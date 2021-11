En frenética jornada de cierre de campaña, Boric retira apoyo a Karina Oliva

Política

En el último día para realizar actividades invitando a votar por ellos, algunos abanderados se desplazaron a regiones y otros organizaron actividades en la capital.

El próximo domingo 21 de noviembre, finalmente, se develará para la ciudadanía quiénes son los candidatos presidenciales que pasen al balotaje del 19 de diciembre. Así es que este último día de campaña está siendo una jornada particularmente intensa para los aspirantes a La Moneda. Pero también para aquellos postulantes que tienen en la mira el Congreso o el Consejo Regional (CORE), disputas que ha sido prácticamente invisibilizadas frente a la presidencial.

Por todas las regiones, las distintas campañas están desplegando sus últimas actividades o derechamente sus cierre. En tal sentido, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), realizará su cierre de campaña en la capital de la Octava Región, Concepción. Allí, el acto se realizará en la Plaza de la Independencia, en el frontis de la Catedral de la ciudad.

"No cuenta con mi apoyo"

Fue en este contexto, que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), debió referirse al tema de las irregularidades que existirían en relación con los gastos de campaña a gobernadora regional de Karina Oliva (Comunes), quien actualmente busca un escaño en el Senado.

"Me parece grave" la situación, afirmó Boric ante un cuestionamiento periodístico y agregó que "nosotros no vamos a tener defensas corporativas frente a hechos de esta gravedad. Frente a situaciones de este tipo todo el rigor, no solamente de la ley, sino de los estándares y principios que defendemos" señaló el abanderado de Apruebo Dignidad en una actividad en la comuna de Lo Espejo.

"Vinimos acá a cambiar justamente estas prácticas", aseguró Boric en relación al Frente Amplio, por lo que "lo que ha hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por otras candidaturas es lo correcto. Hoy día, una persona que está cuestionada de esta manera, no cuenta con mi apoyo", concluyó enfático.

En candidato participó en la actividad con vecinos de Lo Espejo en la antesala del acto de cierre que realizará a partir de las 18 horas en la Plaza de Armas de Casablanca en la Quinta Región, al que más tarde le seguirá –a partir de las 21- un "concierto digital", en que participarán, entre otros, Inti Illimani, Víctor Heredia, Javiera Parra, León Gieco y Nano Stern.

Remolinos de colores

En tanto que la primera actividad de cierre de campaña la hizo el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel (Indep.) en Plaza Italia. El aspirante oficialista a La Moneda, llegó muy temprano al lugar donde junto a adherentes enterró 200 remolinos amarillos, tras lo cual se comprometió a que "vamos a dejar estos remolinos hasta que duren, pero les prometo que cuando yo sea Presidente esta plaza va a volver a estar llena de colores".

Más tarde en una actividad de campaña, también criticó lo ocurrido con Karina Oliva, asegurando que eso es lo que "estamos combatiendo en la política y mucha gente de izquierda" y que, por lo tanto, lo que hizo Boric al respecto "va en el sentido correcto".

Por parte, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (Partido Republicano) cerrará su campaña en la Región Metropolitana, en la comuna de Las Condes, a partir de las 18:00 en el Parque Araucano, donde también habrá un show musical. Y Marco Enríquez-Ominami hará lo propio en un hotel del centro de Santiago, en Paris #820 piso 9, desde las 19:00 horas.

