Política

El coordinador de campaña de Sichel, Juan José Santa Cruz, sostuvo que “ninguna empresa se acercaba a la DC a donar plata. Era la DC la que iba a las empresas a pedir plata”. Desde la falange, rechazaron las acusaciones.

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la campaña adquirió ayer ribetes de alta tensión. Esta vez, el máximo protagonista fue el candidato de Chile Podemos más, Sebastián Sichel, quien acusó a la Democracia Cristiana de estar detrás de una "operación política, orquestada para desprestigiarnos".

La acusación la generó un reportaje de Chilevisión que denunció el financiamiento irregular de su campaña a diputado en 2009, cuando era militante de la falange.

En la sede de su comando, y rodeado de su círculo cercano, indicó que "pretenden vincularme a financiamiento irregular de la política. Lo digo fuerte y claro, no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer (martes)".

"Mi conocimiento es respecto de una rendición que fue aprobada por el Servel y que nunca en doce años ha estado sujeta a ninguna investigación. Lo increíble es que después de doce años alguien trate de enlodar esa campaña", cuestionó.

El abanderado oficialista sostuvo que "hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos, tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política durante la campaña del 2009 y el 2013".

Y prosiguió afirmando que "los desafío", sería interesante que demuestren "que pasó con el financiamiento de Soquimich y otras campañas durante el 2009 y el 2013 y la transparenten".

El candidato dijo que su "error" ha sido entrar sucesivamente en las discusiones de la "vieja política" con la oposición "sobre qué hice en mi vida privada, sobre en qué he trabajado y me he desarrollado e incluso qué pasó con una campaña que perdí".

Respecto al financiamiento de su fallida campaña a diputado en 2009, reiteró que desconocía los hechos que mencionó el reportaje y que su coordinador de campaña, Cristóbal Acevedo, renunció el mismo día en que se emitió la noticia. "Él tiene que aclarar y va a tomar las acciones legales como lo señaló", dijo.

Categórico, el coordinador de la campaña de Sichel, Juan José Santa Cruz -quien también pertenecía a la DC en 2009 y era tesorero de esa colectividad- también habló en el comando: "Les digo con conocimiento de causa, ninguna empresa se acercaba a la DC a donar plata. Era la DC la que iba a las empresas a pedir plata".

Vehemente, agregó: "Le exigiría al señor Latorre (pdte de la DC en 2009) que ha sido tan categórico que transparentara cuáles empresas y a quiénes le donaron, lo sabe él perfectamente y lo se yo".

Santa Cruz dijo que "los que manejaron esa campaña fueron militantes de la DC, si alguien cree que un candidato de 30 años tenía contacto con las grandes empresas en Chile, es de una ingenuidad infinita, ese rol lo cumplía la DC".

DC descarta acusaciones

Por medio de una declaración pública, la falange respondió las acusaciones de Sichel y su comando. "Nadie sensato puede creer que el representante de Chile Podemos Más no haya sabido quién lo financiaba en su candidatura 2009; más cuando las boletas están firmadas por figuras de su propio entorno".

En esta línea, dijeron adherir a lo declarado por el expresidente de la DC, Juan Carlos Latorre, respecto a que estas sumas "fueron gestionadas directamente por Sichel y su entorno" y que "la intencionalidad de involucrarnos como partido, se debe a la desesperación de Chile Podemos Más".

La declaración concluyó anunciando que "nos reservamos las acciones legales y penales para responder a esta acusación, que solo busca salvar una candidatura que ya no tiene vuelta".

Asesor económico Patricio Rojas

expuso programa ante la Sofofa

El jefe del programa económico del candidato Sebastián Sichel, Patricio Rojas, expuso ayer por casi dos horas ante representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

En la ocasión, el economista explicó vía telemática las propuestas y respondió consultas sobre diversos temas relacionados con infraestructura, concesiones y telecomunicaciones.

Las preguntas de los representantes del sector privado se enfocaron en crecimiento, sostenibilidad fiscal, institucionalidad y el proceso constituyente.

Este encuentro se da en el marco del interés del gremio fabril por interiorizarse de los planteamientos de los candidatos presidenciables.

Hace una semana, hubo una reunión similar con Diego Pardow y Javiera Martínez, los coordinadores del equipo programático del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Pardow y Martínez presentaron los ejes económicos del programa de gobierno de Boric en unos 40 minutos, y luego -como ayer- contestaron dudas y planteamientos de los presentes.