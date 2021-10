Exsocio de NotCo e integrante del comando de Boric sale en defensa de su candidato

Política

Pablo Zamora dijo que ser hábil en los negocios no asegura la conducción correcta de un gobierno y puso el ejemplo de lo que ocurre con el presidente Sebastián Piñera.

Los traspié que ha sufrido el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, esta semana no dejan de provocar debate. A las críticas que recibió este jueves de parte del socio fundador de NotCo, Matías Muchnick, se han sumado otros actores políticos económicos, que han puesto en tela de juicio su capacidad para conducir el país, si no tiene claras algunas cifras que son clave en el marco de su propio programa.

El último error fue este jueves en el debate de LaRed- y del que hizo mofa el candidato Franco Parisi-, cuando Boric aseguró que destinaría US$ 400 mil millones al tema hídrico.

A raíz de estos hechos, que no hicieron más que aumentar la polémica en torno al aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, hoy salió un representante de su equipo en defensa del candidato, coincidentemente fue Pablo Zamora, ex NotCo.

"No recordar una cifra, creo que no es la discusión de fondo, uno no puede juzgar a las personas por una mirada emprendedora en todos los espacios, para conducir un país se necesita harto más que capacidad para levantar plata", retrucó Zamora a su exsocio, en el marco de una entrevista en Radio Infinita.

Siguiendo con esta línea argumentativa, el ahora integrante del comando de Boric señaló que el mejor ejemplo de que ser hábil en los negocios no necesariamente implica serlo para gobernar, es el presidente Sebastián Piñera.

"El mejor ejemplo es que esa posición de alguien hábil para los negocios no necesariamente implica una buena performance o un buen desempeño de conducción política de un país y mantener estabilidad, como lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno de Piñera", sentenció.