Encuesta Plaza Pública Cadem: Kast aumenta ventaja frente a Boric y se consolida en el primer lugar de la carrera presidencial

Política

El fundador del Partido Republicano avanzó dos puntos para alcanzar el 23% de las preferencias, superando a Gabriel Boric que se mantuvo con un 20%

La última edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem arrojó resultados que dan cuenta de las nuevas dinámicas que está tomando la carrera presidencial: el candidato José Antonio Kast se consolida en el primer puesto con un 23% de las preferencias.

Este avance tuvo lugar luego de subir dos puntos en la medición realizada en cuarta semana de octubre, superando nuevamente a Gabriel Boric, quien se mantuvo en niveles de 20%.

Por su parte, en el tercer lugar continuó Yasna Provoste con un 12% de las preferencias, seguida de Sebastián Sichel (7%).

A continuación se ubicaron los restantes competidores en la carrera presidencial: Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (5% luego de subir un punto) y Eduardo Artés (que se situó en 1% luego de bajar dos puntos).

Asimismo, un 26% de los encuestados por Encuesta Plaza Pública Cadem respondió que no sabe, no responde o no votaría.

Respecto al nivel de adhesión de los candidatos, 46% (6 puntos más ) dice que tiene decidido o podría votar por Provoste, 45% (6 puntos más) por Boric, 42% (10 puntos más) por Kast y 41% (4 puntos más) por Sichel.

En cuanto a la intención de voto medido entre quienes señalan preferencias -lo cual implica sacar de la muestra al porcentaje de indecisos- , las cifras anteriores aumentan y el candidato del Frente Social Cristiano obtiene un 31%, subiendo dos puntos en comparación al mismo sondeo anterior (29%), mientras que Boric (27%), Provoste (16%) y Sichel (10%) se mantienen en los mismos números.

No obstante estos resultados, frente a la pregunta: "Independiente de su preferencia, ¿Quién cree Ud. que será el próximo presidente de Chile?", el abanderado de Apruebo Dignidad se mantiene en el primer puesto con un 33%, si bien disminuye en tres puntos en comparación al sondeo anterior (36%). A continuación se ubica Kast con un 26%, que implica un alza de 6 puntos en relación a la encuesta anterior.

Asimismo, tanto Yasna Provoste como Sebastián Sichel bajan en este ítem para situarse en un 13% y 7%, respectivamente.

En materia de atributos, la medición indica que Kast representa a más chilenos en torno a la delincuencia (37%), orden público (32%), inmigración (28%), crecimiento económico (27%) y Carabineros (27%), entre otros.

Por su parte, Boric predomina en los temas valóricos como matrimonio homosexual (29%), aborto libre (27%), las razones que dieron origen al estallido social (29%) y la posible acusación constitucional contra el Presidente Piñera (27%).

Asimismo, el nivel de rechazo de todos los postulantes al sillón presidencial sigue siendo superior al 50%.