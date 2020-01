En Enade el Presidente Piñera indica que "sin crecimiento económico no hay ninguna agenda social sustentable"

Política

El mandatario, que hasta última hora mantuvo el hermetismo de si iba o no, fue el encargado de inaugurar el encuentro que tendrá como nombre "El comienzo. Economía + Política"

En su presentación en Enade, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, defendió el crecimiento económico como la vía para concretar y financiar la agenda social que se ha visto reformulada desde el estallido social.

"Sin crecimiento económico no hay ninguna agenda social sustentable", dijo ante los asistentes.

Piñera además detalló que todo el gasto que se ha generado -y con el fin de buscar una responsabilidad fiscal- en la parte permanente se financiará por medio de ingresos permanentes provenientes de la modernización tributaria y el componente transitorio se hará haciendo uso de fondos soberanos e incremento de deuda.

Comentó que el financiamiento de las medidas significará un gran desafío fiscal "y nos va a desviar por una vez de la trayectoria de convergencia que veníamos trayendo en materia de déficit estructural", agregando que recibieron el déficit en 2 puntos del producto, y tras haberlo bajado a 1,5 puntos, los nuevos gastos y menores ingresos llevarán a que el año se proyectó a 3,2% y se convergerá a un 1% al año 2024.

"Con esta trayectoria la deuda pública va a crecer este año a cerca del 30% y llegará a un 35% a 2022 para después estabilizarse. Son rangos razonables y nos ponen dentro de los rangos adecuados dentro del contexto internacional", pero precisó que aún no se puede determinar la trayectoria y el efecto del estallido "todavía no está escrito, no sabemos cómo va a terminar lo que comenzó ese 18 de octubre".

Además, el mandatario pidió a los parlamentarios que se apruebe la reforma de pensiones antes del receso del Congreso que originalmente se concreta este viernes.

"Con esto le daremos una señal de aliento, alivio y esperanza para los chilenos que lo esperan hace tanto tiempo", indicó.

