y ni hablar de los 2/3". Y para calmar los ánimos asegura que lo más probable es que "tengamos un Congreso tan fraccionado como el que actualmente tenemos, pero menos fraccionado en comparación a la Convención".

Una mirada muy similar expresa el cientista político Kenneth Bunker, quien además señala que dado que las reglas de esta elección parlamentaria son las misma de 2017, el resultado debiera ser similar. Desde su punto de vista, el trasvasije de votos se va a producir entre coaliciones que ya existen; aunque también podrían entrar algunos parlamentarios del Partido Republicano o el Partido de la Gente, señala. Sin embargo, alerta sobre el hecho de que "con un año electoral incierto, yo agregaría que todo es posible. Hay cosas menos probables que otras, pero es posible ver un fraccionamiento mayor al esperado, pero al nivel de la Convención lo descartaría".

Aunque lo más interesante para él será ver "cómo se distribuye el poder entre las grandes coaliciones, porque esas son las que se manejan de forma estable para conseguir quórums, por ejemplo" reflexión Bunker.

En este contexto, el gran dilema "tiene que ver con la consolidación de los tres tercios, de lo que ya vimos una expresión en la elección de 2017. Creo que ese es un punto interesante", adelanta.

Se alejan más los acuerdos

Sin embargo, para el cientista político Marco Moreno plantea que el alto número de pactos en competencia para el Parlamento hace pensar que "volveremos a tener un Congreso con un alto nivel de fragmentación, algo parecido a lo que tenemos hoy día, que en definitiva –para muchos- ha contribuido a dificultar la construcción de grandes acuerdos, entendimientos o impedido llegar a consensos".

Pero alerta sobre un fenómeno nuevo que se podría producir, como es el caso de la competencia entre los pactos de la derecha, Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano, lo que contribuiría a una mayor fragmentación del Congreso; y lo mismo podría ocurrir en la izquierda, si a los pactos de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social se les filtran independientes y regionalistas.

Si bien Moreno destaca que la diversidad conlleva más representación de grupos o segmentos marginados de los espacios de poder, también advierte acera de la imposibilidad de llegar a acuerdos, "lo que hace más difícil la definición e implementación de políticas públicas". Lo que Mauricio Morales complementa, añadiendo que el Presidente, sea cual sea, "va a llegar al poder con el contingente legislativo más bajo desde el retorno a la democracia, entendiendo eso como el porcentaje de diputados y senadores de su coalición con que asume un Presidente".

Con ello coincide Patricio Gajardo, quien asegura que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá mayoría en el Congreso y recuerda que "el sistema proporcional D'Hondt privilegia las listas y con el nivel de polarización existe entre los candidatos presidenciales, que es el eje rector de las decisiones que toman las personas cuando votan, es muy difícil que no se fragmente".

Y, en este sentido, el cientista político advierte que debido a eso "no habrá mayoría parlamentaria, por lo que a cualquiera que gane la presidencial le va a costar muchísimo gobernar e implementar las decisiones cuando las tome".

Adicionalmente, reflexiona acerca de que independientemente del resultado, "viene un periodo muy difícil para Chile: Un Parlamento fragmentado, una Convención Constitucional de ultraizquierda, movimientos sociales muy activados y una situación económica que, al comienzo del próximo año, no va a ser muy positiva".