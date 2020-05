Entrega de alimentos: Gobierno acelera compra y coordina distribución con alcaldes

Política

Despacho se haría por barrios. Solo para la RM se repartirán 1,6 millones de cajas. Intendente reconoce la complejidad del desafío logístico, pero confía en que este fin de semana la ayuda podría comenzar a llegar los domicilios de los beneficiarios.

Contra el tiempo trabaja el gobierno para cumplir con el anuncio presidencial de entregar 2,5 millones de cajas de alimentos a partir de este fin de semana. Luego de que ayer el tema se convirtiera en un dolor de cabeza para el Ejecutivo, hoy hubo mayor claridad respecto del plan.

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, informó que en el caso de la RM se repartirán 1,6 millón de cajas de alimentos, por lo que "estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para partir cuanto antes con la campaña Alimentos para Chile. Es una tarea titánica nunca antes realizada. Estamos trabajando para partir el fin de semana e ir generando las órdenes de compra desde hoy martes", subrayó.

La autoridad regional reconoció las aprensiones del sector privado en orden a que no existe en el país la capacidad para cumplir con la promesa presidencial. "Esperamos poder partir luego, esto es un proceso, no pasa en uno dos días, no tiene que ver solo con la capacidad de distribución, sino de producción, hoy no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería, y las distintas instituciones que van a ser proveedores tienen que producir eso para después nosotros distribuirlos", explicitó.

Durante la jornada hubo varias reuniones entre personal de los ministerios de Defensa e Interior para coordinar el despacho de las cajas directamente en los domicilios de los sectores más necesitados. Los lugares de acopio serán resguardados por personal militar.

El intendente Guevara también confirmó que el gobierno se coordinará con los municipios y autoridades locales. "Hemos contactado a los alcaldes y gobernadores, necesitamos todas las manos para hacer esto lo más rápido posible", sostuvo.

Cada caja tendrá una cantidad aproximada de 17 productos calóricos y nutritivos con cereales, legumbres, arroz, fideos, conservas, aceite, leche detergente, jabón líquido, entre otros productos.

Toma de razón

Durante la mañana, el gobierno informó que comenzaría la producción de las cajas apenas Contraloría le diera el visto bueno para la compra y además, para entregar $ 80 mil millones a los municipios para enfrentar la crisis. Pero al mediodía, la entidad salió aclarar que eso no era necesario, debido a que durante una emergencia el control de la legalidad se hace después.

La Ley de Presupuestos contempla que en casos de emergencia se puede disponer ejecución inmediata, con el fin de agilizar los procesos y no perder tiempo que hoy día es fundamental: ayer hubo protestas en la zona sur de Santiago reclamando ayuda del Estado para conseguir alimentos.

Por ello, los alcaldes esperan poder conocer los detalles de la entrega de las cajas. Trascendió que la entrega se hará por barrios y que no se exigirá presentar la ficha del registro de hogares para evitar burocracia o discriminación entre vecinos de una misma cuadra. El asesor de Interior, Cristián Barra, está actuando como nexo entre los alcaldes y La Moneda y el ex subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, oficia como el articulador de la cadena logística para distribuir en todo el país los alimentos.

El Presidente ha pedido especial celeridad en la materialización de la medida y permanece en contacto permanente con los ministros encargados de la puesta en marcha de la inédita entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos.

El rol del alcalde Carter

¿De quién fue la idea de las cajas? Aunque hace varios días en el gobierno se debatían las formas en que se entregaría la ayuda a la población, fue una conversación el lunes 11 de mayo en La Moneda con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter lo que convenció a Piñera de iniciar ese plan.

En esa ocasión, el jefe comunal le explicó al mandatario el diseño que él viene implementando desde hace casi un mes en su comuna.

Este lunes, el presidente se comunicó nuevamente con Carter, quien le sugirió incluir a la clase media que, en general, no recibe aportes del Estado, en este beneficio y que la entrega se haga por calles o cuadras.

"Desprolijidad"

Hoy, la oposición siguió reclamando al gobierno por el plan de las cajas. Convergencia Progresista –PPD, PS y PR- emitió una declaración en la que instan al gobierno a, en lo sucesivo "no realizar anuncios mientras no exista un diseño y planificación previas de las medidas, incluyendo una coordinación con los alcaldes".

En tal sentido, el senador Ricardo Lagos Weber en su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda, insistió en que "hubiese sido mejor aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia, para entregar en forma directa a cada una de las cargas familiares" y que "el gobierno tiene un marco presupuestario amplio para entregar este tipo de ayudas económicas o cajas familiares".