Este miércoles el Servel publicará el padrón definitivo para el plebiscito de abril

El Servicio Electoral (Servel) ha venido anunciando paso a paso cada etapa del proceso que conduce al plebiscito del 26 de abril y es en este contexto que el organismo dará a conocer mañana miércoles 26 de febrero el padrón electoral definitivo que regirá para la consulta, mismo que ha sido depurado luego de la etapa de reclamación que se extendió entre el 28 de enero y el 6 de febrero pasado.

Según el padrón auditado que se dio a conocer en enero, habría casi 15 millones de personas con domicilio en Chile y en el extranjero habilitadas para votar en el plebiscito (14.753.345), cifra que podría variar tras las citadas reclamaciones.

Luego, este martes el Servel publicará la nómina de lugares públicos que están autorizados para efectuar propaganda electoral, mientras que mañana se iniciará la transmisión de seis spots radiales diarios con información electoral de utilidad para la ciudadanía; asimismo parte el período de propaganda electoral en prensa, radio y espacios públicos y "se publicarán los padrones electorales definitivos", la nómina de electores inhabilitados para sufragar, determinándose las mesas receptoras de sufragios.

Recién el 27 de marzo se iniciará la franja de propaganda televisiva que se extenderá hasta el 23 de abril –cuando termina todo tipo de propaganda de cara al plebiscito- y el 4 de abril se publicará la nómina de vocales de mesa, miembros de Colegios Escrutadores, locales de votación y delegados. Entre el 6 y el 8 de abril, en tanto, se abrirá el plazo para presentar excusas para desempeñarse como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador. Tras lo cual, la nómina definitiva se dará a conocer el 11 de abril.

Posteriormente, el 21 de abril se publicará el facsímil de la cédula de votación para la consulta sobre una nueva Constitución y el 25, el día antes del plebiscito, se deberán constituir los vocales de mesa designados en los locales correspondientes, en un proceso en el que se les explican sus obligaciones como tal.

Ambiente previo

Mientras tanto, los partidos trabajan a toda máquina en la elaboración de sus respectivas campañas, ya sea por el apruebo o rechazo indistintamente, y en la franja en la que se espera una escasa participación de parlamentarios, aunque no se descartan del todo, puesto que –según admiten en algunas colectividades- ellos no aceptarán no participar en dicha instancia que se según la clase política constituye un "hecho histórico".

Entre tanto preparativo, sin embargo, persiste la duda acerca de cuánto influirá en el resultado del proceso el ambiente de inestabilidad que están generando los hechos de violencia. De hecho, existe temor acerca de lo que ocurrirá en marzo y no faltan los que estiman que lo ocurrido en la ciudad de Viña del Mar no es más que "la previa" de una situación que genere retrotraiga a la ciudadanía a los hechos posteriores al 18 de octubre. Pese a ello, desde la oposición insisten en que el gobierno es el responsable del orden público y que es el que ha incumplido su labor en esta materia.