Excandidata presidencial Yasna Provoste (DC) anuncia que votará por Gabriel Boric en diciembre

Siguiendo los pasos de Carmen Frei, la senadora dijo que espera que la decisión oficial de su partido sea respaldar la candidatura de centroizquierda.

Aunque se tomó más tiempo del esperado, la exabanderada de la Democracia Cristiana y el Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste, optó esta tarde por seguir los pasos de la presidenta de la colectividad, Carmen Frei, y a otros representante del falangismo que han salido a expresar abiertamente su opción, sumando su respaldo al aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

La excandidata, justamente, valoró la decisión anunciada por la timonel de su partido, asegurando que "lo habíamos conversado". Por lo que en la misma línea que Frei, Provoste señaló que "no podemos tener una actitud ambigua", por lo que "el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric".

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de fustigar al sector de Boric, argumentando que entrega su decisión ahora, porque no quiere repetir lo sucedido en 2017, "cuando las mismas fuerzas que en el día de hoy se encuentran en la papeleta en la segunda vuelta demoraron y demoraron y fueron también partícipes en que hoy día estemos gobernados por la derecha".

Por lo que llamó a no repetir ese error, manifestando su convicción de que la centroizquierda que estuvo tras su candidatura se unirá para apoyar a Boric. "Reitero mi llamado no sólo a votar, sino a trabajar por la opción que representa Gabriel, en esta segunda vuelta".

Además opinó que la suya es la opción que debiera tomar su partido oficialmente, porque cualquier otra postura "sólo favorece la opción de la ultraderecha que es 'Sebastián' Kast", dijo con lapsus incluido. A este respecto, detalló que votar en blanco no es propio de los democratacristianos.

Carmen Frei se adelanta a la Junta Nacional

En la tarde de hoy martes la Democracia Cristiana decidirá la fecha de la realización de la Junta Nacional, en que el partido definirá su postura oficial respecto de la segunda vuelta presidencial. Algunos representantes de la colectividad ya han adelantado que votarán en blanco y otros han planteado que estarían disponibles a inclinarse por apoyar al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, siempre que el programa del candidato sufra cambios relevantes que lo abran hacia el centro político.

Si bien sólo hoy, a partir de las 17:30 el Consejo Nacional de la DC resolverá cuándo se realizará la Junta Nacional –se especula que podría ser este sábado 27–, la presidenta de la colectividad, la exsenadora Carmen Frei, dio una importante señal política al reunirse con Gabriel Boric.

En una declaración pública, la líder falangista, admitió que el lunes en la tarde –menos de 24 horas después de concluida la primera vuelta– recibió en su casa a Boric para conversar sobre lo que viene en la segunda vuelta presidencial. "Le expresé claramente que no buscamos posiciones ni cargos en un futuro gobierno. Fue una conversación clara y franca sobre las necesidades y el futuro de las chilenas y chilenos", explica la dirigenta en la escueta declaración difundida esta mañana.

Tras esta cita, Frei sostiene que si bien el partido convocará a la Junta Nacional para definir su postura ante el balotaje, "en ella propondré que se apruebe el respaldo para Gabriel Boric en segunda vuelta para realizar transformaciones profundas con gradualidad, en paz y en democracia".

Frei señala, además, que "tenemos la convicción que Chile requiere dialogar sobre seguridad pública, libertades personales, protección de los recursos naturales, derechos sociales y gobernabilidad, propuestas que fueron muy bien desarrolladas en el programa de nuestra candidata Yasna Provoste" y que siendo consecuentes con la historia del partido "tenemos la convicción de que un gobierno de la derecha autoritaria implicaría un retroceso para el país", enfatiza.

Boric suma más apoyos en la DC

Sin embargo, la presidenta de la tienda no es la única que asumió esta posición, a ella se sumó el diputado y senador electo del partido Iván Flores, quien aseveró que apoyará "sin ambigüedades" a Boric y que espera que su partido haga lo mismo. Aunque el parlamentario habló a título personal, dijo creer representar al mundo progresista de la DC al señalar que "aquí no hay espacio para ambigüedades, no hay espacio para titubeos, lo que no podemos permitir es que tengamos un gobierno de ultra derecha (...); y, en ese contexto no podemos estar en un espacio distinto que el de apoyar a Gabriel Boric".

El jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Gabriel Ascencio, deslizó una crítica a la cita entre Frei y Boric, señalando que hubiera preferido que Boric hubiera concurrido a la "casa del partido"; e incluso planteó que sería bueno que asistiera a la Junta Nacional y se enfrentara a los consejeros qu tendrán que definir la posición del partido. Pero, en cualquier caso, valoró los cambios que ha percibido estos últimos días en Boric.

Declaraciones, todas estas, que van aumentando la presión no sólo para el Consejo Nacional fije una fecha próxima para resolver el tema en la Junta Nacional, sino para que el partido respalde manera clara la candidatura del exdirigente estudiantil.

"Respetaré la institucionalidad"

Por su parte, la presidenta del Senado, la DC Ximena Rincón, se rehusó a adelantar una postura para el 19 de diciembre, argumentando que respetará lo que decida la "institucionalidad" de la Democracia Cristiana, aludiendo a la Junta Nacional. Respecto de lo ocurrido el fin de semana, Rincón señaló que la ciudadanía "nos ha puesto en la oposición", la que su partido debería practicar de manera "constructiva por el bien del país", recalcó.

La senadora adelantó que no apoyará candidaturas que contribuyan a la polarización de Chile, pues se debe buscar un "equilibrio adecuado entre orden y cambio", por lo que instó tanto a la candidatura de Boric como a la de José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, a garantizar que dichos conceptos estarán presentes en su propuestas al país.