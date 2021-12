Felipe Donoso, diputado electo (UDI): “Hay que avanzar hacia un sistema que tenga solidaridad, pero que no desconozca el ahorro individual”

Política

El parlamentario electo por el distrito 17 fue gobernador de Talca hasta noviembre de 2020, cuando renunció para postular al Congreso.

Como militante de la UDI conoce los laberintos del poder, ya que hasta noviembre de 2020 se desempeñó como gobernador de Talca, cargo que abandonó para postular al Congreso. Pero también porque es yerno del senador Juan Antonio Coloma, con quien trabajó como jefe de gabinete por un tiempo, por lo que Felipe Donoso Castro (39), compartirá bancada con su cuñado, Juan Antonio Coloma hijo, desde el 11 de marzo del próximo año.

Es la primera vez que el egresado de Derecho postula a un cargo de elección popular y lo hizo en la Región del Maule, más específicamente por el distrito 17 (Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén), zona que representa en el Senado Coloma padre desde 2002.

Desde la Cámara, el diputado electo, quiere "impulsar una forma un poco distinta de hacer la inversión, no sólo basada en la cantidad de personas, sino buscando fortalecer aquellas zonas menos pobladas para que tengan acceso al desarrollo", adelanta.

-¿Cuáles son los principales problemas que ha detectado en su región y que podrían resolverse a través de proyectos de ley?

-Hay dos temas relevantes para mí que van a ir iluminando mi trabajo parlamentario, más allá de proyectos concretos, porque el Congreso tiene influencia también en la Ley de Presupuestos. Esta zona es la tercera más rural de Chile, lo que implica, lamentablemente, que tiene muchas localidades sin caminos pavimentados, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin internet ni telefonía, lo que impide el desarrollo.

-¿Pretende impulsar un cambio en ese sentido desde la Cámara?

-Claro, impulsar una forma un poco distinta de hacer la inversión, no sólo basada en la cantidad de personas, sino buscando fortalecer aquellas zonas menos pobladas para que tengan acceso al desarrollo. No puede ser que siempre se financien con mayor fuerza lugares con mayor población, porque así Santiago siempre va a ser la región que va a recibir más inversión pública.

-¿Y cómo afecta a su propósito de mejores políticas públicas para su distrito el que el gasto público para 2022 se haya reducido en un 22% en el Presupuesto anual?

-Eso tiene efectos, pero va muy ligado a la pandemia, al exceso de gasto que tuvo Chile debido a eso. Me preocupa mucho más lo que ha pasado con la inversión de los gobiernos regionales, donde no han sido capaces de ejecutar el presupuesto durante este año, a propósito de la nueva autoridad regional. Llevamos 64% de ejecución en la Región del Maule a esta altura del año.

-Pero los nuevos gobernadores asumieron en julio, ¿qué hizo el intendente los meses anteriores?

-El problema es que no se han ejecutado los proyectos que venían avanzando. Tenemos un proyecto de fibra óptica regional, pero la gobernadora no firmó el convenio. Ese tipo de cosas son las que obstruyeron la ejecución del presupuesto. La verdad es que los proyectos estaban, hay elementos para ejecutarlos, pero hubo un no confiar en la labor que se había realizado, siendo que la gobernadora actual había sido core previamente, por lo tanto, conocía y había votado todos los proyectos que estaban en cartera para financiarse.

-Usted se refería a los efectos de la pandemia, entonces, ¿cómo se hace para recuperar el crecimiento del país junto con el de su región?

-Ciertamente tenemos un contexto difícil, una elección presidencial por delante que va definir dos ejes distintos de formas de ver el mundo. Pero espero que tengamos la capacidad de ir redestinando recursos a los lugares que tienen menos desarrollo, dándole oportunidades de desarrollarse y que así tengamos una inversión pública, sobre todo con mejor distribución, que permita un mejor acceso a los bienes y servicios disponibles en el país. Vale decir, salud, educación, conectividad... Durante la pandemia se precarizaron muchas cosas y ahí, al gobierno que le corresponda asumir, tiene que hacer una inversión mayor para acortar esas brechas que crecieron por mucho durante el periodo de pandemia.

-Para eso el crecimiento económico va a ser muy importante, ¿cómo se hace para crecer?

-Dando seguridades, eso es parte del ABC, y si se van a generar cambios decir cuáles serán; por ejemplo, me interesa que tengamos la capacidad de decirle a los chilenos, en especial a las Pyme, que pueden invertir y que no le vamos a cobrar nuevos impuestos y que no le vamos a rebarajar el sistema laboral, donde no conocen bien si van a tener que financiar personalmente o las empresas las salas cunas o si las va a financiar el Estado. Dándole espacio a esas Pyme, que lo han pasado mal, para que tengan una posibilidad de emprender y no se asusten ante la infinidad de cambios que se prometen.

"Hacer un llamado a que aprueben la PGU"

-A propósito de ser capaces de solventar las muchas necesidades que dejó la pandemia, ¿sería viable una reforma tributaria?

-Las reformas tributarias se analizan en el minuto con los antecedentes que existen, no se anuncian con tanta anterioridad. No es bueno que hoy día se anuncie un alza de impuestos, entendiendo que hay una situación compleja en la economía; pero tampoco podríamos anunciar una rebaja de impuestos, cuando tenemos un Estado que está bastante exiguo de recursos. La señal más importante es dar estabilidad, que la gente sepa a lo que se enfrenta, que sepamos cómo vamos a redestinar los recursos es muy bueno.

-En ese sentido, el anuncio del presidente Sebastián Piñera respecto a la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU), ¿es suficiente o hay que retomar de todos modos la reforma de pensiones que se estancó en el Senado?

-Nunca va a ser suficiente, pero es muy importante el paso que se da. Nunca va ser suficiente, porque siempre las necesidades van a ser ilimitadas y los recursos escasos. Si es que se puede, más adelante, ir avanzando más, perfecto; pero creo que darle un piso a todos los adultos mayores es muy importante. Y hacer un llamado a que -si bien no cambia el sistema de pensiones, que es la aspiración de muchos- lo aprueben y luego discutamos, quizás, una reforma al sistema de pensiones que es algo más complejo y de mayor discusión.

-¿Está de acuerdo o en contra de terminar con el sistema de AFP?

-Estoy de acuerdo en mejorar el sistema de pensiones, no soy alguien que crea que hay que eliminar las AFP y mucho menos cambiarle el nombre. Si un sistema requiere de reformas, de mejoras, para una mayor acumulación de recursos para dar mejores pensiones, en muchos casos va a requerir de un apoyo estatal. Como lo que hoy se denomina Pilar Solidario. Hay que mejorar el sistema de pensiones sí, que haya que eliminar el sistema de AFP no me convence y hay puntos en que las personas no son capaces y el Estado debe recurrir.

-¿Avanzar hacia un sistema más solidario?

-¿Cómo cree que se debería atraer inversión a Chile?

-Primero que todo tenemos que ser un país predecible, no de incertidumbres, eso es lo que atrae más inversión en el mundo. Es importante dar la seguridad de que en Chile se hacen las cosas bien y no se hacen a la rápida; que no sigamos aprobando feriados de un día para otro, que no sigamos prometiendo borrarlo todo y escribirlo de nuevo, sino que ir avanzando de manera prudente. Y darle previsibilidad al país, que el mundo vea que Chile es un país que no le va a dar una sorpresa, una vez que invierte, sino que las condiciones son claras, sensatas y que dan oportunidades a todos, no sólo a los extranjeros que invierten en Chile, sino sobre todo a aquellos chilenos que quieran invertir y puedan competir de manera libre y transparente con todos los actores.

-Entonces, ¿no lo vamos a ver aprobando feriados?

-Eventualmente aprobando un feriado sí, pero nunca me va a ver aprobando un feriado de un viernes para el fin de semana siguiente. Eso no corresponde, los feriados son importantes, los descansos son muy importantes, pero tienen que obedecer a una planificación y tienen que tener un hito muy relevante por el cual se determine. No puede ser una expectativa que generemos un fin de semana para el siguiente, como ha pasado en tres ocasiones durante el año anterior.