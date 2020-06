En su debut, Alvarado y Monckeberg refuerzan equipos y lazos con la oposición

Política

El Ministro de Desarrollo Social prepara una mesa ejecutiva social, mientras su par de la Segpres encabeza esta tarde un encuentro con el Presidente y parlamentarios de Chile Vamos para revisar la agenda legislativa.

Activar de inmediato sus redes con parlamentarios de todos los sectores y con los presidentes de los partidos de oposición fue uno de los primeros pasos de los nuevos ministros de la Segpres, Claudio Alvarado (UDI), y de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg (RN).

Pero además, los dos nuevos integrantes del comité político de La Moneda estuvieron durante el fin de semana en reuniones virtuales con asesores de sus nuevos ministerios y hablando por teléfono con sus contrapartes para trazar la hoja de ruta para lo inmediato: tender puentes para el acuerdo social y económico que busca el gobierno.

Alvarado volvió a la Segpres, con su jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero, y reforzó su equipo de asesores con el ex diputado gremialista, Gonzalo Arenas, y parte del equipo de comunicaciones que tenía en la subsecretaría de Desarrollo Regional.

El ministro además se ha comunicado telefónicamente con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz y de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, para analizar la agenda legislativa y las urgencias para analizar diversos proyectos que interesan al Ejecutivo.

Hasta antes de la pandemia, Alvarado, viajaba todas las semanas a Chiloé, donde nació y vive su familia, pero hace un mes que no ha vuelto al archipiélago y a sus cercanos ha reconocido que por ahora sólo deberá comunicarse vía zoom con su núcleo cercano, hasta que saque adelante el mandato del presidente de tender puentes para un gran acuerdo nacional.

"Mesa ejecutiva social"

Monckeberg por su lado llegó a Desarrollo Social con su jefe de gabinete que tenía en el Minvu, Sebastián Zúñiga, y con la que será la jefa de asesores, Camila Bustos, con quien trabajaba en Vivienda. Además, trasladó a todo su equipo de comunicaciones de su anterior repartición al MDS.

El ex diputado y anterior presidente de RN, ha conversado con actores sociales como Felipe Berríos y Rodrigo Jordán, junto al timonel de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, con quien tuvo muy buena comunicación en Vivienda y con ellos está preparando un próximo lanzamiento de una suerte de "mesa ejecutiva social", que según uno de sus cercanos busca "potenciar una alianza público y privada no para pensar propuestas, si no que para ejecutar muchas que están pendientes".

Alvarado y Monckeber, además conversan a diario con timoneles de la oposición para buscar la forma de contribuir al trabajo que están haciendo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel y de Hacienda, Ignacio Briones, en la construcción de un acuerdo. Saben que la tarea no es fácil, pero como ex parlamentarios tienen claro que "hay que darle trato y espacio a los partidos políticos, para sustentar las bases de un posible acuerdo transversal", afirmó un asesor de gobierno.

En la agenda de ambos figura a diario al menos un contacto telefónico o personal con el Presidente y con el jefe de asesores del mandatario, Cristián Larroulet. De hecho en una de esas conversaciones surgió la posibilidad de agendar una reunión para actualizar en qué está la agenda legislativa y las prioridades en medio de la emergencia, la que se llevará a cabo esta tarde a partir de las 18:30 horas, donde estarán presente Alvarado con el Presidente en La Moneda y los jefes de bancada del oficialismo en forma remota vía Zoom.