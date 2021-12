Felipe Camaño, diputado electo (indep.DC): “El motor del país son los emprendedores y tenemos que darle prioridad e incentivos”

Política

El parlamentario electo también estaría de acuerdo con que se mantuviera el IFE Laboral, porque contribuye a poner en movimiento la máquina de la economía, dice.

La principal preocupación del diputado electo Felipe Camaño Cárdenas (30) es la de profundizar el proceso de descentralización, tanto para su región como para el resto del país. Por eso que pese a no haber trabajado nunca en el servicio público, tomó la decisión de postular a la Cámara, donde resultó electo en su primer intento.

Arquitecto e independiente, postuló a la Cámara en un cupo de la Democracia Cristiana (DC), en representación del distrito 19 (Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco y Yungay).

-¿Qué sello le gustaría mostrar en el marco de su gestión en la Cámara?

-Principalmente un sello ciudadano de la experiencia del día a día y en base a esta experiencia generar los cambios, que muchas veces, nosotros los ciudadanos, esperamos de la clase política. Por tanto, hay que mantener también esa conexión con el ciudadano de a pie para generar los cambios y las propuestas que, en definitiva, vayan en directo beneficio de nuestra región y nuestro país en general.

-Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas que ha detectado en su distrito y que requieran de leyes para su solución?

-Uno de los más complejos es el tema de la descentralización. Porque mucho se habla de descentralización, pero no una que sea efectiva, que genere equidad territorial independiente de la ubicación geográfica de las comunas, igualdad de condiciones para su desarrollo y progreso; en que no sólo los sectores más poblados, como las ciudades, tengan oportunidades que las comunas rurales. Ese es uno de los focos. Tenemos que hablar de equidad, no sólo a nivel social, sino también territorial y ahí tenemos varias problemáticas asociadas, como el tema del agua, la conectividad digital y de caminos, entre otras.

-¿Y cómo traduciría la solución de algunos de esos problemas en proyectos de ley?

-Cuando hablamos de descentralización y medio ambiente, un tema que también es muy importante para mí, abordarle mediante el Congreso, a través de un ordenamiento territorial, por ejemplo, cuando hablamos de medio ambiente. A través de la planificación urbana, a nivel provincial y regional, delimitar, seccionar o trabajar de mejor manera nuestro territorio, siendo mucho más consciente de la intervención, ya sea en el área forestal, industrial, conservando nuestros recursos naturales y velando porque se mantengan en el tiempo.

-¿De qué manera contribuye, o no, a la descentralización la figura del gobernador regional ligada a la del delegado presidencial?

-Por ser un cargo de elección popular, donde la gente pone sus esperanzas, al gobernador regional hay que darle mayores atribuciones, porque puede ser la figura que genere mayores oportunidades de desarrollo para las regiones. Ahora, la del delegado presidencial es una función que está trabando un poco la tarea del gobernador regional. Porque si bien no son cargos iguales, de cierta manera le resta atribuciones al gobernador, que es a quien la gente elige.

"Estaría de acuerdo con que se mantuviera el IFE Laboral"

-¿Qué le parece el anuncio del presidente Piñera sobre la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU), es suficiente o hay que avanzar a una reforma de pensiones más integral?

-De todas maneras hay que avanzar. Un anuncio no da respuesta a lo que esperamos los chilenos, necesitamos ahondar en cosas más concretas y en algo que aborde lo que está pasando con el sistema de pensiones, que ya no da para más, que colapsó, y ahora tenemos que ponerle mucho énfasis en cómo hacer para que sea beneficioso y no un dolor de cabeza para los trabajadores.

-¿Y a qué se debería apuntar esencialmente en una reforma de pensiones integral?

-Hay que darle más opciones a los usuarios para que no dependan de un monopolio, que tengan la opción de elegir un sistema que les acomode mejor, que sea beneficioso y que no se esté jugando con las pensiones de cada uno de los cotizantes. Hoy hay mucho descontento, por eso estoy de acuerdo con terminar con las AFP.

-A su juicio, ¿es necesaria una reforma tributaria para darle solución a las demandas sociales que dejaron el estallido social y la pandemia?

-Hay una deuda muy grande, sobre todo con la clase media, que claramente estamos golpeados, estamos cansados, porque trabajamos para pagar impuestos, para aportarle al país, pero cuando hablamos de justicia social hay muchas cosas en las que trabajar para nuestra clase media y, en general, para el país. Es necesario hacernos cargo de estas grandes deudas y parte de ello es cómo garantizamos una mejor calidad de vida.

-¿Para eso es necesario subir o bajar los impuestos corporativos, por ejemplo?

-Se deberían subir los impuestos a las grandes empresas, porque no es posible que las Pyme paguen prácticamente lo mismo que están pagando los grandes empresarios. Lo digo, porque vengo de una comuna donde una pequeña microempresa paga $ 150 mil, lo mismo que paga en impuestos una gran potencia forestal, cuando ellos tienen como cinco mil trabajadores, versus una empresa que tiene cinco.

-Se dice que habría fuga de capitales, ¿qué cree que se debería hacer para atraer y retener la inversión?

-Tampoco no podemos ir al extremo de decir que la industria es mala, al contrario, la industria es buena para el país, porque genera empleos y hace un aporte en varios sentidos. Por eso tenemos que darle garantía y estabilidad a la industria para que haya un incentivo a la inversión y con ello más puestos de trabajo. Por eso, no hay que atacar a la industria, pero sí los grandes empresarios se tienen que poner la mano en el corazón para que los recursos se distribuyan de mejor manera.

-¿Y cómo se podría recuperar la senda de crecimiento económico?

-El motor del país son los emprendedores y tenemos que darle prioridad para generar mayores incentivos para que ellos puedan sobrellevar la pandemia. Muchos de ellos quebraron y otros pudieron subsistir debido al IFE. El esfuerzo del país debe ponerse en las Pyme, que generan gran porcentaje de empleabilidad.

-¿El IFE Laboral se debería mantener?

-Estaría de acuerdo con que se mantuviera, porque así se incentiva a que la gente retome sus funciones y que pongamos en movimiento esta máquina económica en el país, que es muy necesaria.