Fuad Chahín por acuerdo con el gobierno: "Es publicidad engañosa"

Política

El presidente de la Democracia Cristiana se trasladó a Valparaíso para reunirse con la bancada de diputados y "algunos senadores".

"Esto marca un antes y un después en las conversaciones con el gobierno", es el anuncio con que el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, concluyó el análisis del borrador de acuerdo entre la oposición y el Ejecutivo en materia de pensiones y reforma tributaria, asegurando que el impuesto a los llamados "súper ricos" no es más que "publicidad engañosa".

El timonel falangista, quien recordó que su directiva siempre ha propiciado los acuerdos, advirtió que después de la crisis había que generar cambios más profundos que los que se había conversado antes de este proceso, por lo que "el día de ayer ha sido sumamente decepcionante desde ese punto de vista". Ya que, a su juicio, no sólo se habría perdido la oportunidad de cambios profundos, sino que con lo acordado por los senadores se seguiría "postergando a la clase media", en materia de pensiones.

En cuanto al capítulo tributario, Chahín señaló que "el acuerdo alcanzado ayer no nos satisface (...). Este podría haber sido un muy buen acuerdo para la conversación antes de la crisis, pero no para la conversación post crisis", advirtió, añadiendo que muchas de las cosas que contempla este compromiso entre los senadores y el gobierno ya fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. Donde hace poco más de cuatro meses el Ejecutivo y el falangismo, liderado por el propio Chahín sellaron un acuerdo que permitió que la reforma tributaria sorteara su paso en esa instancia.

Ahondando en su dura crítica, Chahín detalló que algunos elementos que se han mostrado como logros, no son tal: "se dice que no se va a insistir con la repatriación de capitales, eso no es ningún logro del Senado, ya se había rechazado en la Cámara de Diputados; el que no se iba a debilitar la norma antielusión, ya lo había rechazado la Cámara de Diputados, por lo que me parece que aspectos tan significativos como ese no eran temas que estuvieran sobre la mesa".

Respecto del impuesto a los llamados "súper ricos", Chahín fue categórico: "Eso es publicidad engañosa", ello porque desde su punto de vista "el plantear como impuesto a los súper ricos que se va a generar un impuesto sólo para las propiedades del 1%, cuando todos sabemos que los más ricos no tienen su patrimonio en propiedades, lo tienen en el mercado de capitales, en fondos mutuos, en acciones, los tiene en otros instrumentos". Eso "es reírse de la gente, no le va a hacer ni cosquillas a los súper ricos, no es ni un paso de avance en justicia tributaria" recaló visiblemente molesto.

Incluso fue más allá, asegurando que "no van a pagar más impuestos las AFP por las utilidades que tiene, ni las Isapre por las millonarias ganancias que tienen, no los bancos por las millonarias ganancias que tienen, ni la gran minería del cobre. ¡Nada! Ni un peso más van a tener que poner esas empresas con este acuerdo". De hecho, adelantó que "esto lo van a terminar pagando las personas y la clase media también en materia de costo de la vivienda".

A juicio, del timonel de la DC se está dejando pasar la oportunidad de gravar realmente a los "grupos económicos que son los que tiene la riqueza, a los que este acuerdo del Senado no les afecta en nada".

Y le mandó un mensaje al ministro del Interior, Gonzalo Blumel: "Esto marca un antes y un después en las conversaciones con el gobierno", ya "que las propuestas nuestras institucionales como partido no fueron acogidas". Como gravar a los grupos económico, impuesto a los suntuarios, rebaja del IVA.

"Esto es poco más de lo mismo de siempre", dijo, y en materia de pensiones, tampoco valoró el que se divida el proyecto. Ello, porque, a su juicio, "cuando se hace una ley corta, el proyecto largo nunca se tramita". E insistió en que lo que buscaba la DC era que no se postergara justamente a grupos, como la clase media, el mejoramiento de su pensión, y si se divide el proyecto estos grupos que no pertenecen al pilar solidario deberán seguir esperando. "¿Queremos que parece esta crisis y que sigamos más o menos igual que antes?", cuestionó.

Por lo que anunció que hoy se reunirá con la bancada de diputados de la DC y "algunos" senadores con los que habló ayer y que le dijeron que solo "fueron notificados" del acuerdo y que no están interiorizados del acuerdo. Ello, pese a que todos los senadores de oposición participaron ayer en el almuerzo con los ministros de Interior y Hacienda, Gonzalo Blumel y Ignacio Briones, respectivamente.

Por otra parte, Chahín adelantó que el tema se abordará también en el Consejo Nacional del próximo lunes.