Equipo de especialistas del PPD insta al gobierno por una política fiscal "más agresiva"

Política

La comisión está integrada, entre otros, por los exministros Nicolás Eyzaguirre, Rodrigo Valdés, Álvaro García y Helia Molina.

Un equipo de especialistas en materia económica y de salud del Partido por la Democracia (PPD), liderado por el timonel del partido Heraldo Muñoz, se constituyó durante el fin de semana para dar seguimiento a las propuestas del gobierno y proponer medidas en estos ámbitos, según explicó hoy el propio presidente de la colectividad durante un encuentro virtual con la prensa.

En la oportunidad, insistió en la necesidad de aumentar los testeos e instó a la autoridad a que el apoyo económico sea rápido y "más contundente".

El grupo que se constituyó trabajará de manera permanente y está integrado por la exministra de Salud Helia Molina; los médicos y parlamentarios Guido Girardi y Ricardo Celis; los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés; el extitular de Economía Álvaro García, el economista y director de la Fundación Por la Democracia (FPD) Víctor Barrueto, el médico y alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda Juan Rozas, los expertos médicos y exsubsecretarios de Salud Jeanette Vega y Gonzalo Navarrete y el presidente de la Comisión de Salud del PPD, doctor Bernardo Martorell, además del excanciller Muñoz.

En materia económica, el equipo planteó que la ayuda a las familias de clase media y más vulnerables no puede ser "por goteo" y con excesiva focalización del gasto, "porque lo importante es que el aporte llegue a las familias para que éstas no salgan de su confinamiento, voluntario u obligatorio, para conseguir ingresos para sustentar sus hogares". Al respecto, se sumaron a la postura de la oposición en el Congreso, en cuanto a que "el traspaso de los recursos no debe retardarse y su monto debiera ser más contundente".

En cuanto al respaldo bancario y no bancario a las PYME "debe fluir efectivamente, con el apoyo y garantías estatales" y subrayan que "hoy están dadas las condiciones para un mayor endeudamiento y que la política fiscal debe ser más agresiva, en el entendido que además de ser una medida económica, se trata de una medida sanitaria para evitar mayores contagios".

Duplicar los testeos

En el aspecto sanitario, la comisión también concluyó que más allá del necesario distanciamiento social, urge duplicar los actuales testeos, en especial de la población de riesgo, tales como adultos mayores, personal de salud, personas que trabajan con público, y quienes viven en condiciones de hacinamiento. Y plantean realizar paralelamente "un rastreo exhaustivo y rápido (con cuadrillas de funcionarios) de los casos de contactos estrechos que tuvo el paciente contagiado", los que deberán estar sujetos a un efectivo aislamiento en cuarentena, "en los espacios destinados para ello (residencias sanitarias) y no en sus domicilios".

Los integrantes del equipo criticaron la flexibilización de las medidas de restricción, en el contexto de "una "nueva normalidad" con "retorno seguro", en medio de una pandemia que aún no llega a la "meseta" o peak de contagio", señalando que "la estrategia de Chile ha sido ineficaz en comparación con países similares".

En este sentido, advierten que "se percibe una aproximación de dos pandemias desiguales y esta brecha debe ser superada a la brevedad", aludiendo a que la forma como se ha enfrentado la pandemia en las comunas de menores ingresos de la Región Metropolitana en similar a la manera como se ha hecho en el sector oriente donde sí se han cumplido las medidas sanitarias, con mejores resultados.

Entre los puntos analizados por este equipo también se plantea también la necesidad de "otorgar un protagonismo a los alcaldes, municipios y, particularmente, a la red de atención primaria en esta pandemia, señalando que es vital terminar con el centralismo con que se enfrenta el virus. Para ello, se recomienda dar recursos para testeos, rastreos y confinamiento a las comunas, utilizando para ello la amplia presencia de consultorios de salud en los territorios".