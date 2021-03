Gigante español de infraestructura asegura que Chile es el mejor país para invertir en la región y "saldrá una buena Constitución"

Política

En el marco del foro "España-Chile: mirando al futuro", en el que participó junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, el exjefe de Estado español, José María Aznar, y el presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras.

Como una muestra del seguimiento que se da tanto al proceso constituyente chileno como al de vacunación de nuestro país desde otras latitudes, el presidente Sebastián Piñera participó desde La Moneda hoy en el Foro España- Chile: mirando al futuro, en el que compartió tribuna con el exjefe del Estado español José María Aznar y el presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras.

Sobre el proceso de vacunación, el mandatario chileno entregó algunas de las claves que han llevado a Chile a ubicarse entre los países que lo han manejado de mejor manera, asegurando que en abril del año pasado se comenzó a tomar contacto con los laboratorios que parecían más promisorios en cuanto a sacar una vacuna y se hizo la apuesta de llegar a acuerdo con ellos. Por lo que ahora el país cuenta "36 millones de vacunas, lo que permite vacunas a todos los chilenos con dos dosis".

Pero el proceso constituyente y sus efectos, particularmente sobre la inversión, se tomó el foro. Al punto que se le preguntó a Piñera cuál es su mensaje para los inversionistas españoles, en el marco de un proceso del que se desconoce su desenlace. A lo que el Presidente respondió asegurando que "los valores esenciales que dan estabilidad para que los países puedan desarrollarse en toda su magnitud van a estar" en la nueva Constitución.

Pero no fue Piñera, sino Manuel Contreras Caro –cuyo grupo económico está en nuestro país con una serie de proyectos y está ad portas de adjudicarse la construcción del aeropuerto de La Serena de la mano de Blackrock-, quien dio más certeza de Chile como un país estable para acoger la inversión extranjera.

En su momento y consultado, justamente por su calidad de inversionista en Chile, Contreras fue categórico: "Nosotros creemos en Chile", sentenció. Y añadió que "es el país más seguro de todo el continente Latinoamericano, desde el punto de vista jurídico". Y en directa alusión al proceso constituyente y sus eventuales efectos en para la inversión extranjera, el empresario español se mostró confiado con el posible resultado, señalando que "creo que saldrá una buena Constitución que respetará los valores que han hecho de Chile un país atractivo para la inversión".

En medio de la conversación, Contreras insistió en que "sin duda, en grados de seguridad jurídica" nuestro país es el mejor de la región para invertir "en estos tiempos", tanto que "el dinero que se ha depositado en Chile, es un dinero muy bien depositado", sentenció.

Al cierre del foro se le consultó a Piñera si se hace alguna autocrítica de su gestión, a lo que el mandatario retrucó: "¡Por supuesto! Pero me critican tanto en mi propio país, que no me haga ser masoquista".